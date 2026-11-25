8 października ustawę o zabezpieczeniu społecznym osób wykonujących zawód artystyczny poparło 232 posłów, przeciw było 197, wstrzymało się 4.

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Przypominając o głosowaniu, trzeba podkreślić, że kilkoro posłów Prawa i Sprawiedliwości głosowało inaczej niż większość klubu (131 posłów). Ustawę poparli m.in. Dominika Chorosińska, Joanna Lichocka, Piotr Gliński, Jarosław Sellin i Tadeusz Chrzan.

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Tymczasem 20 listopada w Belwederze odbyła się uroczystość powołania Rady do spraw Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W imieniu prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Karola Nawrockiego akty powołania wręczył członkom Rady minister Wojciech Kolarski.

Karol Nawrocki o Radzie do spraw Kultury. Kto jest w radzie?

– Rada pełni istotną funkcję doradczą i opiniotwórczą w systemie instytucjonalnym państwa. Do jej zadań należy określanie celów i planowanie działań w zakresie wspierania rozwoju kultury oraz upowszechniania dziedzictwa narodowego. Rada skupia się również na rozwijaniu dialogu i debaty publicznej oraz budowaniu współpracy między praktykami a instytucjami w trosce o przyszłość naszej Ojczyzny – napisał prezydent w treści aktu powołania do Rady.

Minister Kolarski wyraził nadzieję, że „działalność Rady pozwoli w pełni wykorzystać potencjał polskiej kultury i dziedzictwa, a także przyczyni się do kształtowania nowoczesnej i skutecznej polityki w tym obszarze”.

Do rady prezydent powołał 34 osoby. Przewodniczącym został pisarz i publicysta Tomasz Łysiak, syn Waldemara (autora m.in. „Szachisty"). Jak informowały w kwietniu Wirtualne Media, Tomasz Łysiak pożegnał się wtedy z Telewizją Republika jako dyrektor programowy związanego ze stacją radia internetowego. „Wyjaśnił, że pracuje nad wydawnictwem rodzinnym, książką i fundacją dotyczącą bitwy o Monte Cassino”.

W radzie znalazł się aktor i pedagog Jarosław Gajewski, obecnie dyrektor Teatru Klasyki Polskiej (powołanego przez ministra Piotra Glińskiego w 2023 r.), wcześniej w Polskim i Narodowym.

Rada pełni istotną funkcję doradczą i opiniotwórczą w systemie instytucjonalnym państwa. Do jej zadań należy określanie celów i planowanie działań w zakresie wspierania rozwoju kultury oraz upowszechniania dziedzictwa narodowego. Rada skupia się również na rozwijaniu dialogu i debaty publicznej oraz budowaniu współpracy między praktykami a instytucjami w trosce o przyszłość naszej Ojczyzny Karol Nawrocki, prezydent RP

Eksponowaną postacią związaną z poprzednim rządem oraz wspieranymi przez niego inicjatywami artystycznymi jest dyrektor Centrum Spotkania Kultur w Lublinie Michał Chorosiński – aktor, a wcześniej dyrektor Teatru im. Jaracza w Łodzi, członek i reżyser Teatru Klasyki Polskiej (prywatnie mąż Dominiki Chorosińskiej, posłanki PiS oraz minister kultury w trzecim rządzie Mateusza Morawieckiego, który nie dostał wotum zaufania).

Środowisko aktorskie reprezentują Halina Łabonarska, Andrzej Mastalerz i Przemysław Stippa (od lat w zespole Teatru Narodowego), a także Rafał Zawierucha.

Rada do spraw Kultury Prezydenta RP – dyrektorzy z czasów rządów PiS

Środowisko muzyczne reprezentują m.in. Artur Szklener, dyrektor Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina oraz laureat Grammy, jazzowy kompozytor i pianista Włodzimierz Pawlik, a także Marcin Nałęcz-Niesiołowski – dyrygent, który w skomplikowanej sytuacji zrezygnował z dyrekcji Teatru Wielkiego w Łodzi w tym roku.

Również z konfliktami – tym razem w środowisku galerii i muzeów – opuszczali swoje dyrekcje Janusz Janowski, były dyrektor Zachęty – Narodowej Galerii Sztuki, powołany bez konkursu przez ministra Piotra Glińskiego oraz Piotr Bernatowicz, m.in. w latach 2020–2024 dyrektor Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski w Warszawie.

Ze środowiska filmowego pochodzi Maciej Pawlicki (w przeszłości m.in. dyrektor TVP1, producent i scenarzysta „Smoleńska”).

W radzie jest też Dorota Janiszewska-Jakubiak, historyk sztuki, w latach 2017–2024 dyrektor Instytutu Polonika ( po jej odwołaniu przez ministra Bartłomieja Sienkiewicza w jej obronie stanęło środowisko konserwatorów zabytków) oraz Michał Laszczkowski, w latach 2023–2024 dyrektor Narodowego Instytutu Konserwacji Zabytków.

W radzie jest też Robert Piaskowski – obecny dyrektor Narodowego Centrum Kultury (pełny skład rady poniżej tekstu).

Ustawa o zabezpieczeniu socjalnym artystów? Krytykowana i potrzebna

Jak mówi się w kulisach Sejmu, jednym z pierwszych tematów, z jakim zmierzy się prezydencka Rada, będzie ustawa o zabezpieczeniu socjalnym artystów, która była w minionych miesiącach jednym z głośniejszych tematów z dziedziny kultury.

Konfederacji udało się m.in. narzucić przekaz, że socjalne dopłaty dostaną również gwiazdy (Krzysztof Bosak mówił w Polsat News, że środowisko artystów należy „odpiłować od pieniędzy”), zaś Konfederacja Korony Polskiej Brauna złożyła wniosek, by odrzucić projekt ustawy w całości.

Tymczasem jak przekonuje resort kultury, badanie liczebności oraz zatrudnienia i przychodów artystów, przeprowadzone przez niezależny zespół badawczy SWPS pod kierunkiem prof. Doroty Ilczuk, pokazuje, że artyści oraz pracownicy sektora kultury i sektora kreatywnego borykają się z niestabilnymi, nieregularnymi lub niewystarczającymi dochodami.

Ubezpieczeniami jest objęte obecnie 43,6 proc. przedstawicieli środowiska. Pozostałe osoby pracują na umowy o dzieło (37 proc.) lub bez żadnego tytułu prawnego (15,3 proc.) Dane o ubezpieczeniach

Generalnie, sytuacja ekonomiczna znaczącej grupy artystów – około 62.400 osób zawodowo wykonujących działalność artystyczną plus ok. 2.500 absolwentów uczelni artystycznych rocznie – jest określana jako trudna.

Bardzo wysokie dochody mają tylko gwiazdy, zaś dochody niemal 1/3 grupy zawodowej poniżej minimalnej płacy.

Ubezpieczeniami jest objęte obecnie 43,6 proc. przedstawicieli środowiska. Pozostałe osoby pracują na umowy o dzieło (37 proc.) lub bez żadnego tytułu prawnego (15,3 proc.).

W tej sytuacji celem ustawy jest „stworzenie możliwości przyznania najgorzej uposażonym uprawnienia do otrzymania dopłaty i uzupełnienia ich składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne do poziomu składek wynikających z minimalnego wynagrodzenia za pracę”.

Ustawa o zabezpieczeniu socjalnym artystów. Jak przebiegnie weryfikacja?

Osoby wykonujące w sposób stały, profesjonalny zawód artystyczny, a także legitymujące się weryfikowalnym dorobkiem będą mogły w drodze decyzji administracyjnej otrzymać status artysty zawodowego objęte ustawą.

W sprawie statusu artysty zawodowego orzekać ma Centrum Edukacji i Pracy Artystycznej, zwane dalej „CEiPA”. Decyzja wydawana będzie na podstawie opinii środowiska artystycznego, uczestniczącego w tym procesie w ramach Komisji Opiniującej.

Komisja liczyć ma 145 osób i reprezentować wszystkie dziedziny twórczości. 120 członków rekomendują organizacje artystów, 10 organizacje zbiorowego zarządzania, a po 5 wskazują minister kultury, minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego i prezes ZUS.

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W pierwszym pełnym roku funkcjonowania, czyli w 2027, system będzie kosztował około 375 mln zł. Pieniądze będą pochodzić z budżetu państwa.

Jaką decyzję podejmie prezydent Karol Nawrocki? Co sugerować będzie mu rada? Wszyscy mają czas do 11 grudnia.

W skład Rady do spraw Kultury i Dziedzictwa Narodowego przy Prezydencie Rzeczypospolitej Polskiej zostali powołani:

Tomasz Łysiak na Przewodniczącego Rady

Katarzyna Ancipiuk

Piotr Bernatowicz

Andrzej Biernacki

Michał Chorosiński

Ignacy Czwartos

Paulina Florjanowicz

Jarosław Gajewski

Andrzej Giza

Arkadiusz Gołębiewski

Piotr Gursztyn

Dorota Kurek-Heck

Dorota Janiszewska-Jakubiak

Janusz Janowski

Leszek Kaźmierczak

Jan Edmund Kowalski

Michał Laszczkowski

Halina Łabonarska

Andrzej Mastalerz

Justyna Melonowska

Piotr Mikołajczak

Marcin Nałęcz-Niesiołowski

Sylwester Ostrowski

Maciej Pawlicki

Włodzimierz Pawlik

Robert Piaskowski

Agnieszka Porzezińska

Joanna Sosnowska

Przemysław Stippa

Igor Strzok

Artur Szklener

Jan Maria Tomaszewski

Wojciech Wencel

Rafał Zawierucha