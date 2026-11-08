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Czytam sobie te szydercze, wyższościowe komentarze anty-PiSu po występie posła Michała Wójcika na scenie przed Trybunałem Konstytucyjnym i myślę, że liberalna strona sceny politycznej wciąż jest na tym samym kursie i ścieżce, co Rafał Trzaskowski w 2025 r. Odłóżmy na chwilę na bok zniesmaczoną prawicę, wątek, czy to, co się dzieje pod Trybunałem, ten piknik, handel i śpiewy psują jej polityczną taktykę, czy nie. Bardziej interesująca jest reakcja drugiej strony, bo ona pokazuje, że twardy elektorat wciąż nie rozumie, dlaczego Trzaskowski przegrał.
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