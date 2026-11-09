Bogdan Święczkowski
To już chyba przejaw obsesji ministra Żurka na moim punkcie. Papier wszystko przyjmie, więc wniosków może być nawet więcej. Poziom ich absurdu świadczy o tym, że zostałem wybrany na polityczny cel przed zbliżającymi się wyborami. Pan Żurek chce pokazać, że jest skuteczny w rozliczeniach i w końcu wsadzić kogoś do więzienia. Inaczej to jego wyniosą z fotela.
A na pociągnięcie mnie do odpowiedzialności mają wyrazić zgodę sami zainteresowani, czyli osoby, których rzekomo nie dopuściłem do orzekania? Kabaret! Proszę uważnie obserwować, czy ktoś z nich – już nawet nie ze względu na przepisy prawa, których i tak nie mają na względzie, lecz zwykłą przyzwoitość – uzna, że nie może decydować we własnej sprawie.
Jako prezes Trybunału Konstytucyjnego działam na podstawie i w granicach prawa. Dopuszczenie do urzędowania jakiejkolwiek nieuprawnionej osoby bez wymaganego prawem ślubowania wobec Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej byłoby przestępstwem przekroczenia przeze mnie uprawnień. Nie ulegnę szantażowi ani presji. Nie złamię prawa. Jeśli mam siedzieć, to wolę Jeśli mam iść do więzienia, to wolę siedzieć za przestępstwa, których nie popełniłem. za przestępstwa, których nie popełniłem.
Czytaj więcej
Prokuratura skierowała do Trybunału Konstytucyjnego sześć wniosków dotyczących immunitetu Bogdana Święczkowskiego. Jak ustalił Onet, jeden z nich o...
Wielokrotnie już o tym mówiłem, że stosowanie kontroli operacyjnej w każdym przypadku odbywało się na podstawie i w granicach prawa. Każde działanie wymagało szczegółowo umotywowanego wniosku i decyzji niezawisłego sądu. Te wnioski rozpoznawał Sąd Okręgowy w Warszawie. Jeżeli wobec kogokolwiek została zastosowana kontrola operacyjna, to musiały za tym przemawiać bezsporne przesłanki. Decyzje podejmowali także sędziowie, którzy angażowali się politycznie po stronie ówczesnej opozycji. Próbują się dziś wybielać wobec obecnej władzy, że nie wiedzieli, o czym decydowali i co podpisywali. Jeśli tak rzeczywiście było, to powinni natychmiast złożyć urząd. Są groźni dla otoczenia, bo nie wiedzą, co czynią. Nie potrafią czytać pism procesowych z faktami i nazwiskami wypisanymi wytłuszczonym drukiem i wielkimi literami. Ale podejrzewam, że wniosek, którego nie znam („Proces” Kafki!), o uchylenie mi immunitetu dotyczy czegoś zupełnie innego.
Ale to jest zupełnie inna sprawa. To quasi-postępowanie ma dotyczyć absurdalnego zawieszenia mnie jako prezesa. Immunitetem zajmuje się zawsze Zgromadzenie Ogólne Sędziów TK, które tylko ja jako prezes mogę zwołać. Spotkanie ośmiu osób, z których pięcioro nie jest sędziami Trybunału Konstytucyjnego, można potraktować jako towarzyskie. Nie jest to gremium zdolne do podejmowania jakichkolwiek prawomocnych decyzji. Zwołała je osoba, która nie jest nawet sędzią Trybunału, ponieważ – w myśl art. 4 ustawy o statusie sędziów TK – nie złożyła ślubowania „wobec Prezydenta RP”. Ogłosiła, że zastępuje mnie w funkcji prezesa, ponieważ nie mam możliwości podejmowania działań. Tylko druga część tego zdania się zgadza, i nawet nie do końca. Mam ograniczone możliwości działania, ponieważ pani Korwin-Piotrowska z kolegami, chroniona przez zastępy policji, zabarykadowała się w siedzibie Trybunału, broniąc mi dostępu.
Czytaj więcej
Niemal 4 na 10 Polaków deklaruje, że spór o Trybunał Konstytucyjny wpłynie na to, na kogo oddadzą głos w najbliższych wyborach parlamentarnych - wy...
Przejęli gmach, ale nie przejęli Trybunału. Stanowią go powołani zgodnie z prawem i urzędujący sędziowie, którzy złożyli ślubowanie Prezydentowi RP, a nie notariuszowi. Zgromadzenie Ogólne Sędziów Trybunału Konstytucyjnego zwołuje jego prezes, a nie osoba uważająca się za prezesa. Do podjęcia jakiejkolwiek uchwały potrzeba zaś co najmniej 10 prawowitych sędziów i obecności prezesa TK, który podpisuje te uchwały. Dziwię się działaniom pana Donalda Tuska i tym osobom, które uważają się za sędziów.
Bogdan Święczkowski został powołany na stanowisko prezesa Trybunału Konstytucyjnego 9 grudnia 2024 r. przez ówczesnego prezydenta Andrzeja Dudę. Wcześniej pełnił m.in. funkcje wiceministra sprawiedliwości, prokuratora krajowego oraz szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.
30 października Anna Korwin-Piotrowska, występując jako „najstarszy stażem sędzia Trybunału”, zarządziła wobec prezesa Święczkowskiego i wiceprezesa Bartłomieja Sochańskiego „natychmiastową przerwę” w wykonywaniu czynności sędziego TK. Jednocześnie ogłosiła przejęcie kierowania instytucją. Powołała się przy tym na przepisy ustaw o statusie sędziów TK oraz o ustroju sądów powszechnych, które mają być stosowane „odpowiednio” do sędziów Trybunału.
Święczkowski nie uznaje tej decyzji i stoi na stanowisku, że nadal pełni funkcję prezesa TK. Po tym, jak nie został wpuszczony do budynku Trybunału, zapowiedział, że będzie codziennie przychodził do siedziby instytucji i domagał się umożliwienia mu wstępu. Wydał również własne zarządzenie, w którym zakwestionował moc prawną decyzji Korwin-Piotrowskiej.
W piątek portal Onet.pl poinformował, że prokuratura skierowała do Trybunału Konstytucyjnego sześć wniosków dotyczących immunitetu Bogdana Święczkowskiego. Sprawy objęte wnioskami dotyczą podejrzeń związanych zarówno z jego działalnością w okresie rządów Prawa i Sprawiedliwości, jak i decyzjami podejmowanymi już po objęciu przez niego funkcji w Trybunale.
Pięć wniosków dotyczy zgody na pociągnięcie Święczkowskiego do odpowiedzialności karnej. Szósty ma jednak szerszy zakres. Jak ustalił Onet, prokuratura chce uzyskać w jego ramach również zgodę na ewentualne zatrzymanie prezesa TK, a następnie skierowanie do sądu wniosku o zastosowanie wobec niego tymczasowego aresztowania. Według ustaleń portalu wniosek ten dotyczy zarzutów związanych z niedopuszczaniem do orzekania sędziów wybranych przez obecny Sejm.
Część spraw dotyczy okresu, w którym Święczkowski kierował Prokuraturą Krajową. Jeden z głównych wątków związany jest z inwigilacją Romana Giertycha przy użyciu systemu Pegasus. Według prokuratury Święczkowski miał zlecać nielegalne kopiowanie materiałów zgromadzonych w trakcie tej operacji. Śledczy twierdzą, że pozyskiwane informacje wykraczały poza zakres dopuszczalny prawem i obejmowały m.in. życie prywatne, działalność zawodową oraz aktywność polityczną Giertycha. Prokuratura podejrzewa również, że materiały te przekazano Zbigniewowi Ziobrze, umożliwiając mu w ten sposób nieuprawniony dostęp do zgromadzonych informacji.
Kolejne zarzuty, które prokuratura zamierza postawić Święczkowskiemu, dotyczą manipulowania składami orzekającymi oraz niedopuszczania do wykonywania obowiązków pięciorga sędziów wybranych przez obecny Sejm: Anny Korwin-Piotrowskiej, Marcina Dziurdy, Krystiana Markiewicza, Macieja Taborowskiego i Macieja Berka. Zdaniem prokuratury działania prezesa TK miały uniemożliwiać im wykonywanie obowiązków służbowych i stanowić uporczywe naruszanie ich praw pracowniczych. Sędziowie weszli do budynku Trybunału w asyście policji.
Odrębny wniosek dotyczy wydarzeń z połowy października. Według prokuratury Święczkowski miał wówczas naruszyć nietykalność cielesną Macieja Berka, wypychając go z części budynku, w której mieszczą się gabinety sędziów.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas