Starszy posterunkowy Jakub Kulik i starszy posterunkowy Artur Morański to funkcjonariusze Komisariatu Policji I w Krakowie, którzy w sobotę podjęli interwencję wobec uzbrojonego napastnika. Ich patrol znajdował się najbliżej miejsca zdarzenia, gdy dyżurny przekazał informację o strzelaninie. Policjanci ruszyli za podejrzanym, a kiedy ten zatrzymał się na ulicy Dietla, doszło do wymiany ognia. Obaj funkcjonariusze zostali ciężko ranni, ale ich działania doprowadziły do obezwładnienia sprawcy i przerwania ataku.

Reklama Reklama

Kulik ma 24 lata i pochodzi z Bielska-Białej. Zanim wstąpił do policji, służył w 18. Bielskim Batalionie Powietrznodesantowym. Jest również strażakiem ochotnikiem w OSP Leszczyny, z którą związany jest od około dziesięciu lat. Jak podkreślają jego koledzy ze straży, angażował się w akcje ratownicze i zawsze można było na niego liczyć. Prezes jednostki opisuje go jako osobę energiczną, zmotywowaną i gotową nieść pomoc. Podkreśla, że służba i troska o bezpieczeństwo innych były dla niego bardzo ważne.

Artur Morański ma 27 lat i pochodzi z Powroźnika w okolicach Muszyny. W policji pracuje od 2024 r., a wiosną tego roku dołączył do Komisariatu I w Krakowie. Wcześniej służył w innych krakowskich jednostkach. Z miejscowości rodzinnej wyprowadził się po ślubie, ponad rok temu. Osoby, które go pamiętają, wspominają, że był dobrym uczniem, dobrze grał w piłkę i pełnił funkcję lektora w miejscowej parafii.

Zdecydowana interwencja i uznanie przełożonych

Obaj policjanci cieszą się bardzo dobrą opinią wśród przełożonych i kolegów z pracy. Zastępca komendanta Komisariatu I podkreśla, że mimo stosunkowo krótkiego stażu w policji zdążyli zapracować na opinię funkcjonariuszy, którzy nie unikają trudnych interwencji. Są cenieni za profesjonalizm, sprawność fizyczną, kulturę osobistą i uczynność. Mają też cieszyć się dużą sympatią wśród współpracowników, którzy chętnie pełnią z nimi służbę w patrolach.

Przełożony zaznacza, że pozytywne oceny ich pracy nie są wyłącznie reakcją na sobotnie wydarzenia. Już wcześniej otrzymywał pochlebne sygnały dotyczące ich służby. W jego ocenie podczas interwencji w centrum Krakowa działali zdecydowanie i zgodnie z procedurami. Mieli przygotowaną broń, a ich reakcja na uzbrojonego napastnika była spójna i prawidłowa.

Czytaj więcej Przestępczość Zamach w Krakowie. Specgrupa wyjaśni ostrowiecki wątek ataku Specjalna grupa funkcjonariuszy wyjaśni świętokrzyski wątek zamachu w Krakowie oraz potrójnego zabójstwa w Ostrowcu Świętokrzyskim. Decyzję o jej p...

Przebieg zdarzenia utrwalony na nagraniach pokazuje, że pierwszy strzał do napastnika oddał Morański, powalając go na ziemię. Sam został jednak poważnie ranny i nie mógł kontynuować działania. Ranny Kulik zdołał wstać i oddał kolejne strzały, które doprowadziły do obezwładnienia sprawcy.

Chcą wrócić do służby

Obaj policjanci odzyskali przytomność i są świadomi tego, co się wydarzyło. Szczególnie poruszająca była reakcja Morańskiego po wybudzeniu z narkozy po operacji. Jednym z pierwszych pytań, jakie zadał, było to, czy jego partner z patrolu, Jakub Kulik, żyje. Informację o tym przekazał burmistrz Muszyny.

Z ostatnich informacji, które przekazał szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz wynika, że Morański został dziś przewieziony do 5. Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką, gdzie już w środę czeka go kolejny zabieg.

Przełożeni podkreślają, że obaj funkcjonariusze mają duży potencjał i możliwości dalszego rozwoju zawodowego. Morański chciał w przyszłości pracować w pionach operacyjno-kryminalnych i, jeśli pozwoli mu na to zdrowie, ma otrzymać taką możliwość. Również przed Kulikiem otwiera się dalsza kariera w policji. Na razie jednak najważniejszy jest powrót obu do pełni sił.

Ich postawa spotkała się z szerokim uznaniem. Podziękowania napływają do komisariatu z Polski i zagranicy, zarówno od policjantów, jak i osób prywatnych. O uhonorowanie funkcjonariuszy wystąpił prezydent Krakowa, proponując nadanie im tytułów Honorowych Obywateli miasta. Prezydent Karol Nawrocki przyznał obu policjantom Krzyże Oficerskie Orderu Odrodzenia Polski za odwagę, ofiarność oraz zasługi na rzecz bezpieczeństwa.