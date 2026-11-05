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Bogusław Chrabota: Tusk przed wyborami 2027 musi stać się kreatorem premierów

By ocalić Polskę demokratyczną, Donald Tusk musi przed wyborami usunąć się z linii strzału. Stać się kreatorem premierów, jak niegdyś Jarosław Kaczyński, a nie kandydatem na premiera.

Publikacja: 05.11.2026 17:04

Bogusław Chrabota: Czy próba upokorzenia Donalda Tuska na posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa Narodowego

Bogusław Chrabota: Czy próba upokorzenia Donalda Tuska na posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa Narodowego opłaciła się Karolowi Nawrockiemu? Mam w tej sprawie wątpliwości

Foto: PAP/Radek Pietruszka

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Bogusław Chrabota

Muszę przyznać, że z zażenowaniem patrzyłem na to, jak prezydent Karol Nawrocki „ćwiczy” Donalda Tuska w dostępnej dla mediów części posiedzenia Rady Bezpieczeństwa Narodowego 3 listopada. Wykorzystał instrument, jaki trzyma w garści, w sposób bezwzględny. Doskonale wiedział, że premier nie dostanie szansy na ripostę, więc próbował upokorzyć szefa rządu zarówno brutalną oceną jego działań, jak i przedstawiając publicznie, na oczach milionów Polaków swoje „oczekiwania”. Jakie one są? Przede wszystkim premier „ma czas” do Święta Niepodległości, czyli do 11 listopada na wyprowadzenie wspieranych przez siebie sędziów z budynku Trybunału Konstytucyjnego i przywrócenia status quo ante sprzed wejścia do siedziby TK ekipy z sędzią Anną Korwin-Piotrowską na czele.

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