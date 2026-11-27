Podczas posiedzenia Narodowej Komisji Republiki Białorusi ds. UNESCO minister spraw zagranicznych Maksym Ryżenkow stwierdził, że podejmowane są próby przekształcenia UNESCO „w arenę geopolitycznej konfrontacji”. Krytykował te rzekome działania, twierdząc, że rolą organizacji jest „jednoczenie narodów poprzez edukację, naukę i kulturę”.

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Oskarżył następnie Polskę o działania, polegające na postawieniu płotu na granicy z Białorusią, tym samym dzieląc Puszczę Białowieską.

- Arbitralna decyzja Polski o wzniesieniu sztucznej bariery i odmowa współpracy w ramach naszego wspólnego miejsca, wpisanego na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO, nie przyczynia się do zachowania różnorodności biologicznej i wartości historycznej, z których zawsze byliśmy szczerze dumni. Utrudnia to również stworzenie normalnych warunków współpracy na rzecz ochrony tego miejsca – mówił minister.

Ryżenkow przekonywał, że Białoruś nigdy nie odmawiała współpracy z Polską w rozwiązywaniu różnych problemów granicznych. Według ministra Białoruś jest również gotowa do współpracy.

- Zaoferowaliśmy stronie polskiej konsultacje w ramach zbliżającej się wizyty misji monitoringu reaktywnego UNESCO i Międzynarodowej Unii Ochrony Przyrody, która odbędzie się na terenie Puszczy Białowieskiej w 2027 r. – powiedział Ryżenkow.

Ogrodzenie krytykował także koordynator ONZ na Białorusi Rasul Bagirow. - Byłem tam, widziałem ten mur. I powiedziałbym tak: ten mur nie powinien istnieć. Ale prędzej czy później mury runą. Stają się eksponatami muzealnymi. Mam więc nadzieję, że i ten mur runie - mówił.

Kryzys migracyjny na granicy

W 2021 r. na granicy polsko-białoruskiej rozpoczął się kryzys migracyjny. Mińsk otwierał dodatkowe połączenia lotnicze z krajami m.in. Bliskiego Wschodu, skąd następnie udawali się na zachód Białorusi, próbując dotrzeć do Unii Europejskiej. Migrantom w dotarciu do Polski pomagali m.in. białoruscy strażnicy graniczni. Warszawa zarzuciła Białorusi oraz Rosji celowe wywołanie kryzysu.

W odpowiedzi Polska zdecydowała się na budowę ogrodzenia, obejmującego również Puszczę Białowieską. Budowa została ukończona pod koniec czerwca 2022 r.. Zapora ma długość ponad 180 km, płot ze stalowych słupów i zwojów drutu kolczastego ma ok. 5,5 m wysokości.

Główna zapora na granicy polsko-białoruskiej ma długość ok. 180–186 km, wysokość 5,5 m (5 m stalowych słupów oraz 0,5 m zwoju z drutu kolczastego) i powstała w 2022 r. w reakcji na kryzys migracyjny.

Białoruś od dawna krytykuje ogrodzenie, często wykorzystując w tym celu argumenty przyrodnicze. Mińsk skarżył się już Organizacji Narodów Zjednoczonych, przekonując, że płot zagraża m.in. zwierzętom, w tym największej populacji żubra europejskiego.

Puszcza Białowieska to kompleks leśny o pow. ok. 1500 kilometrów kwadratowych na pograniczu polsko-białoruskim. To jeden z dwóch obiektów przyrodniczych w Polsce wpisanych na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.