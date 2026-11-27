Jak poinformowała 27 listopada Prokuratura Krajowa, zarzut przedstawiono byłemu komendantowi 16 listopada 2026 roku. Dotyczy on okresu od 10 maja 2019 roku do 22 marca 2022 roku.

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Według ustaleń śledczych Jarosław Sz. wiedział, że Pegasus nie zapewnia odpowiedniego bezpieczeństwa przetwarzanych informacji niejawnych o klauzuli „poufne”. Mimo to nie podjął działań, które pozwoliłyby zweryfikować bezpieczeństwo systemu. W ocenie prokuratury w ten sposób nie zapewnił właściwej ochrony metod pracy operacyjnej Policji ani zgromadzonych informacji niejawnych, działając na szkodę interesu publicznego.

Czyn zakwalifikowano z art. 231 par. 1 Kodeksu karnego, dotyczącego niedopełnienia obowiązków przez funkcjonariusza publicznego. Podejrzany nie przyznał się do zarzucanego mu czynu i odmówił składania wyjaśnień. Prokuratura uznała, że nie ma potrzeby stosowania wobec niego środków zapobiegawczych.

Wniosek o areszt i odebranie immunitetu Zbigniewowi Ziobrze

Wcześniej w piątek minister Żurek poinformował w komunikacie o skierowaniu do marszałka Sejmu kolejnego wniosku o uchylenie immunitetu Zbigniewowi Ziobrze. Tym razem sprawa dotyczy wykorzystywania systemu Pegasus.

Podstawą wniosku są ustalenia śledztwa dotyczącego sprawowania przez prokuraturę kontroli nad czynnościami operacyjno-rozpoznawczymi prowadzonymi z wykorzystaniem systemu Pegasus. Jak wyjaśnił Żurek, postępowanie dotyczy między innymi tego, w jaki sposób ówczesny prokurator generalny Zbigniew Ziobro zapoznawał się z materiałami zgromadzonymi podczas jednej ze spraw, w której użyto tego oprogramowania.

Prokuratorzy uznali, że istnieją podstawy, by domagać się zastosowania tymczasowego aresztowania także w sprawie Pegasusa. Ostateczna decyzja w kwestii uchylenia immunitetu i zgody na aresztowanie należy do Sejmu.