W sobotnim ataku na krakowskim rynku zginęło sześć osób, a 16 zostało rannych. Sprawca, 24-letni mężczyzna, został zatrzymany przez policję po wymianie ognia. Wśród rannych jest dwóch policjantów. Stan jednego policjanta rannego w sobotnim ataku w Krakowie jest stabilny; drugiego jest ciężki, ale stabilny – poinformowała PAP w niedzielę rano rzeczniczka MSWiA Karolina Gałecka. Dodała, że ciężki, lecz stabilny jest także stan sprawcy ataku.

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O ciężko rannych policjantach - starszych posterunkowych Jakubie Kuliku i Arturze Morańskim - napisał w sobotę wieczorem na X premier Donald Tusk podkreślając, że „uratowali prawdopodobnie wiele ludzkich istnień, nie zważając na ryzyko utraty życia”.

Poszukiwana krew grupy AB Rh+ dla rannego policjanta

Ciężko ranny jest m.in. starszy posterunkowy Jakub Kulik były żołnierz 6. Brygady Powietrznodesantowej, który niedawno zakończył służbę wojskową i wstąpił do policji. W nocy z soboty na niedzielę 6. Brygada Powietrznodesantowa zaapelowała o oddawanie krwi dla niego. Potrzebna jest krew grupy AB Rh+. Przy oddawaniu krwi należy zaznaczyć, że jest ona przeznaczona dla Jakuba Kulika, policjanta.

„PILNE! Krew dla Kuby – Policjanta z Krakowa. St. posterunkowy Jakub Kulik, nasz były żołnierz 6 BPD który niedawno zakończył służbę wojskową i wstąpił w szeregi Policji, został ciężko ranny podczas tragicznych wydarzeń w Krakowie. Dziś sam walczy o życie i potrzebuje pomocy” - napisali na X koledzy rannego policjanta.

„Żołnierze wiemy co robić. Mobilizacja wszystkich zdolnych do oddania krwi na rzecz policjantów i wszystkich poszkodowanych” - napisał gen. Kukuła w niedzielę rano na X. - Dodał, że dowódcy mają „ustalić warunki w swoich garnizonach z jednostkami krwiodawstwa” - czytamy we wpisie szefa Sztabu Generalnego gen. Wiesława Kukuły.

Szef MON o rannym: „Kiedyś żołnierz, dziś policjant i bohater”

Z apelem o oddawanie krwi zwrócił się także wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz.

"Kiedyś żołnierz 6 Brygady Powietrznodesantowej, dziś policjant i bohater - starszy posterunkowy Jakub Kulik, który wczoraj został ranny w zamachu w Krakowie potrzebuje naszego wsparcia" - napisał szef MON na X.

"Ranny policjant przebywa w szpitalu. Potrzebna jest krew grupy AB Rh+. Krew można oddać na terenie całej Polski. Przy oddawaniu krwi trzeba wskazać, że jest przeznaczona dla Jakuba Kulika. Jego odwaga ocaliła życie wielu ludzi. Cała Rodzina Wojskowa jest dumna z Jakuba. Będziemy wspierać Jego i Jego Bliskich" - podkreślił minister obrony.