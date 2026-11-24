W lutym 2025 r. w Zakopanem podpisano list intencyjny dotyczący przyszłości przewozów do Morskiego Oka. Jednym z jego założeń było skrócenie trasy, na której kursują zaprzęgi konne. Dokument podpisali przedstawiciele powiatu tatrzańskiego, Tatrzańskiego Parku Narodowego (TPN), Stowarzyszenia Przewoźników do Morskiego Oka oraz gminy Bukowina Tatrzańska. W spotkaniu uczestniczyła minister klimatu i środowiska Paulina Hennig-Kloska.

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Od 1 września wozy konne kursują na skróconej, liczącej około 3 km trasie z Palenicy Białczańskiej do Wodogrzmotów Mickiewicza. Wcześniej fiakrzy przewozili turystów na całym, około siedmiokilometrowym odcinku, aż do Polany Włosienica przed Morskim Okiem.

Skrócenie trasy jest elementem pilotażu nowego modelu transportu do Morskiego Oka. Zakłada on równoległe funkcjonowanie zaprzęgów konnych i elektrycznych busów, co ma ograniczyć obciążenie zwierząt. Konie miałyby pracować na łagodniejszym odcinku drogi, a dalszą część trasy obsługiwałyby pojazdy elektryczne. Ministerstwo Klimatu i Środowiska kupiło już cztery elektryczne busy. Kolejnych 16 pojazdów, sfinansowanych przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, ma trafić do Zakopanego w czerwcu 2027 r.

Starosta chce przywrócenia przewozów konnych do Włosienicy

Podczas wtorkowej konferencji prasowej starosta tatrzański poinformował, że zgodnie z ubiegłorocznym porozumieniem fiakrzy mieli zachować możliwość przewożenia turystów do Włosienicy w okresie zimowym, do czasu pełnego wdrożenia nowego modelu transportu. Tymczasem pilotaż przewozów na skróconej trasie jest przedłużany.

Starosta Andrzej Skupień zapowiedział, że jeśli ministerstwo nie zmieni stanowiska i nie zgodzi się na kursowanie wozów na całej trasie, powiat wydzierżawi fiakrom pas drogi powiatowej i sam zorganizuje przewozy konne na odcinku od Palenicy Białczańskiej do Włosienicy. Zaprzęgi miałyby rozpoczynać i kończyć kursy w granicach pasa drogi powiatowej, bez korzystania z terenów należących do TPN.

– Apeluję do pani minister, żeby honorowała to, na co się z nami umówiła. To nie jest wojna, ale jest to sytuacja, w której musimy wyjść z twarzą wobec swoich mieszkańców i przedsiębiorców. Nie tak się umawialiśmy. Ja tylko żądam tego, co wtedy było ustalone – podkreślił Skupień.

Zaznaczył, że jego zapowiedź nie oznacza wypowiedzenia listu intencyjnego, lecz próbę wyegzekwowania wcześniejszych ustaleń. Jak dodał, umowy fiakrów z TPN obowiązują do końca listopada, a przedstawione im propozycje kolejnych umów również przewidują przewozy na skróconej trasie – z Palenicy Białczańskiej do Wodogrzmotów Mickiewicza.

TPN nie zgadza się na powrót do przewozów na całej trasie

Ministerstwo Klimatu i Środowiska, poproszone przez PAP o komentarz, odesłało do komunikatu TPN. Dyrekcja parku podkreśliła w nim, że skrócenie trasy wynika bezpośrednio z listu intencyjnego podpisanego w lutym 2025 r. Według TPN model transportu łączonego ma ograniczyć obciążenie koni, a jednocześnie zapewnić turystom możliwość dotarcia do Morskiego Oka.

Park opowiedział się za kontynuowaniem przewozów konnych do Wodogrzmotów Mickiewicza. Poinformował, że przedstawił przewoźnikom warunki współpracy na sezon zimowy, jednak nie zostały one zaakceptowane. Obecne umowy wygasają 30 listopada. Od 1 grudnia TPN nie będzie organizował zimowych przewozów konnych ani udostępniał w tym celu swoich placów postojowych.

Odnosząc się do zapowiedzi starosty dotyczącej samodzielnego zorganizowania przewozów do Polany Włosienica, park zaznaczył, że ewentualne przywrócenie kursów na tym odcinku odbywałoby się bez jego zgody. TPN nie będzie ich organizatorem ani nie udostępni swoich terenów. Zwrócił również uwagę, że zawracanie zaprzęgów w pasie drogowym może stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa użytkowników drogi. Jednocześnie zadeklarował gotowość do dalszych rozmów.

Fiakrzy krytykują pilotaż

Prezes Stowarzyszenia Przewoźników do Morskiego Oka Andrzej Mąka ocenił, że pilotaż nie przyniósł oczekiwanych rezultatów. Wśród problemów wymienił kwestie organizacyjne i finansowe, długie oczekiwanie na kursy powrotne oraz trudności turystów z pokonaniem pieszo odcinka od Wodogrzmotów Mickiewicza do Morskiego Oka.

– Zapowiedź starosty o przywróceniu naszego transportu na starym dystansie, czyli do Włosienicy, oceniamy z satysfakcją – powiedział Mąka.

Spór o przyszłość przewozów konnych do Morskiego Oka trwa od kilku lat. Część organizacji prozwierzęcych domaga się ich całkowitej likwidacji, wskazując na ryzyko przeciążania zwierząt. Z kolei przedstawiciele środowisk weterynaryjnych i hodowlanych podkreślają, że coroczne badania nie potwierdzają systemowego przeciążenia koni. Przeciwko likwidacji przewozów opowiada się m.in. Małopolski Związek Hodowców Koni.

Według danych TPN na trasie do Morskiego Oka nie odnotowano przypadku śmierci konia z powodu przeciążenia. W przeszłości padły natomiast trzy konie. W dwóch przypadkach przyczyną były nagłe zachorowania – pęknięcie aorty i kolka żołądkowa. Trzeci koń spłoszył się na widok nisko lecącego śmigłowca.