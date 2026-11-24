W ocenie samorządu adwokackiego obowiązujące przepisy nie zapewniają wystarczająco jasnych i przewidywalnych zasad postępowania w sytuacji, gdy alert RCB lub związane z nim okoliczności uniemożliwiają bezpieczne dotarcie na rozprawę, posiedzenie czy inną czynność procesową.

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W piśmie do ministra sprawiedliwości prezes NRA mec. Przemysław Roasti zwraca uwagę, że problem nie dotyczy wyłącznie adwokatów. Jego skutki mogą odczuwać przede wszystkim obywatele – strony postępowań, oskarżeni, pokrzywdzeni, świadkowie i inni uczestnicy czynności procesowych.

Alert RCB a obowiązek stawienia się w sądzie

NRA postuluje wyraźne rozróżnienie dwóch kategorii przeszkód, które mogą uzasadniać nieobecność na czynności procesowej.

Pierwsza obejmuje sytuacje bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia, sygnalizowanego w komunikatach RCB, a także przypadki, w których zastosowanie się do zaleceń bezpieczeństwa uniemożliwia udział w postępowaniu. Chodzi m.in. o konieczność pozostania w domu, udania się do schronienia, ewakuacji lub powstrzymania się od przemieszczania.

Przeszkodą powinno być również zagrożenie występujące na trasie dojazdu do sądu lub w miejscu, w którym ma odbyć się czynność. Jak podkreśla samorząd adwokacki, ocena sytuacji nie powinna zależeć od tego, czy zapowiadane niebezpieczeństwo ostatecznie się zmaterializowało. Znaczenie powinno mieć to, czy w chwili podejmowania decyzji o niestawiennictwie istniały uzasadnione podstawy do zastosowania się do komunikatu i zaleceń dotyczących bezpieczeństwa.

Zamknięta szkoła lub przedszkole. Nagła konieczność opieki nad dzieckiem usprawiedliwi nieobecność?

Druga kategoria dotyczy przeszkód będących następstwem zagrożenia lub działań podejmowanych w celu ochrony ludności. W praktyce może chodzić o nagłe zamknięcie żłobka, przedszkola lub szkoły, zawieszenie zajęć czy konieczność pilnego odebrania dziecka i zapewnienia mu osobistej opieki.

Proponowane rozwiązania miałyby obejmować również sytuacje, w których niezbędne jest zapewnienie pomocy osobie zależnej.

Jak wynika z propozycji NRA, przeszkoda może występować także po ustaniu bezpośredniego zagrożenia, jeżeli nadal utrzymują się jego następstwa. Udział w rozprawie lub innej czynności procesowej mógłby bowiem wymagać pozostawienia dziecka albo osoby zależnej bez odpowiedniej opieki.

Warunkiem uwzględnienia takiej okoliczności byłby brak możliwości racjonalnego zapewnienia innej, bezpiecznej opieki. Sam fakt, że dojazd do sądu jest możliwy, nie powinien zatem automatycznie oznaczać obowiązku stawiennictwa.

NRA chce ustawowych gwarancji

W piśmie wskazano, że obowiązujące przepisy przewidują już instrumenty pozwalające uwzględnić nadzwyczajne przeszkody w udziale w czynnościach procesowych. W postępowaniu cywilnym reguluje to art. 214 § 1 kodeksu postępowania cywilnego, a w postępowaniu karnym – art. 117 § 2 kodeksu postępowania karnego.

Zdaniem NRA potrzebne jest jednak ustawowe doprecyzowanie zasad odnoszących się do obu kategorii wskaznych przeszkód. Chodzi zarówno o określenie standardów oceny sytuacji, jak i sposobu zgłaszania nieobecności oraz jej konsekwencji dla dalszego przebiegu postępowania.

„Państwo, które ostrzega obywatela przed zagrożeniem, powinno zapewnić mu również przewidywalne zasady ochrony jego praw w postępowaniu, gdy reaguje on na to ostrzeżenie lub mierzy się z następstwami zagrożenia” – podkreśla mec. Przemysław Rosati.