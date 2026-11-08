Policjanci pełnią wartę w pobliżu Rynku Głównego po masowej strzelaninie w Krakowie , 8 listopada 2026 r.
W sobotnim ataku na krakowskim rynku zginęło sześć osób, a 16 zostało rannych. Sprawca, 24-letni mężczyzna, został zatrzymany przez policję po wymianie ognia. Wśród rannych jest dwóch policjantów. Stan jednego policjanta rannego w sobotnim ataku w Krakowie jest stabilny; drugiego jest ciężki, ale stabilny – poinformowała PAP w niedzielę rano rzeczniczka MSWiA Karolina Gałecka. Dodała, że ciężki, lecz stabilny jest także stan sprawcy ataku.
O ciężko rannych policjantach - starszych posterunkowych Jakubie Kuliku i Arturze Morańskim - napisał w sobotę wieczorem na X premier Donald Tusk podkreślając, że „uratowali prawdopodobnie wiele ludzkich istnień, nie zważając na ryzyko utraty życia”.
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Ciężko ranny jest m.in. starszy posterunkowy Jakub Kulik były żołnierz 6. Brygady Powietrznodesantowej, który niedawno zakończył służbę wojskową i wstąpił do policji. W nocy z soboty na niedzielę 6. Brygada Powietrznodesantowa zaapelowała o oddawanie krwi dla niego. Potrzebna jest krew grupy AB Rh+. Przy oddawaniu krwi należy zaznaczyć, że jest ona przeznaczona dla Jakuba Kulika, policjanta.
„PILNE! Krew dla Kuby – Policjanta z Krakowa. St. posterunkowy Jakub Kulik, nasz były żołnierz 6 BPD który niedawno zakończył służbę wojskową i wstąpił w szeregi Policji, został ciężko ranny podczas tragicznych wydarzeń w Krakowie. Dziś sam walczy o życie i potrzebuje pomocy” - napisali na X koledzy rannego policjanta.
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„Żołnierze wiemy co robić. Mobilizacja wszystkich zdolnych do oddania krwi na rzecz policjantów i wszystkich poszkodowanych” - napisał gen. Kukuła w niedzielę rano na X. - Dodał, że dowódcy mają „ustalić warunki w swoich garnizonach z jednostkami krwiodawstwa” - czytamy we wpisie szefa Sztabu Generalnego gen. Wiesława Kukuły.
Z apelem o oddawanie krwi zwrócił się także wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz.
"Kiedyś żołnierz 6 Brygady Powietrznodesantowej, dziś policjant i bohater - starszy posterunkowy Jakub Kulik, który wczoraj został ranny w zamachu w Krakowie potrzebuje naszego wsparcia" - napisał szef MON na X.
"Ranny policjant przebywa w szpitalu. Potrzebna jest krew grupy AB Rh+. Krew można oddać na terenie całej Polski. Przy oddawaniu krwi trzeba wskazać, że jest przeznaczona dla Jakuba Kulika. Jego odwaga ocaliła życie wielu ludzi. Cała Rodzina Wojskowa jest dumna z Jakuba. Będziemy wspierać Jego i Jego Bliskich" - podkreślił minister obrony.
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