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Andrzej Andrysiak: Poseł Wójcik śpiewa, anty-PiS wyśmiewa. KO znowu niczego się nie nauczyła

Twardy elektorat liberalny wyśmiewa występ Michała Wójcika pod TK, ale zapomina, że Wójciki jeżdżą po małych miejscowościach i wykonują polityczną żmudną dłubaninę. Mimo szyderstw.

Publikacja: 08.11.2026 09:52

Andrzej Andrysiak: Poseł Wójcik śpiewa, anty-PiS wyśmiewa. KO znowu niczego się nie nauczyła

Foto: PAP/Paweł Supernak

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Andrzej Andrysiak

Czytam sobie te szydercze, wyższościowe komentarze anty-PiSu po występie posła Michała Wójcika na scenie przed Trybunałem Konstytucyjnym i myślę, że liberalna strona sceny politycznej wciąż jest na tym samym kursie i ścieżce, co Rafał Trzaskowski w 2025 r. Odłóżmy na chwilę na bok zniesmaczoną prawicę, wątek, czy to, co się dzieje pod Trybunałem, ten piknik, handel i śpiewy psują jej polityczną taktykę, czy nie. Bardziej interesująca jest reakcja drugiej strony, bo ona pokazuje, że twardy elektorat wciąż nie rozumie, dlaczego Trzaskowski przegrał.

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