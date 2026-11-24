Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji zapowiedziało po krakowskiej tragedii, w której zginęło sześć osób, przegląd przepisów i procedur dotyczących wydawania pozwoleń na broń. Resort ma przeanalizować także kwestie dotyczące aktualizacji badań psychologicznych osób, które już mają pozwolenie. Po tych zapowiedziach wróciło zatem pytanie o to, kto i jak często powinien ponawiać badania oraz jak egzekwować ten obowiązek.

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Ustawa o broni i amunicji i inne przepisy o broni w Polsce

Podstawą cywilnego dostępu do broni jest wielokrotnie nowelizowana ustawa o broni i amunicji z 21 maja 1999 r., która reguluje wydawanie i cofanie pozwoleń, rejestracji broni oraz kontrolę wykonywania obowiązków przez jej posiadaczy. Na jej podstawie obowiązuje też kilkanaście rozporządzeń, a dotyczą one m.in. badań lekarskich i psychologicznych, przechowywania i noszenia broni czy funkcjonowania strzelnic.

Niezależnie od tego przepisy dotyczące broni są zawarte w innych ustawach, to m.in. prawo łowieckie, kodeks karny oraz ustawa o Policji, ustawa o ochronie osób i mienia, a także ustawa o wytwarzaniu i obrocie bronią. W ich przypadku również obowiązują dodatkowe rozporządzenia wykonawcze i tak np. w przypadku prawa łowieckiego są to przepisy o warunkach przeprowadzania polowania.

1 037 778 tyle rejestracji broni wykazała KGP na koniec 2025 r., z pominięciem broni wyrejestrowanej

Odrębne przepisy regulują użycie broni służbowej przez policjantów, funkcjonariuszy Straży Granicznej i Służby Więziennej, a także żołnierzy Żandarmerii Wojskowej. W ustawie o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej zapisano, że jej użycie jest środkiem ostatecznym do odparcia bezprawnego, bezpośredniego zamachu na życie, zdrowie lub wolność człowieka, gdy inne środki przymusu są niewystarczające.

Użycie broni służbowej musi poprzedzać procedura ostrzegawcza, od której można odstąpić wtedy, gdy jej przeprowadzenie stwarzałoby bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia. Ponadto każdy przypadek użycia broni trzeba zgłosić swoim przełożonym lub służbie dyżurnej.

Opinia dla „Rzeczpospolitej” Jacek Kudła, były policjant i wykładowca, specjalista od czynności operacyjno-rozpoznawczych Moim zdaniem nie należy pochopnie zmieniać przepisów dotyczących broni, tak jak teraz pod wpływem emocji związanych z zamachem w Krakowie. O wiele lepiej jest postarać się uzupełnić luki w obowiązujących przepisach, na przykład poprzez przepisy wykonawcze, instrukcje czy wytyczne dla administracji. To pozwoli na bardziej rzetelną i ścisłą kontrolę przestrzegania tego, co już jest zapisane. W naszych przepisach jest już dostatecznie dużo rzeczy unormowanych, problem polega tylko na tym, że one po prostu nie są w sposób dostateczny przestrzegane. Np. wiadomo, że dzielnicowy może porozmawiać z sąsiadami osoby, która stara się o pozwolenie na broń, i to jest kapitalne rozwiązanie, z którego powinniśmy częściej korzystać. Chodzi o to, by móc porównać relacje sąsiadów, zwłaszcza gdy o pozwolenie stara się osoba spoza służb. Trzeba też wymagać szacunku do broni od jej posiadaczy. Kiedy studiowałem w Szczytnie w szkole policyjnej, to na pierwszym roku chyba pół miesiąca szkoliłem się ze składania broni. Zajęcia teoretyczne, praktyczne, na sucho, jak to mówią. I dopiero po tym mogłem oddać pierwszy strzał. Dzisiaj dziewczyna, która ma 24 lata, idzie na strzelnicę i już po 15 minutach strzela do tarczy. To jest dla mnie problem. Warto też zadać pytanie, po co cywilowi broń. Uważam, że cywil może, a nawet powinien wyszkolić się w miejscach do tego przeznaczonych, ale sama broń powinna być deponowana wyłącznie w miejscach dozorowanych i do tego przeznaczonych. Nie chcę nikomu odbierać pasji, niech ludzie ćwiczą, niech strzelają, ale na miłość boską, pod nadzorem.

Kto musi przechodzić badania psychologiczne? NIK chce badań dla wszystkich posiadaczy broni

Osoba cywilna ubiegająca się o pozwolenie na broń – zgodnie z ustawą o broni i amunicji – musi mieć co do zasady ukończone 21 lat i wykazać ważną przyczynę jej posiadania. Ponadto musi przedstawić orzeczenia lekarskie i psychologiczne, które potwierdzą, że może dysponować bronią. Badanie obejmuje m.in. ocenę cech osobowości, dojrzałości społecznej i funkcjonowania w trudnych sytuacjach.

Pozwolenia na broń wydaje Policja, która w odpowiedzi dla „Rzeczpospolitej” przypomniała, że może nakazać jego posiadaczowi niezwłoczne badania i przedstawienie orzeczeń, jeżeli ma podstawy, by podejrzewać np. uzależnienie lub zaburzenia psychiczne. Ustawa wymaga też, by osoby z pozwoleniem na broń do ochrony osobistej lub do ochrony osób i mienia co pięć lat przedstawiały nowe orzeczenia lekarskie i psychologiczne, choć zwolnieni są z tego obowiązku m.in. funkcjonariusze i żołnierze zawodowi mający broń służbową.

Najwyższa Izba Kontroli po ogłoszeniu wyników kontroli w maju br. podała, że w Polsce zasady dostępu do broni palnej i nadzór nad nim nie zawierają wszystkich mechanizmów, które minimalizują ryzyka związane z jej posiadaniem. Izba postuluje, by objęcie okresowymi badaniami lekarskimi i psychologicznymi dotyczyło wszystkich posiadaczy pozwoleń na broń palną, w tym myśliwych, strzelców sportowych i kolekcjonerów.

– Największą przeszkodą jest brak kompleksowego systemu monitorowania, czy osoby posiadające pozwolenie na broń nadal spełniają warunki jego uzyskania. W Polsce pozwolenia są wydawane bezterminowo, a większość ich posiadaczy, w tym myśliwi, sportowcy i kolekcjonerzy, nie ma obowiązku przechodzenia okresowych badań lekarskich i psychologicznych – przekazał „Rzeczpospolitej” rzecznik NIK Bartłomiej Pograniczny.

W ocenie NIK Policja nie dysponuje również skutecznymi mechanizmami weryfikowania, czy posiadacze pozwoleń nadal spełniają warunki związane z celem posiadania broni. Dodatkowym problemem są niekompletne i rozproszone rejestry, które utrudniają ustalenie rzeczywistej liczby posiadaczy broni. – NIK ujawniła także przypadki, w których broń po zmarłych właścicielach pozostawała niezabezpieczona nawet przez 30 lat, ponieważ Policja nie prowadziła systematycznej weryfikacji danych o zgonach, mimo dostępu do rejestru PESEL – dodał rzecznik.

Profiler: jednorazowe badanie nie daje gwarancji. Kluczowa weryfikacja przez policję

W niedawnej rozmowie z „Rz” Jan Gołębiowski, psycholog i profiler kryminalny, zwrócił uwagę, że jednorazowe badanie osoby ubiegającej się o pozwolenie na broń, nawet jeśli było przeprowadzone rzetelnie, nie daje gwarancji bezpieczeństwa. Zdarzają się też badania, w których psycholog poprzestaje na wynikach testów, choć znaczenie mają również pogłębiona rozmowa z kandydatem i obserwacja jego zachowania podczas badania.

W ocenie eksperta najważniejszym etapem jest sprawdzenie kandydata przez Policję. Powinno ono obejmować wywiad środowiskowy oraz analizę publicznie dostępnych informacji, w tym aktywności kandydata w internecie. – Zabójcę z Krakowa internauci i media, już po fakcie, lepiej prześwietlili niż wydział postępowań administracyjnych policji, który wydaje pozwolenia – zwrócił uwagę Gołębiowski.

Ile pozwoleń na broń jest w Polsce? Ponad milion rejestracji

Dane o posiadaczach broni mogą pozwolić na oszacowanie, ilu osób może dotyczyć rozszerzenie obowiązku badań. W odpowiedzi dla „Rz” Komenda Główna Policji podała jednak, że gromadzi dane o pozwoleniach i rejestracjach broni, ale nie prowadzi centralnej statystyki osób mających co najmniej jeden zarejestrowany egzemplarz. W publicznym zestawieniu KGP na koniec grudnia 2025 r. wskazano 411 769 pozwoleń na broń oraz 1 037 778 rejestracji broni (z pominięciem broni wyrejestrowanej). Jedna osoba może mieć kilka pozwoleń, więc z ich liczby nie da się ustalić liczby posiadaczy.

Co ciekawe, policyjne statystyki pokazują też, że np. od końca 2023 r. liczba rejestracji broni wzrosła z ponad 843 tys., a więc o ok. 23 proc. Najwięcej pozwoleń na broń przypada na cele łowieckie, kolekcjonerskie i sportowe i tak na koniec 2025 r. było to odpowiednio 141 560, 114 542 i 101 755.

KGP poinformowała też, że wśród najczęściej naruszanych obowiązków posiadaczy pozwoleń na broń jest – jak przekazała „Rzeczpospolitej” kom. Wioletta Szubska – „obowiązek zarejestrowania broni w ciągu 5 dni od dnia jej nabycia”. Inne częste uchybienia to brak pisemnego zgłoszenia zmiany miejsca stałego pobytu w ciągu 14 dni oraz brak niezwłocznego pisemnego zawiadomienia o zbyciu broni i amunicji.

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Broń czarnoprochowa bez pozwolenia. MSWiA chce ją ewidencjonować

Osobnym zagadnieniem jest historyczna broń czarnoprochowa, której posiadanie nie wymaga pozwolenia ani rejestracji. MSWiA zapowiada jednak wprowadzenie obowiązku ewidencjonowania także tej broni. Obecnie trwają w tej sprawie prace legislacyjne. Chodzi o broń, która została wytworzona przed 1885 r., a także jej współczesne repliki. Takie np. karabiny czy rewolwery mogą być niebezpieczna, na co zwróciła uwagę NIK, informując, że od 2019 r. do lipca 2024 r. popełniono 73 przestępstwa z użyciem broni czarnoprochowej, w tym łącznie 28 zabójstw i usiłowań zabójstwa.

Karnista: przepisy o broni są wystarczające, restrykcje powinny zostać

W rozmowie z „Rzeczpospolitą” dr Wojciech Górowski, adwokat i karnista z Uniwersytetu Jagiellońskiego ocenia, że przepisy dotyczące posiadania i używania broni w Polsce są wystarczające. – Oczywiście każde tego typu zdarzenie jak zamach w Krakowie powoduje niepokój i wywołuje pytania, m.in. o to, jak to możliwe, że ktoś przeszedł badania psychologiczne. Nie ma jednak systemu idealnego i nigdy nie będzie – podkreśla.

Prawnik przypomina też, że posiadanie, noszenie i używanie broni, także jej obrót handlowy, podlegają różnym zasadom i dotyczą zarówno obywateli, jak i przedstawicieli służb mundurowych. Pytany o zapowiedź MSWiA dotyczącą przeglądu przepisów, dr Górowski zwraca uwagę, że to naturalna reakcja związana z próbą pokazania, że władze reagują. – W Polsce rzeczywiście mamy bardzo dużą reglamentację dostępu do broni palnej. Moim zdaniem istotne jest to, żeby ta restrykcyjna polityka pozostała – zaznacza. Przypomina przy tym, że w komendach wojewódzkich Policji już od wielu lat działają wyspecjalizowane komórki, które prowadzą postępowania w sprawie wydawania i cofania pozwoleń na broń.

Dr Górowski zaznacza też, że w Polsce można posiadać wiele egzemplarzy broni, co jest zgodne z przepisami. – Rodzaj i liczbę egzemplarzy określa decyzja o wydaniu pozwolenia – zaznacza ekspert. Rozmówca „Rz” zwraca też uwagę na różnicę między bronią samopowtarzalną a samoczynną. Indywidualnego pozwolenia co do zasady nie wydaje się na samoczynną broń palną zdolną do rażenia celów na odległość.

Obrona konieczna z użyciem broni palnej. Kiedy jest dopuszczalna?

O ile policjanci podczas interwencji muszą działać w ramach swoich ustawowych uprawnień, to niezależnie od tego częstym pytaniem jest to, kiedy użycie broni palnej do odparcia ataku mieści się w granicach obrony koniecznej. Rozmówca „Rz” wyjaśnia, że tego rodzaju użycie broni może być dopuszczalne, gdy chodzi o odparcie bezpośredniego, bezprawnego zamachu na własne lub cudze życie. – Oczywiście czym innym jest to, czy broń jest legalna i czy można ją było nosić w miejscu publicznym – zaznacza dr Górowski.

Pytany z kolei o pożyczanie broni, rozmówca przypomina, że posiadacz pozwolenia, który udostępnia lub przekazuje broń palną osobie nieuprawnionej, może z tego powodu mieć poważne problemy prawne. Tu zastosowanie może mieć art. 263 par. 3 kodeksu karnego, który przewiduje, że udostępnianie lub przekazanie broni osobie nieuprawnionej „podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2”.

28 tyle zabójstw i usiłowań zabójstwa z użyciem broni czarnoprochowej popełniono według NIK od 2019 r. do lipca 2024 r.

– Jeśli po źle zabezpieczoną broń sięgnie nieuprawniony domownik, posiadacz może odpowiadać za naruszenie zasad przechowywania. Kodeks karny przewiduje też odpowiedzialność za nieumyślne doprowadzenie do utraty broni pozostającej legalnie w jego dyspozycji – dodaje ekspert.

Z przepisów wynika też, że broń, która ma służyć celom łowieckim lub sportowym, można pożyczyć wyłącznie tej osobie, która ma na to pozwolenie. Z kolei treningu strzeleckiego nie można urządzać np. w lesie lub opuszczonej fabryce, ale wyłącznie na legalnych strzelnicach. Na strzelnicy można strzelać bez własnego pozwolenia, np. w celach szkoleniowych czy rekreacyjnych.

Dodatkowo broń i amunicję trzeba przechowywać tak, by osoby nieuprawnione nie miały do nich dostępu. Posiadacz pozwolenia musi przechowywać je w urządzeniu o odpowiedniej klasie odporności na włamanie, przy czym broń kolekcjonerską lub pamiątkową można przechowywać również w gablocie, jeśli spełnia ona właściwe wymagania.