Jak doniósł reporter ABC Jon Karl, który rozmawiał z Trumpem telefonicznie, prezydent oznajmił, że „ma w pełni zamiar zatrzymać” Hegsetha na czele resortu obrony. Przyznał jednocześnie, że odbiera telefony od osób niezadowolonych z Hegsetha.

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- Dzwonią do mnie w jego sprawie. Ale nie rozumiem dlaczego - powiedział.

Przyznał też, że łatwiej byłoby zatwierdzić nowego ministra jeszcze w obecnej kadencji Kongresu, zanim demokraci przejmą większość w Senacie w styczniu.

Hegseth na celowniku. DeSantis następcą?

Telewizja CBS doniosła w środę, że jeszcze podczas nocy wyborczej we wtorek prezydent wypytywał doradców, czy powinien zdymisjonować Hegsetha. Według stacji jego potencjalnym następcą miałby być odchodzący gubernator Florydy i były rywal Trumpa w prezydenckich prawyborach Ron DeSantis.

DeSantis w środę ostro skrytykował polityków swojej partii za ich postawę w przegranej kampanii wyborczej, uznając wybory za „wydarzenie na miarę politycznego wymarcia”. Krytykował również polityków, którzy handlują akcjami mając dostęp do wrażliwych informacji. Jednym z takich polityków jest sam prezydent, choć DeSantis nie wymienił go z nazwiska.

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Pytany w środę przez dziennikarzy o sprawę Hegsetha, Trump powiedział, że nie zamierza go zwolnić i że wykonuje świetną pracę. Ale gdy zapytano go o potencjalny scenariusz, w którym Hegseth zostałby powołany do Senatu na miejsce odchodzącej Marshy Blackburn, która zostanie nowym gubernatorem Tennessee, prezydent uznał, że gdyby Hegseth to zrobił, „byłby bardzo popularny”.

Będzie kolejny wniosek o impeachment Hegsetha

W środę ustępujący republikański kongresmen Thomas Massie zapowiedział, że ponownie złoży wniosek o impeachment Hegsetha m.in. w związku z wojną z Iranem. Według doniesień m.in. Politico, poprzeć go może szereg jego kolegów partyjnych. Massie złożył podobny wniosek jeszcze we wrześniu, jednak w reakcji na to przewodniczący Izby Reprezentantów Mike Johnson przedwcześnie zakończył sesję i wysłał kongresmenów do swoich okręgów na czas kampanii wyborczej, zanim Izba miała nad wnioskiem zagłosować. Kongresmeni wrócą do Waszyngtonu w przyszłym tygodniu.

Wniosek zostanie też poparty przez demokratów. Lider partii w Izbie i prawdopodobny przyszły przewodniczący Hakeem Jeffries zapytał w czwartek retorycznie: „Dlaczego Pete Hegseth wciąż tu jest?”

Spekulacje wokół przyszłości szefa Pentagonu pojawiają się na tle dotkliwej wyborczej porażki republikanów. W środę wiceprezydent J.D. Vance wprost stwierdził, że wojna z Iranem była przyczyną klęski partii, co było interpretowane m.in. przez „Wall Street Journal” jako próbę odcięcia się od polityki prezydenta i start jego kampanii na prezydenta w 2028 r.

Trump powiedział, że „w dużej mierze się zgadza” z oceną Vance'a, lecz odnosząc się do jego potencjalnej kandydatury, odparł że nie wie, czy będzie startował, dodając, że o partyjną nominację może ubiegać się wiele osób.