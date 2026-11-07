Ostrzeżenia meteorologiczne obejmują znaczną część kraju. Według prognoz najtrudniejsze warunki wystąpią od sobotniego wieczora do niedzielnego przedpołudnia. Gęste mgły mogą znacznie ograniczyć widoczność, a miejscami doprowadzić do powstania śliskiej nawierzchni.

IMGW wydał ostrzeżenia dla 14 województw. Gdzie pojawią się mgły?

Alerty pierwszego stopnia dotyczą całych województw: kujawsko-pomorskiego, wielkopolskiego, lubuskiego, dolnośląskiego, opolskiego, łódzkiego, świętokrzyskiego i lubelskiego.

Ostrzeżenia obejmują również znaczną część województw pomorskiego, zachodniopomorskiego, mazowieckiego, śląskiego, małopolskiego i podkarpackiego.

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Synoptycy prognozują, że widzialność w zasięgu najgęstszych mgieł może miejscami spaść poniżej 200 metrów.

„Lokalnie mgły mogą osadzać szadź, powodując śliskość nawierzchni dróg i chodników” ostrzega IMGW.

Gęsta mgła i śliskie drogi. Do kiedy obowiązują ostrzeżenia IMGW?

Ostrzeżenia zaczną obowiązywać w sobotę, 7 listopada, o godz. 18 i pozostaną aktywne do niedzieli, 8 listopada, do godz. 11.

Największym zagrożeniem dla kierowców będzie ograniczona widoczność. Dodatkowo osadzająca się szadź może powodować miejscową śliskość nawierzchni, również na chodnikach.

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IMGW przypomina, że ostrzeżenie meteorologiczne pierwszego stopnia oznacza możliwość wystąpienia niebezpiecznych zjawisk pogodowych, które mogą powodować straty materialne oraz stanowić zagrożenie dla zdrowia i życia.