Ostrzeżenia meteorologiczne obejmują znaczną część kraju. Według prognoz najtrudniejsze warunki wystąpią od sobotniego wieczora do niedzielnego przedpołudnia. Gęste mgły mogą znacznie ograniczyć widoczność, a miejscami doprowadzić do powstania śliskiej nawierzchni.

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IMGW wydał ostrzeżenia dla 14 województw. Gdzie pojawią się mgły?

Alerty pierwszego stopnia dotyczą całych województw: kujawsko-pomorskiego, wielkopolskiego, lubuskiego, dolnośląskiego, opolskiego, łódzkiego, świętokrzyskiego i lubelskiego.

Ostrzeżenia obejmują również znaczną część województw pomorskiego, zachodniopomorskiego, mazowieckiego, śląskiego, małopolskiego i podkarpackiego.

Synoptycy prognozują, że widzialność w zasięgu najgęstszych mgieł może miejscami spaść poniżej 200 metrów.

„Lokalnie mgły mogą osadzać szadź, powodując śliskość nawierzchni dróg i chodników” – ostrzega IMGW.

Gęsta mgła i śliskie drogi. Do kiedy obowiązują ostrzeżenia IMGW?

Ostrzeżenia zaczną obowiązywać w sobotę, 7 listopada, o godz. 18 i pozostaną aktywne do niedzieli, 8 listopada, do godz. 11.

Największym zagrożeniem dla kierowców będzie ograniczona widoczność. Dodatkowo osadzająca się szadź może powodować miejscową śliskość nawierzchni, również na chodnikach.

IMGW przypomina, że ostrzeżenie meteorologiczne pierwszego stopnia oznacza możliwość wystąpienia niebezpiecznych zjawisk pogodowych, które mogą powodować straty materialne oraz stanowić zagrożenie dla zdrowia i życia.