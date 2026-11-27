Gadi Eisenkot
Demokraci poinformowali na początku tygodnia o zawieszeniu negocjacji z centroprawicową partią byłego szefa izraelskiej armii. Powodem było niezadowolenie z rozmów prowadzonych przez Jaszar z Likudem Beniamina Netanjahu, które miały zbadać możliwość utworzenia rządu jedności narodowej.
Po intensywnych negocjacjach obie strony uzgodniły jednak, że będą współpracować przy tworzeniu nowego gabinetu. Zgodnie z porozumieniem Demokraci otrzymają cztery stanowiska ministerialne: bezpieczeństwa publicznego, pracy i spraw społecznych, komunikacji oraz kultury i sportu. Przypadną im również funkcje parlamentarne.
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Lider Demokratów Jair Golan zapewnił, że jego ugrupowanie zamierza dotrzymać wyborczych obietnic dotyczących odsunięcia Netanjahu od władzy i obrony demokracji. Zaapelował do pozostałych partii o szybkie zakończenie negocjacji i podpisanie porozumień koalicyjnych. Jak podkreślił, utworzenie nowego rządu i nadanie Izraelowi innego kierunku politycznego jest najważniejszą misją jego życia.
Negocjacje są następstwem nierozstrzygniętych wyborów parlamentarnych z 27 października. Eisenkot, któremu prezydent Izraela powierzył misję utworzenia rządu, ma na to czas do 6 grudnia. Termin może zostać przedłużony o 14 dni.
Jego obóz zdobył w wyborach 48 mandatów w 120-osobowym Knesecie. Netanjahu i jego tradycyjni sojusznicy, czyli partie skrajnie prawicowe i ultraortodoksyjne, uzyskali 53 miejsca. Żadna ze stron nie dysponuje więc samodzielną większością.
W tym tygodniu Eisenkot poinformował również o porozumieniu z Awigdorem Liebermanem, liderem prawicowej partii Nasz Dom Izrael. Ugrupowanie to ma formalnie dołączyć do jego koalicji. Lieberman jest zdecydowanym przeciwnikiem partii ultraortodoksyjnych, ale ostatnio dopuścił możliwość współpracy z jednym z takich ugrupowań – Zjednoczonym Judaizmem Tory. Warunkiem miałoby być utworzenie rządu z wyraźną większością żydowską. Podobnie jak Golan, Lieberman wyklucza natomiast porozumienie z Likudem Netanjahu.
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Taki układ mógłby doprowadzić do powstania rządu mniejszościowego złożonego z ugrupowań Eisenkota, partii Liebermana i Zjednoczonego Judaizmu Tory. Gabinet mógłby liczyć na zewnętrzne poparcie Zjednoczonej Listy Arabskiej, dysponującej ośmioma mandatami. Łącznie taki blok miałby 55 głosów.
Porozumienie będzie jednak trudne do wypracowania. Jedną z głównych przeszkód jest kwestia obowiązkowej służby wojskowej ultraortodoksyjnych studentów seminariów religijnych. Eisenkot i jego sojusznicy zapowiadali w kampanii zakończenie zwolnień z poboru dla tej grupy oraz bardziej równomierne rozłożenie ciężaru służby wojskowej. Przywódcy środowisk ultraortodoksyjnych zdecydowanie sprzeciwiają się takim zmianom.
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