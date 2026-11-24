Spory o hałas emitowany przez kościelne dzwony coraz częściej trafiają do urzędów, a nawet na wokandę sądową. Jedną z takich spraw niedawno opisywaliśmy na łamach rp.pl. Dotyczyła parafii rzymskokatolickiej w województwie opolskim, na której terenie znajdowały się dwa dzwony: mniejszy, uruchamiany ręcznie i nieużywany, oraz większy, wykorzystywany na co dzień i uruchamiany automatycznie. Dźwięk tego drugiego docierał do pobliskich domów. Najbliższe budynki mieszkalne znajdowały się zaledwie 18 metrów od źródła hałasu.

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Sąd: kościelne dzwony podlegają przepisom o hałasie

Spór rozpoczął się pod koniec września 2022 r. Wówczas dyrektor wydziału budownictwa i środowiska, działając z upoważnienia starosty, określił dopuszczalny poziom hałasu emitowanego przez dzwon na terenach objętych ochroną akustyczną. Chodziło o obszary zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

Decyzja nakładała na parafię także obowiązek regularnego monitorowania poziomu hałasu, ewidencjonowania wyników pomiarów oraz przechowywania dokumentacji przez pięć lat. Parafia miała ponadto wyciszyć pracę dzwonu.

Sprawa trafiła ostatecznie do Naczelnego Sądu Administracyjnego. NSA uznał, że dźwięki emitowane przez kościelne dzwony podlegają przepisom określającym dopuszczalny poziom hałasu w środowisku. Stwierdził również, że wydanie decyzji w tej sprawie nie narusza ani postanowień konkordatu, ani konstytucyjnej wolności sumienia i religii.

Skargi na kościelne dzwony rosną lawinowo. Episkopat chce chronić tradycję

Z problemem rosnącej liczby skarg na dźwięki kościelnych dzwonów chce zmierzyć się Konferencja Episkopatu Polski. Temat ten był jednym z punktów poniedziałkowego spotkania Rady KEP ds. Kultury i Ochrony Dziedzictwa Kulturowego.

O skali zjawiska mówił bp Michał Janocha, przewodniczący Rady. – Trudno powiedzieć, czy ma to charakter zorganizowany, czy są to indywidualne zaskarżenia, ale one rosną w lawinowym tempie – przyznał hierarcha. Wymienił m.in. Bydgoszcz i Hałcnów, dzielnicę Bielska-Białej, gdzie do władz wpłynęły zgłoszenia mieszkańców dotyczące hałasu emitowanego przez kościelne dzwony.

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Zdaniem bp. Janochy problem wymaga rozwiązania systemowego. Rada chce doprowadzić do wpisania tradycji bicia dzwonów na krajową listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego. Jako przykład wskazuje Niemcy, gdzie – jak zaznaczył hierarcha – we wszystkich krajach związkowych brzmienie kościelnych dzwonów uznano za element dziedzictwa niematerialnego.

– Dążymy do tego, aby przyjąć rozwiązanie naszych zachodnich sąsiadów, Niemców, aby dzwony, brzmienie dzwonów mogło zostać wpisane na krajową listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego. W rzeczywistości jest nim od tysiąca lat – podkreślił przewodniczący Rady, cytowany przez Katolicką Agencję Informacyjną.

W czwartek, 3 grudnia, sprawą ma się zająć senacka Komisja Kultury i Środków Przekazu. Temat zostanie omówiony podczas konferencji „Kultura dzwonu w Polsce – dziedzictwo, ochrona i współczesne wyzwania”. Zaproszono na nią m.in. przedstawicieli Kościołów i związków wyznaniowych w Polsce. Udział zapowiedział również bp Michał Janocha.