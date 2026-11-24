Zełenski i Magyar spotkali się w Użhorodzie, w obwodzie zakarpackim na południowym zachodzie Ukrainy. Była to pierwsza wizyta szefa węgierskiego rządu w tym regionie od 2015 roku.

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„Bardzo rzeczowe spotkanie z premierem Węgier Peterem Magyarem. Jest wiele dziedzin, w których nasze kraje mogą współpracować i wzajemnie się wzmacniać. Energetyka, handel dwustronny, pomoc humanitarna – dziś udało nam się omówić wszystkie te kwestie” – napisał ukraiński prezydent w mediach społecznościowych.

Jak poinformował, rozmowy dotyczyły m.in. dostaw gazu i oleju napędowego na Ukrainę oraz możliwości szerszego wykorzystania ukraińskich magazynów gazu przez węgierskie przedsiębiorstwa.

Przywódcy omówili również wspólne projekty infrastrukturalne, w tym modernizację istniejących przejść granicznych, otwieranie nowych oraz uruchomienie bezpośrednich połączeń kolejowych między oboma krajami na kolejnych trasach.

Rozmawiano także o rozminowywaniu terenów na Ukrainie i zwiększeniu udziału Węgier w koalicji zajmującej się tym zadaniem. Zełenski poinformował, że w omawianych kwestiach osiągnięto konkretne porozumienia, a zespoły obu państw mają rozpocząć prace nad ich szybkim wdrożeniem.

Podziękował również Magyarowi za wizytę, wsparcie Ukrainy i potępienie rosyjskiej agresji.

Magyar potępił rosyjską agresję. Zapowiedział pomoc dla Zakarpacia

Podczas wspólnego briefingu prasowego z Zełenskim w Użhorodzie premier Węgier zadeklarował, że jego kraj potępia rosyjską agresję przeciwko Ukrainie i udziela sąsiadowi pomocy humanitarnej – podał ukraiński portal Europejska Prawda.

Magyar przypomniał, że Węgry przyjęły dziesiątki tysięcy ukraińskich uchodźców, w tym wielu przedstawicieli węgierskiej społeczności z Zakarpacia. Jak dodał, po rozpoczęciu rosyjskiej inwazji sam udzielił schronienia młodym ludziom pochodzącym z tego regionu.

Premier ogłosił również pakiet wsparcia dla obwodu zakarpackiego. Ma on obejmować m.in. sprzęt medyczny, agregaty prądotwórcze i pojazdy.

Poinformował ponadto o znaczącym postępie w uzgodnieniach z Ukrainą dotyczących praw językowych, kulturalnych i edukacyjnych węgierskiej mniejszości narodowej.

Spór o prawa mniejszości węgierskiej

Magyarowi podczas wizyty towarzyszyła minister spraw zagranicznych Węgier Anita Orban. Na Zakarpaciu, gdzie mieszka około 100-tysięczna społeczność węgierska, zaplanowano spotkania z jej przedstawicielami oraz wizyty w miejscowościach i instytucjach związanych z mniejszością.

Magyar odwiedził Zakarpacie i Kijów również latem 2024 roku, jeszcze jako deputowany do Parlamentu Europejskiego. Wraz z członkami swojej partii Tisza przekazał wówczas pomoc szpitalowi dziecięcemu, który został trafiony rosyjskim pociskiem.

Po objęciu władzy w maju rząd Magyara zainicjował konsultacje międzyrządowe z Ukrainą, których celem jest uregulowanie statusu węgierskiej mniejszości. W październiku ukraiński parlament przyjął ustawę rozszerzającą możliwości nauczania w językach mniejszości narodowych posługujących się językami Unii Europejskiej, w tym w języku węgierskim.