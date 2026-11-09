Prokuratura skierowała do Trybunału Konstytucyjnego sześć wniosków dotyczących pana immunitetu… To sporo jak na jednego prezesa. Co pan na to?

To już chyba przejaw obsesji ministra Żurka na moim punkcie. Papier wszystko przyjmie, więc wniosków może być nawet więcej. Poziom ich absurdu świadczy o tym, że zostałem wybrany na polityczny cel przed zbliżającymi się wyborami. Pan Żurek chce pokazać, że jest skuteczny w rozliczeniach i w końcu wsadzić kogoś do więzienia. Inaczej to jego wyniosą z fotela.

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Jeden z nich – dotyczący zatrzymania – odnosi się do zarzutów związanych z niedopuszczaniem do orzekania sędziów wybranych przez obecny Sejm – obejmuje również zgodę na ewentualne zatrzymanie i wystąpienie o areszt. Jest pan gotowy na takie działania? Stawi się pan dobrowolnie na wezwanie prokuratury?

A na pociągnięcie mnie do odpowiedzialności mają wyrazić zgodę sami zainteresowani, czyli osoby, których rzekomo nie dopuściłem do orzekania? Kabaret! Proszę uważnie obserwować, czy ktoś z nich – już nawet nie ze względu na przepisy prawa, których i tak nie mają na względzie, lecz zwykłą przyzwoitość – uzna, że nie może decydować we własnej sprawie.

Jako prezes Trybunału Konstytucyjnego działam na podstawie i w granicach prawa. Dopuszczenie do urzędowania jakiejkolwiek nieuprawnionej osoby bez wymaganego prawem ślubowania wobec Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej byłoby przestępstwem przekroczenia przeze mnie uprawnień. Nie ulegnę szantażowi ani presji. Nie złamię prawa. Jeśli mam siedzieć, to wolę Jeśli mam iść do więzienia, to wolę siedzieć za przestępstwa, których nie popełniłem. za przestępstwa, których nie popełniłem.

Podejmował pan przed laty, jako PK, działania w sprawie Romana Giertycha, wykorzystując system Pegasus?

Wielokrotnie już o tym mówiłem, że stosowanie kontroli operacyjnej w każdym przypadku odbywało się na podstawie i w granicach prawa. Każde działanie wymagało szczegółowo umotywowanego wniosku i decyzji niezawisłego sądu. Te wnioski rozpoznawał Sąd Okręgowy w Warszawie. Jeżeli wobec kogokolwiek została zastosowana kontrola operacyjna, to musiały za tym przemawiać bezsporne przesłanki. Decyzje podejmowali także sędziowie, którzy angażowali się politycznie po stronie ówczesnej opozycji. Próbują się dziś wybielać wobec obecnej władzy, że nie wiedzieli, o czym decydowali i co podpisywali. Jeśli tak rzeczywiście było, to powinni natychmiast złożyć urząd. Są groźni dla otoczenia, bo nie wiedzą, co czynią. Nie potrafią czytać pism procesowych z faktami i nazwiskami wypisanymi wytłuszczonym drukiem i wielkimi literami. Ale podejrzewam, że wniosek, którego nie znam („Proces” Kafki!), o uchylenie mi immunitetu dotyczy czegoś zupełnie innego.

W pierwszej instancji, jak donoszą media, sprawę mają rozpatrywać Magdalena Bentkowska, Maciej Taborowski i Krystian Markiewicz. W wyniku losowania rzecznikiem dyscyplinarnym został natomiast Stanisław Piotrowicz, były poseł PiS. To dobry skład?

Ale to jest zupełnie inna sprawa. To quasi-postępowanie ma dotyczyć absurdalnego zawieszenia mnie jako prezesa. Immunitetem zajmuje się zawsze Zgromadzenie Ogólne Sędziów TK, które tylko ja jako prezes mogę zwołać. Spotkanie ośmiu osób, z których pięcioro nie jest sędziami Trybunału Konstytucyjnego, można potraktować jako towarzyskie. Nie jest to gremium zdolne do podejmowania jakichkolwiek prawomocnych decyzji. Zwołała je osoba, która nie jest nawet sędzią Trybunału, ponieważ – w myśl art. 4 ustawy o statusie sędziów TK – nie złożyła ślubowania „wobec Prezydenta RP”. Ogłosiła, że zastępuje mnie w funkcji prezesa, ponieważ nie mam możliwości podejmowania działań. Tylko druga część tego zdania się zgadza, i nawet nie do końca. Mam ograniczone możliwości działania, ponieważ pani Korwin-Piotrowska z kolegami, chroniona przez zastępy policji, zabarykadowała się w siedzibie Trybunału, broniąc mi dostępu.

Przejęli gmach, ale nie przejęli Trybunału. Stanowią go powołani zgodnie z prawem i urzędujący sędziowie, którzy złożyli ślubowanie Prezydentowi RP, a nie notariuszowi. Zgromadzenie Ogólne Sędziów Trybunału Konstytucyjnego zwołuje jego prezes, a nie osoba uważająca się za prezesa. Do podjęcia jakiejkolwiek uchwały potrzeba zaś co najmniej 10 prawowitych sędziów i obecności prezesa TK, który podpisuje te uchwały. Dziwię się działaniom pana Donalda Tuska i tym osobom, które uważają się za sędziów.