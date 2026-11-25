Unia Europejska zamierza zwiększyć skalę inwestycji w zaawansowane technologie. Nowy instrument finansowy ma umożliwić europejskim przedsiębiorstwom pozyskiwanie kapitału na przedsięwzięcia wymagające większych nakładów i wiążące się z wyższym ryzykiem inwestycyjnym.

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Jak ustalił „Financial Times”, powołując się na dwóch urzędników uczestniczących w rozmowach, wartość planowanego funduszu może sięgnąć 50 mld euro.

Unia Europejska chce inwestować w sztuczną inteligencję i komputery kwantowe

Fundusz, który ma nosić nazwę Sovereign Tech Equity Fund, miałby koncentrować się przede wszystkim na przedsiębiorstwach zajmujących się rozwojem sztucznej inteligencji oraz informatyki kwantowej.

W odróżnieniu od istniejących unijnych instrumentów finansowania nowy fundusz miałby umożliwiać realizację większych inwestycji, o dłuższym horyzoncie czasowym i wyższym poziomie akceptowanego ryzyka.

Bruksela chce ograniczyć zależność technologiczną od Stanów Zjednoczonych i Chin

Komisja Europejska przedstawiła w środę projekt regulacji dotyczących technologii kwantowych (Quantum Act). Ich celem jest zapewnienie Europie pozycji światowego lidera w tej dziedzinie do 2030 r. Bruksela proponuje również preferowanie europejskich przedsiębiorstw w zamówieniach publicznych dotyczących technologii kwantowych.

Według danych Komisji Europejskiej około jednej trzeciej działających na świecie przedsiębiorstw z sektora technologii kwantowych ma siedzibę w UE. W 2025 r. publiczne finansowanie tego sektora wyniosło w Unii 8,6 mld euro, wobec 5,3 mld euro w USA i 13,6 mld euro w Chinach.

Znacznie większe dysproporcje dotyczą finansowania prywatnego. Europejskie start-upy kwantowe pozyskały 1,1 mld euro, podczas gdy amerykańskie – 7 mld euro.

Projekt regulacji będzie przedmiotem negocjacji z państwami członkowskimi i Parlamentem Europejskim.