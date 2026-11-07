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Batman w „Mrocznych schematach” mierzy się z nieufnością tych, których ma ocalić

W „Mrocznych schematach” najmocniej działają chwile, gdy spektakl grozy ustępuje bezradności, a rozwiązanie zagadki nie przynosi łatwego ukojenia.

Publikacja: 07.11.2026 13:00

Batman w „Mrocznych schematach” mierzy się z nieufnością tych, których ma ocalić
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Michał Chudoliński

W Gotham nawet brak bólu może być przekleństwem. Dan Watters i Hayden Sherman otwierają „Batmana: Mroczne schematy” zagadką makabrycznych zabójstw, ale szybko przesuwają uwagę z pytania o sprawcę na ludzi, których cierpienie pozostaje niewidoczne. Ich Batman dopiero uczy się miasta. Potrafi odczytać ślady zbrodni, gorzej radzi sobie z nieufnością tych, których chciałby ocalić. Właśnie ta rozbieżność czyni album tak interesującym: detektywistyczna przenikliwość nie daje jeszcze prawa do przekonania, że wie się wszystko o cudzym życiu.

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