Czytaj dalej już od 9,90 zł (zamiast 39 zł)
Dostęp do treści RP.PL w serwisie i aplikacji:
- codzienne wiadomości, wartościowe komentarze i opinie na serwisie
- pogłębione reportaże i publicystyka w Plusie Minusie
Posąg Sokratersa w Ermitażu w Bayreuth
Wygląda zawsze tak samo. Nieduże, mrugające bez przerwy oczy, przejaw czujności. Początki łysiny. Physis niezbyt atletyczna, pierwsza faza nadwagi. Nie ma w jego postawie dumy, niewiele też uprzedzenia. Jest tylko wyrozumiałość. Spogląda na ciebie nieomalże ze współczuciem, potakuje bez przerwy, gdy do niego mówisz. Opiera się łokciami o stół, wydyma usta. Jest spokojny. Rozumie, że słowa nic nie mogą. Argumenty są jak jesienne liście – gniją albo rozwiewają się na wietrze. Jedynym liczącym się argumentem pozostaje siła, cała reszta to zawracanie głowy pięknoduchów. I on to zrozumiał, na tym polega jego wyższość, pierwszeństwo w drodze po władzę. Dlatego otacza go aureola oświeconego polityka. Kalliklesa każdego czasu i miejsca.
Czytaj dalej już od 9,90 zł (zamiast 39 zł)
Dostęp do treści RP.PL w serwisie i aplikacji:
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas