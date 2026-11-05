O śmierci Huberta Aiwangera poinformował bawarski rząd. Polityk pełnił funkcję wicepremiera landu, był również ministrem gospodarki oraz przewodniczącym konserwatywnego ugrupowania Wolni Wyborcy (Freie Wähler).

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Do śmierci polityka odniósł się premier Bawarii Markus Söder. W opublikowanym na platformie X wpisie wyraził żal z powodu nagłej straty i podkreślił, że wiadomość wstrząsnęła przedstawicielami władz landu.

„Nagła śmierć Huberta Aiwangera to straszna tragedia. Wszyscy jesteśmy głęboko wstrząśnięci” – napisał Söder.

Jak informuje niemiecki dziennik „Bild”, 55-letni Aiwanger przebywał w Berlinie w związku z uroczystym otwarciem biura swojej partii. Ostatecznie nie pojawił się na wydarzeniu, ponieważ źle się poczuł. Jego ciało zostało później odnalezione w pokoju hotelowym.

Policja bada okoliczności śmierci wicepremiera Bawarii

Na razie nie ustalono, co było przyczyną śmierci niemieckiego polityka. Sprawą zajęły się berlińska policja i prokuratura, które prowadzą postępowanie mające wyjaśnić przebieg zdarzeń.

Służby poinformowały, że śledztwo ma doprowadzić do ustalenia dokładnej przyczyny zgonu oraz okoliczności, w jakich doszło do śmierci Aiwangera. Jednym z celów jest również wykluczenie udziału osób trzecich.

Kim był Hubert Aiwanger?

Hubert Aiwanger (ur. 26 stycznia 1971 r. w Ergoldsbach) był niemieckim politykiem, rolnikiem i działaczem samorządowym. Od 2001 r. był związany z ruchem Wolnych Wyborców (Freie Wähler, FW), a w 2006 r. stanął na czele bawarskich struktur ugrupowania. W 2010 r. został przewodniczącym federalnego związku partii. W 2008 r. po raz pierwszy uzyskał mandat posła do parlamentu Bawarii (Landtagu), a następnie z powodzeniem ubiegał się o reelekcję w kolejnych wyborach.

W listopadzie 2018 r., po wyborach regionalnych, w których jego ugrupowanie weszło w koalicję z CSU, objął stanowisko wicepremiera Bawarii oraz ministra gospodarki, rozwoju regionalnego i energii w rządzie Markusa Södera. Funkcje te zachował również po wyborach w 2023 r. i sprawował je do śmierci.