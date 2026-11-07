Rzeczpospolita

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Jan Maciejewski: Powrót Kalliklesa

Sprawa jest prosta – prawdą istnienia jest to, że mając po temu narzędzia i środki, mogę cię zabić. I uważaj – nie ja to zrobię. Wykonuję tylko rozkazy natury, gdzie słabość musi ustąpić sile.

Publikacja: 07.11.2026 09:09

Posąg Sokratersa w Ermitażu w Bayreuth

Posąg Sokratersa w Ermitażu w Bayreuth

Foto: Tilman2007, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons

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Jan Maciejewski

Wygląda zawsze tak samo. Nieduże, mrugające bez przerwy oczy, przejaw czujności. Początki łysiny. Physis niezbyt atletyczna, pierwsza faza nadwagi. Nie ma w jego postawie dumy, niewiele też uprzedzenia. Jest tylko wyrozumiałość. Spogląda na ciebie nieomalże ze współczuciem, potakuje bez przerwy, gdy do niego mówisz. Opiera się łokciami o stół, wydyma usta. Jest spokojny. Rozumie, że słowa nic nie mogą. Argumenty są jak jesienne liście – gniją albo rozwiewają się na wietrze. Jedynym liczącym się argumentem pozostaje siła, cała reszta to zawracanie głowy pięknoduchów. I on to zrozumiał, na tym polega jego wyższość, pierwszeństwo w drodze po władzę. Dlatego otacza go aureola oświeconego polityka. Kalliklesa każdego czasu i miejsca.

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