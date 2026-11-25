W rozmowie z francuskim tygodnikiem „Le Point” Łukaszenko stwierdził, że może polecieć z Zełenskim do Moskwy i zagwarantować ukraińskiemu prezydentowi bezpieczeństwo w czasie wizyty w Rosji. Miałoby to stworzyć Zełenskiemu możliwość do podjęcia bezpośrednich negocjacji z Putinem. Łukaszenko przyznał jednocześnie, że nie wierzy, aby ukraiński prezydent zgodził się na taką propozycję.

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Wołodymyr Zełenski: Niech Aleksandr Łukaszenko weźmie Władimira Putina i przyleci z nim do Kijowa

- On może wziąć Putina i polecieć wraz z Putinem do Kijowa. I także gwarantuje im bezpieczne przyjęcie – tak propozycję tę, w rozmowie z dziennikarzami, skomentował Zełenski.

Prezydent Ukrainy mówił też, że propozycja Łukaszenki nie jest poważna, ponieważ - jak mówił - Ukraina i Rosja są w stanie wojny, więc spotkanie nie może odbyć się ani w Moskwie, ani w Kijowie. Jak dodał wszyscy doskonale zdają sobie z tego sprawę.

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Zełenski pytał też czy Łukaszenko uważa go za „walizkę” skoro proponuje zabranie go do Moskwy. Dodał, że pojawianie się takich niekonstruktywnych propozycji ma na celu tylko zaśmiecanie przestrzeni informacyjnej i nie przybliża zakończenia wojny Rosji z Ukrainą.

Władimir Putin proponował już wcześniej rozmowy z Wołodymyrem Zełenskim w Moskwie

Władimir Putin proponował już wcześniej, że może spotkać się z Zełenskim w Moskwie, na co Wołodymyr Zełenski odpowiadał zaproszeniem Putina do Kijowa. Z kolei po szczycie z udziałem Donalda Trumpa i Władimira Putina na Alasce w sierpniu 2025 roku pojawiły się nieoficjalne doniesienia, że do spotkania Trumpa, Putina i Zełenskiego mogłoby dojść na neutralnym terenie – np. w Szwajcarii lub na Węgrzech.

10-11 listopada doszło do wznowienia negocjacji trójstronnych między Ukrainą, USA i Rosją - rozmowy odbyły się w Abu Zabi, przy udziale negocjatorów z USA, Steve'a Witkoffa i Jareda Kushnera.

Kolejna runda negocjacji w formacie trójstronnym ma odbyć się 25 grudnia.