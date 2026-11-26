Wypowiadając się przed rozpoczęciem nieformalnego posiedzenia przywódców Unii Europejskiej, Nauseda ostrzegł, że Moskwa będzie dążyć do wykorzystania nadchodzącej zimy do osłabienia Ukrainy i poprawy własnej pozycji przed ewentualnymi negocjacjami.

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– Myślę, że Rosjanie będą próbowali sprawić, by Ukraińcy przeżyli kolejną straszną zimę, i traktują to jako swego rodzaju kartę przetargową – stwierdził prezydent Litwy.

Wszystkie ręce na pokład – prezydent Nauseda o wsparciu dla Ukrainy

Jego zdaniem państwa europejskie muszą zrobić wszystko, co w ich mocy, aby przed startem rozmów maksymalnie wzmocnić Kijów. Podkreślił przy tym, że niedobory finansowania i sprzętu wojskowego po stronie ukraińskiej będą działać wyłącznie na korzyść Kremla.

Nauseda opowiedział się również za powiązaniem dyskusji o wsparciu finansowym dla Ukrainy w 2027 roku i kolejnych latach z negocjacjami nad przyszłym wieloletnim budżetem UE. Jak zaznaczył, oba te tematy opierają się na zasadzie solidarności – zarówno z walczącą Ukrainą, jak i wewnątrz samej Wspólnoty.

– Jeśli uważamy Ukrainę za kraj walczący o wolność, także naszą, musimy ją solidarnie wspierać. Powinny to robić wszystkie państwa, a nie tylko 23 czy 24 – zaznaczył, nawiązując do pełnego, 27-osobowego składu UE.

Zastrzeżenia wobec nowego budżetu UE

Litewski prezydent odniósł się także do propozycji unijnego budżetu na lata 2028–2034, przedstawionej przez szefa Rady Europejskiej Antonia Costę. W jego ocenie projekt zawiera zarówno „dobre, jak i złe strony”.

Szczególne rozczarowanie Nausedy wywołał pomysł zmniejszenia kopert krajowych. Przywódca skrytykował ponadto brak dodatkowych funduszy dla regionów położonych przy wschodniej granicy Unii, podczas gdy w dokumencie przewidziano specjalne wsparcie dla obszarów na dalekiej północy Europy.

– Nasze długie dotychczasowe dyskusje na temat zagrożeń na wschodniej granicy nie przynoszą najwyraźniej żadnych rezultatów – ocenił. Mimo zgłaszanych zastrzeżeń przyznał, że porozumienie w sprawie przyszłego budżetu Wspólnoty powinno zostać wypracowane jeszcze przed końcem roku.