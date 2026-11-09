Rząd od szeregu miesięcy nie publikuje orzeczeń TK i na opublikowanie czeka 85 wyroków. Z drugiej strony TK zaznacza przy każdym wyroku, że wchodzi w życie od ogłoszenia go na sali rozpraw.

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Trzy izby połączą siły, aby rozstrzygnąć w sprawie wyroków TK

Dlatego prezes Izby Cywilnej SN prof. Joanna Misztal-Konecka zwróciła się z wnioskiem o rozstrzygnięcie zagadnienia co do zasady korzystania z nieopublikowanych orzeczeń TK przez trzy połączone Izby Sądu Najwyższego: Cywilną, Pracy i Ubezpieczeń Społecznych oraz Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych.

Wznowienie postępowania, publikacja i liczenie terminu

Chodzi o odpowiedź na trzy pytania.

Pierwsze: czy orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego stwierdzające niezgodność z konstytucją określonego sposobu rozumienia przepisu lub niezgodność przepisu w pewnym zakresie stanowi podstawę wznowienia postępowania przewidzianą w art. 401[1] k.p.c.?

Przypomnijmy, że tzw. wyroki zakresowe, które stwierdzają niezgodność z konstytucją określonego rozumienia przepisu ustawy, nie uchylają samego przepisu, a takich wyroków jest wiele.

Drugie pytanie skierowane do SN brzmi: czy organy władzy publicznej zobowiązane są do uznawania mocy wiążącej orzeczenia TK i jego stosowania od dnia ogłoszenia przez Trybunał w trybie art. 112 ustawy z 30 listopada 2016 r. o organizacji i trybie postępowania przed TK, lecz przed ogłoszeniem orzeczenia we właściwym organie urzędowym?

Z kolei trzecie pytanie dotyczy tego: od jakiej daty należy liczyć bieg trzymiesięcznego terminu na wznowienie postępowania w razie pozytywnej odpowiedzi na pytanie drugie?

W orzecznictwie są rozbieżności co do dopuszczalności wznowienia postępowania

W uzasadnieniu wniosku prezes Misztal-Konecka wskazuje, że w orzecznictwie powstały rozbieżności co do dopuszczalności wznowienia postępowania cywilnego na podstawie wyroku zakresowego TK i choć kwestia ta objęta jest pytaniami prawnymi zawisłymi w Izbie Cywilnej oraz Izbie Pracy SN, to waga zagadnienia przemawia za zainicjowaniem sprawy o podjęcie uchwały połączonych Izb SN. Dzięki mocy wiążącej takiej uchwały dojdzie do niezbędnego ujednolicenia w orzekaniu, czego konsekwencją będzie zapewnienie bezpieczeństwa prawnego obywateli.

Prezes Izby Cywilnej SN wskazuje także na ogromną wagę społeczną tych nieopublikowanych orzeczeń, choćby dotyczących wprost kształtowania wysokości emerytur i rent tysięcy obywateli. W niektórych przypadkach sądy uwzględniają wyrok TK przed jego ogłoszeniem w dzienniku urzędowym. Wreszcie prezes Izby Cywilnej SN przypomina, że art. 190 ust. 3 Konstytucji RP stanowi, że orzeczenie TK wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, chyba że Trybunał określi inny termin utraty mocy obowiązującej aktu normatywnego.

Sygnatura akt: III CZP 41/26