Z tego artykułu dowiesz się: Jakie formalne powiązania łączyły marszałka Sejmu z działaczem znanym z prorosyjskich poglądów.

Dlaczego Włodzimierz Czarzasty z opóźnieniem ujawnił swoje funkcje w radach dwóch fundacji.

W jaki sposób publikacje medialne wpłynęły na jego decyzję o zerwaniu kontrowersyjnych znajomości.

Z jakimi konsekwencjami może wiązać się naruszenie przez posła przepisów o rejestrze korzyści.

8 maja w mediach społecznościowych Stowarzyszenia Ordynacka pojawił się komunikat: „R.I.P. Marian Kubalica. Po długiej i wyczerpującej chorobie 6 maja, w wieku 68 lat, odszedł nasz kolega. Żywczanin, absolwent Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Członek SZSP, współzałożyciel «nowego» ZSP i pełnomocnik Kongresu Założycielskiego ZSP na AGH”.

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W ten oto sposób Stowarzyszenie Ordynacka pożegnało swojego byłego przewodniczącego z lat 2017–2018. Mogło to brzmieć jak typowy nekrolog, ale wpis zakończył się zaskakującą konkluzją: „W ostatnich latach, podupadłszy na zdrowiu, osiadł na Podlasiu i udzielał się aktywnie w mediach społecznościowych, głosząc poglądy, z którymi nie zawsze zgadzali się jego koledzy z ruchu studenckiego”.

Jak dowiedzieliśmy się, jeszcze przed śmiercią tego kontrowersyjnego działacza, marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty z Lewicy przeciął z nim formalne związki.

Kubalica nazwał Putina wybitnym przywódcą, a Poczobuta idiotą

O kontrowersyjnych powiązaniach Czarzastego było głośno w lutym za sprawą publikacji prawicowych mediów. Choć najpierw nie prześwietlały one związków Czarzastego z Kubalicą, lecz z inną osobą – Rosjanką Swietłaną Czestnych. Jak napisała w lutym „Gazeta Polska”, Czestnych zatrudniona była w domu aukcyjnym związanym z największym rosyjskim bankiem kontrolowanym przez Kreml – Sbierbankiem. Ponadto jedną z jej książek sponsorował Rosyjski Ośrodek Nauki i Kultury w Warszawie, uznawany za przyczółek rosyjskich służb.

„Przez dwa lata obecny marszałek Sejmu zasiadał w sejmowej komisji ds. służb specjalnych, mimo że nie poddał się sprawdzeniu przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Gdyby to zrobił, służby musiałyby prześwietlić relacje Włodzimierza Czarzastego oraz jego żony z Rosjanką” – napisała „Gazeta Polska”. Zauważyła, że Czestnych posiada udziały w spółce hotelowej, której wiceprezesem jest żona marszałka – Małgorzata Czarzasty.

Sprawa została poruszona nawet podczas posiedzenia Rady Bezpieczeństwa Narodowego zwołanej przez prezydenta Karola Nawrockiego, jednak sam marszałek ją bagatelizował. Kancelaria Sejmu informowała, że znajomość Czarzastego z Czestnych sięga okresu jego działalności wydawniczej, potem Rosjanka w sposób jawny kupiła udziały w hotelu, którego współudziałowcem jest Muza, spółka wydawnicza Czarzastego. Informowano też, że marszałek nie utrzymuje z nią kontaktów towarzyskich.

W związku ze sprawą Czestnych prawicowe media zaczęły eksploatować też kolejny wątek – powiązań Czarzastego ze wspomnianym Marianem Kubalicą, którego znał z czasów wspólnej działalności w Stowarzyszeniu Ordynacka. Jak napisał w lutym portal Niezalezna.pl, Czarzasty zasiada w radzie Fundacji Wielkiego Błękitu, której prezesem był właśnie kontrowersyjny działacz.

To wybitny rosyjski przywódca dbający o interesy Rosji i Rosjan Marian Kubalica o Władimirze Putinie

Dlaczego kontrowersyjny? Bo, jak napisał portal, Kubalica regularnie zamieszczał skrajnie prorosyjskie i proputinowskie treści w mediach społecznościowych. Nazywał w nich Władimira Putina „wybitnym przywódcą”, polecał wywiady z rzeczniczką rosyjskiego MSZ, a Andrzeja Poczobuta, polskiego dziennikarza skazanego w procesie politycznym na Białorusi, określał mianem „idioty”, dodając, że „jest w więzieniu na własne życzenie”.

To nie koniec kontrowersji. Jak pisaliśmy w lutym w „Rzeczpospolitej”, dopiero po publikacji prawicowych mediów Czarzasty odnotował fakt zasiadania w radzie fundacji Mariana Kubalicy w rejestrze korzyści. Dopiero wówczas zgłosił też zasiadanie w innej radzie – Fundacji Sojuszu Lewicy Demokratycznej, która powstała w 2020 r., by po zmianie nazwy partii na Nowa Lewica chronić stary szyld i znak graficzny.

Marszałek tłumaczył wówczas „Rzeczpospolitej”, że zwlekał z wpisem do rejestru korzyści, ponieważ Fundacja Sojuszu Lewicy Demokratycznej została postawiona w stan likwidacji, a Fundacja Wielkiego Błękitu nie prowadziła od kilkunastu lat żadnej działalności. – O tym, że jest wciąż zarejestrowana, dowiedziałem się z przekazów medialnych – tłumaczył nam.

Czarzasty zrezygnował z zasiadania w radzie Fundacji Wielkiego Błękitu

Sprawa miała jednak dalszy ciąg. Jak dowiedzieliśmy się, jeszcze przed śmiercią Kubalicy Czarzasty postanowił zerwać z nim wszelkie formalne związki.

17 lutego wysłał przesyłką poleconą na adres Fundacji Wielkiego Błękitu oświadczenie o rezygnacji z członkostwa w radzie fundacji. Jednocześnie zrezygnował z zasiadania w radzie Fundacji Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Czarzasty poinformował o tym we wrześniu w swoim sejmowym rejestrze korzyści. Zaznaczył w nim, że „rezygnacja została złożona skutecznie”.

Co naprawdę łączyło marszałka Czarzastego z Kubalicą? Sam marszałek twierdzi, że w ostatnich latach nic. – Założyliśmy tę fundację, gdy byłem jednym z prezesów dziecięcego wydawnictwa Wilga. Wydawaliśmy książki dla dzieci poświęcone m.in. sportom wodnym. Był pomysł, by utworzyć kolejną firmę, która będzie publikowała książki poświęcone właśnie tej tematyce, stąd nazwa Fundacji Wielkiego Błękitu – mówi nam marszałek Sejmu, dodając, że nic z tego nie wyszło. – Fundacja nie działała. Szybko pojawiły się za to poważne kłopoty zdrowotne Mariana Kubalicy. Od wielu lat nie wychodził z domu i wypisywał jakieś niestworzone rzeczy na temat Putina – dodaje marszałek. Całą sprawę nazywa rozdmuchaną przez prawicowe media.

Problem w tym, że nawet jeśli z Kubalicą rzeczywiście niewiele go łączyło, kontrowersje może budzić sposób informowania, zarówno o członkostwie, jak i odejściu z rady fundacji.

Zgodnie z ustawą „wszystkie zmiany danych objętych rejestrem korzyści należy zgłosić nie później niż w ciągu 30 dni od dnia ich zaistnienia”. Czarzasty mógł więc naruszyć przepisy nie tylko w lutym, informując o zasiadaniu w radach fundacji dopiero po publikacjach w prawicowych mediach, jak i we wrześniu, z dużym opóźnieniem zgłaszając rezygnację. Teoretycznie może zostać za to ukarany przez Komisji Regulaminowej, Spraw Poselskich i Immunitetowych: zwróceniem uwagi, upomnieniem lub naganą.