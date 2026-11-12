Wystąpienie o uzasadnienie wyroku jest warunkiem skutecznego złożenia np. apelacji.

Reklama Reklama

Sąd Okręgowy w Poznaniu odrzucił apelację pozwanego od wyroku sądu rejonowego w sprawie o zapłatę, uznając, że była ona niedopuszczalna, gdyż nie była poprzedzona skutecznie złożonym wnioskiem o uzasadnienie skarżonego wyroku. Wniosek złożono za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail sądu rejonowego. – Tymczasem kodeks postępowania cywilnego nie dopuszcza w zwykłym postępowaniu cywilnym wnoszenia pism procesowych tą drogą – wskazał SO.

Elektroniczne przesłanie pisma jest wykluczone

Wniesienie pisma za pośrednictwem e-poczty do sądu nie stanowi też tzw. braku formalnego pisma, który można usunąć. Jest to pominięcie ustawowo wymaganej formy czynności procesowej, co wyłącza możliwość stosowania trybu naprawczego. SO odrzucił też pogląd, że mail wydrukowany przez pracownika sądu może być potraktowany jako pismo procesowe, które może być uzupełnione o podpis strony. Zdaniem SO takie podejście prowadziłoby do obejścia przepisów o formie wnoszenia pism procesowych oraz arbitralnego ustalania daty wniesienia pisma.

Pytanie do SN o to, jak należy traktować pismo wysłane e-mailem

Rozpatrując zażalenie pozwanego, inny skład SO (sędziowie Tomasz Żak, Małgorzata Wiśniewska i Ewa Pijańska) powziął co do tego wątpliwości, które zawarł w pytaniu prawnym do SN: – czy złożenie wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku e-mailem na skrzynkę poczty elektronicznej sądu jest dopuszczalne i czy skuteczność procesowa takiej czynności zależy od wykonania w sądzie wydruku e-maila?

Różne podejście do pism wysłanych drogą elektroniczną

W uzasadnieniu pytania SO wskazał, że w tej kwestii nie ma jednolitości ani w orzecznictwie sądów powszechnych, ani w SN, ani też w nauce prawa, i przywołał kilka orzeczeń. I tak Sąd Najwyższy w uchwale z 23 maja 2012 r. (sygn. III CZP 9/12) przyjął, że wniesienie środka odwoławczego drogą elektroniczną jest dopuszczalne tylko, gdy przepis szczególny tak stanowi, ale dopuścił, że wydruk niedopuszczalnego środka odwoławczego wniesionego drogą elektroniczną może zostać potraktowany jako skuteczny, jeżeli usunięty zostanie brak podpisu. W tym ujęciu skutki procesowe nie są jednak wiązane z datą wysłania wiadomości elektronicznej, lecz z jej wydrukiem zamieszczonym w papierowych aktach sprawy. Wydrukowanie przez urzędnika sądowego wiadomości e-mail ma istotną wadę, gdyż uzależnia zachowanie terminu procesowego nie od czynności zainteresowanej strony, ale od działań organizacyjno-technicznych pracownika sądu.

Jest też stanowisko kwestionujące możliwość uznania wydruku wiadomości elektronicznej za pismo procesowe w rozumieniu przepisów. SN m.in. w postanowieniu z 29 marca 2023 r. (sygn. III CZ 427/22) stwierdził, że żaden przepis nie nakłada na pracowników sądów obowiązku wydruku pisma przesłanego elektronicznie zawierającego oświadczenie procesowe strony.

I ku temu stanowisku w swojej uchwale przychyliła się Izba Cywilna SN (sędziowie Ireneusz Kunicki, Ewa Stefańska i Kamil Zaradkiewicz).

Uzasadnienie będzie na piśmie w nieodległym czasie.

Sygnatura akt: III CZP 32/26