Alice Weidel wypowiedziała się na temat wydarzeń na Ukrainie w opublikowanym w piątek wideopodkaście dziennika „Die Welt” zatytułowanym „Zur Wahrheit gehört” (pol. „Częścią prawdy jest”). Współprzewodnicząca skrajnie prawicowej Alternatywy dla Niemiec (AfD) stwierdziła, że w 2014 roku „w Kijowie doszło do zamachu stanu przeciwko prorosyjskiemu prezydentowi”, który miał być finansowany przez „zachodnie organizacje pozarządowe”.

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– Ktoś musi zadać sobie pytanie, dlaczego doszło tam do takiego niepokoju, co doprowadziło do tej strasznej sytuacji, w której niewinni ludzie giną każdego dnia po obu stronach – podkreśliła liderka AfD.

Radosław Sikorski o Alice Weidel: Powtarza rosyjskie kłamstwa

Na słowa Weidel zareagował w piątek Radosław Sikorski. Szef polskiej dyplomacji przypomniał, że przebywał w Kijowie w czasie wydarzeń, do których odnosiła się liderka AfD.

„Powtarza rosyjskie kłamstwa. Byłem tam w 2014 roku i nie było żadnego zamachu stanu” – napisał minister w poście zamieszczonym na X.

Sikorski dodał, że „prezydent Janukowycz został odwołany przez demokratycznie wybrany ukraiński parlament, w tym przez swoją Partię Regionów”.

Szef MSZ odniósł się do wydarzeń określanych mianem rewolucji godności, czyli masowych protestów społecznych, które na przełomie 2013 i 2014 roku doprowadziły do odsunięcia od władzy Wiktora Janukowycza i jego wyjazdu z Ukrainy. Sikorski znajdował się wówczas w Kijowie. W lutym 2014 roku uczestniczył w rozmowach między ukraińskim prezydentem a przedstawicielami opozycji. Negocjacje zakończyły się podpisaniem porozumienia dotyczącego rozwiązania kryzysu politycznego.

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Protesty rozpoczęły się w listopadzie 2013 roku, kiedy Janukowycz zrezygnował z podpisania umowy stowarzyszeniowej Ukrainy z UE. Początkowo demonstracje koncentrowały się w Kijowie, jednak z czasem objęły również inne części kraju. Najmniejsza ich skala była w tradycyjnie prorosyjskich regionach wschodniej Ukrainy, w tym w Donbasie.