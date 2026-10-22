Premier Donald Tusk napisał na platformie X: „Bohaterski policjant Łukasz Schön wyprowadził 17 osób z płonącego budynku, ratując im życie. Sam poświęcił swoje zdrowie. Właśnie podjąłem decyzję o dodatkowym świadczeniu z puli premiera”.

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Policjant uratował 17 osób z pożaru

Starszy posterunkowy Łukasz Schön w sierpniu 2025 r. uratował życie 17 osób podczas pożaru bloku mieszkalnego w Chorzowie. Razem z partnerem ze służby ewakuował mieszkańców z płonącego budynku i sprawdzał, czy ktoś nie został uwięziony w mieszkaniach. Wdychał przy tym niebezpieczne opary, narażając własne zdrowie i życie.

W policji służył zaledwie rok. W wyniku wdychania toksycznych oparów i niedotlenienia mózgu rozwinął się u niego zespół Lance’a-Adamsa, bardzo poważne zaburzenie neurologiczne. Jego charakterystycznym objawem są tzw. mioklonie, czyli niekontrolowane skurcze mięśni przypominające krótkie szarpnięcia lub wstrząsy ciała. Ataki mogą być wywoływane przez ruchy chorego lub bodźce zewnętrzne. Choroba jest nieuleczalna, ale istnieją leki, które pomagają łagodzić jej objawy.

Dodatkowo policjant zmaga się z zespołem stresu pourazowego (PTSD), będącym następstwem traumatycznych wydarzeń tamtej nocy.

Łukasz Schön został uznany za niezdolnego do dalszej służby. Od roku czeka na decyzję w sprawie renty inwalidzkiej przyznawanej przez Zakład Emerytalno-Rentowy MSWiA. Jej wysokość wynosi 40, 70 lub 80 proc. podstawy wymiaru, w zależności od grupy inwalidzkiej. Jeśli uszczerbek na zdrowiu jest następstwem wypadku pozostającego w związku ze służbą, renta może zostać podwyższona o 10 proc. podstawy wymiaru.

Donald Tusk przyznał policjantowi świadczenie

Historię Łukasza Schöna opisała Wirtualna Polska. Donald Tusk postanowił przyznać poszkodowanemu policjantowi specjalne świadczenie z puli premiera.

Na portalu Zrzutka.pl wciąż trwa zbiórka pieniędzy na rzecz Łukasza. Zebrano już ponad 500 tys. zł. „Nazywam się Marcin i miałem zaszczyt pełnić służbę z Łukaszem w Straży Miejskiej, zanim wstąpił w szeregi Policji” – napisał organizator zbiórki. Zebrane pieniądze zostaną przeznaczone na specjalistyczną rehabilitację neurologiczną, terapie wspomagające, leczenie, badania kontrolne oraz zakup sprzętu rehabilitacyjnego.