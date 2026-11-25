Unia Europejska zamierza zwiększyć skalę inwestycji w zaawansowane technologie. Nowy instrument finansowy ma umożliwić europejskim przedsiębiorstwom pozyskiwanie kapitału na przedsięwzięcia wymagające większych nakładów i wiążące się z wyższym ryzykiem inwestycyjnym.
Jak ustalił „Financial Times”, powołując się na dwóch urzędników uczestniczących w rozmowach, wartość planowanego funduszu może sięgnąć 50 mld euro.
Fundusz, który ma nosić nazwę Sovereign Tech Equity Fund, miałby koncentrować się przede wszystkim na przedsiębiorstwach zajmujących się rozwojem sztucznej inteligencji oraz informatyki kwantowej.
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W odróżnieniu od istniejących unijnych instrumentów finansowania nowy fundusz miałby umożliwiać realizację większych inwestycji, o dłuższym horyzoncie czasowym i wyższym poziomie akceptowanego ryzyka.
Komisja Europejska przedstawiła w środę projekt regulacji dotyczących technologii kwantowych (Quantum Act). Ich celem jest zapewnienie Europie pozycji światowego lidera w tej dziedzinie do 2030 r. Bruksela proponuje również preferowanie europejskich przedsiębiorstw w zamówieniach publicznych dotyczących technologii kwantowych.
Według danych Komisji Europejskiej około jednej trzeciej działających na świecie przedsiębiorstw z sektora technologii kwantowych ma siedzibę w UE. W 2025 r. publiczne finansowanie tego sektora wyniosło w Unii 8,6 mld euro, wobec 5,3 mld euro w USA i 13,6 mld euro w Chinach.
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Znacznie większe dysproporcje dotyczą finansowania prywatnego. Europejskie start-upy kwantowe pozyskały 1,1 mld euro, podczas gdy amerykańskie – 7 mld euro.
Projekt regulacji będzie przedmiotem negocjacji z państwami członkowskimi i Parlamentem Europejskim.
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