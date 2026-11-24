Brytyjska służba bezpieczeństwa MI5 ostrzegła firmy z sektora obronnego przed rosnącym zagrożeniem ze strony Rosji – pisze dziennik „The Telegraph”. W wydanym we wtorek komunikacie MI5zaapelowała o natychmiastowe podjęcie działań zapobiegawczych. Według służb Moskwa coraz częściej próbuje organizować akty sabotażu wymierzone w obiekty związane z przemysłem obronnym, szczególnie te zaangażowane w produkcję i dostawy sprzętu wojskowego dla Ukrainy.

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Celem Kremla ma być osłabienie zachodniego wsparcia dla Kijowa. MI5 wskazuje, że działania mogą obejmować zastraszanie pracowników, szpiegostwo oraz operacje dezinformacyjne. Do przeprowadzania sabotażu Rosja ma wykorzystywać pośredników, którzy stosują stosunkowo proste metody sabotażu, takie np. jak podpalenia.

Ostrzeżenie przygotowała Krajowa Agencja Bezpieczeństwa Infrastruktury (NPSA), działająca w ramach MI5. Zalecono przedsiębiorstwom m.in. ograniczenie ilości informacji o działalności i zabezpieczeniach publikowanych w internecie, szkolenie pracowników w rozpoznawaniu podejrzanych zachowań oraz instalowanie widocznych systemów ochrony.

Firmy powinny również opracować i przećwiczyć procedury reagowania na podejrzane przedmioty, akty rozpoznania obiektów oraz próby podpaleń. Służby podkreślają, że zagrożone są nie tylko przedsiębiorstwa bezpośrednio realizujące zamówienia wojskowe dla Ukrainy, ale również inne firmy uczestniczące w łańcuchach dostaw.

Nie tylko zakłady zbrojeniowe na celowniku Kremla

To kolejne ostrzeżenie skierowane do brytyjskiego sektora obronnego w ciągu ostatnich dwóch miesięcy. We wrześniu przedstawiciele rządu osobiście informowali szefów największych firm o rosnącym zagrożeniu rosyjskim sabotażem i cyberatakami.

Brytyjski rząd podkreślił we wtorkowym komunikacie, że Rosja i powiązane z nią grupy celowo próbują zakłócać działalność przedsiębiorstw i instytucji ważnych dla funkcjonowania kraju oraz wspierających obronę Ukrainy. Wykorzystują do tego cyberataki, sabotaż i dezinformację, aby paraliżować organizacje, utrudniać ich pracę i podważać zaufanie społeczne.

Przypomniano również sprawę z września, gdy brytyjskiemu obywatelowi postawiono zarzuty przygotowywania aktu sabotażu przeciwko producentowi dronów działającemu w Wielkiej Brytanii. Mężczyzna miał otrzymywać instrukcje od osoby powiązanej z Korpusem Ochotniczym GRU.

Minister bezpieczeństwa Dan Jarvis ocenił, że niedawne próby sabotażu w różnych częściach Europy pokazują powagę zagrożenia. Podkreślił, że skuteczna ochrona wymaga współpracy przedsiębiorstw, służb wywiadowczych i administracji państwowej. Z kolei minister sił zbrojnych Louise Sandher-Jones zaznaczyła, że Rosja i inne wrogie państwa stanowią coraz większe zagrożenie dla firm dostarczających wyposażenie brytyjskim siłom zbrojnym. Rząd chce współpracować z przedstawicielami przemysłu obronnego, by chronić pracowników, technologie i łańcuchy dostaw.

Rząd nie przewiduje rosyjskiego ataku na NATO przed 2030 rokiem

We wtorek do kwestii rosyjskiego zagrożenia odniósł się również stały sekretarz brytyjskiego ministerstwa obrony Jeremy Pocklington. Podczas posiedzenia parlamentarnej komisji obrony zapewnił, że rząd nie przewiduje rosyjskiego ataku na terytorium NATO w 2030 roku ani wcześniej.

Wyjaśnił, że rok 2030 jest dla resortu ważnym horyzontem planowania i punktem odniesienia przy zwiększaniu gotowości obronnej, a nie terminem, na który przewidywany jest rosyjski atak.

Pocklington zaznaczył jednocześnie, że minister obrony wielokrotnie zwracał uwagę na nasilające się wrogie działania Rosji. Podkreślił, że Wielka Brytania musi poważnie potraktować zarówno kwestie odporności państwa na zagrożenia, jak i rozwój potencjału militarnego.