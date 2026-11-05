Muszę przyznać, że z zażenowaniem patrzyłem na to, jak prezydent Karol Nawrocki „ćwiczy” Donalda Tuska w dostępnej dla mediów części posiedzenia Rady Bezpieczeństwa Narodowego 3 listopada. Wykorzystał instrument, jaki trzyma w garści, w sposób bezwzględny. Doskonale wiedział, że premier nie dostanie szansy na ripostę, więc próbował upokorzyć szefa rządu zarówno brutalną oceną jego działań, jak i przedstawiając publicznie, na oczach milionów Polaków swoje „oczekiwania”. Jakie one są? Przede wszystkim premier „ma czas” do Święta Niepodległości, czyli do 11 listopada na wyprowadzenie wspieranych przez siebie sędziów z budynku Trybunału Konstytucyjnego i przywrócenia status quo ante sprzed wejścia do siedziby TK ekipy z sędzią Anną Korwin-Piotrowską na czele.