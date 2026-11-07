W Gotham nawet brak bólu może być przekleństwem. Dan Watters i Hayden Sherman otwierają „Batmana: Mroczne schematy” zagadką makabrycznych zabójstw, ale szybko przesuwają uwagę z pytania o sprawcę na ludzi, których cierpienie pozostaje niewidoczne. Ich Batman dopiero uczy się miasta. Potrafi odczytać ślady zbrodni, gorzej radzi sobie z nieufnością tych, których chciałby ocalić. Właśnie ta rozbieżność czyni album tak interesującym: detektywistyczna przenikliwość nie daje jeszcze prawa do przekonania, że wie się wszystko o cudzym życiu.