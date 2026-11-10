Jak poinformowała londyńska policja antyterrorystyczna (Counter Terrorism Policing), w Wielkiej Brytanii aresztowano żołnierza armii amerykańskiej. Jest on podejrzany o przestępstwa związane z Rosją, określone w ustawie o bezpieczeństwie narodowym z 2023 roku (National Security Act 2023).
41-letni mężczyzna został zatrzymany we wtorek w pobliżu Gloucester. Aresztowanie było efektem dochodzenia prowadzonego przez jednostki antyterrorystyczne, które ściśle współpracowały z władzami USA, amerykańskim wojskiem oraz FBI.
W ramach prowadzonego śledztwa funkcjonariusze przeszukują obecnie dwa miejsca w hrabstwie Gloucestershire.
Mężczyzna został zatrzymany na mocy ustawy o bezpieczeństwie narodowym z 2023 roku i przebywa w areszcie na jednym z londyńskich komisariatów, podczas gdy czynności wyjaśniające są kontynuowane. Sprawa ta nie jest powiązana z żadnym innym dochodzeniem prowadzonym obecnie przez policję antyterrorystyczną.
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