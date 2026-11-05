Wong był uczestnikiem protestów z 2019 i 2020 roku, których uczestnicy sprzeciwiali się projektowi ustawy pozwalającej na ekstradycję obywateli do Chińskiej Republiki Ludowej. Ustawę uznano za zagrożenie dla demokratycznych swobód mieszkańców Hongkongu.

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Joshua Wong oskarżony o spiskowanie z zagranicznymi siłami

Po przyjęciu przez władze Hongkongu ustawy o bezpieczeństwie narodowym, jako odpowiedzi na protesty, których przebieg był czasem gwałtowny, działacz został oskarżony o spiskowanie wraz z przebywającym na uchodźstwie Nathanem Lawem i innymi osobami. Prokuratura stwierdziła, że celem spiskujących było skłonienie innych państw do nakładania sankcji, blokad i podejmowania innych wrogich działań przeciwko władzom Hongkongu i Chin.

Na mocy ustawy o bezpieczeństwie narodowym za czyny takie grozi od 3 do 10 lat więzienia, a w przypadkach szczególnie poważnych – dożywocie. Wong we wrześniu przyznał się do stawianych mu zarzutów. 30-letni dziś aktywista podkreślił jednocześnie, że nigdy nie wzywał do ogłoszenia niepodległości przez Hongkong, ani nie dążył do zmiany reżimu w Chinach.

- Nigdy nie działałem na rzecz niepodległości Hongkongu, ani nie opowiadałem się za „upadkiem Chin” lub zmianą reżimu – mówił Wong w czasie procesu. - Nigdy nie otrzymałem pieniędzy z zagranicy, ani nie wydałem pieniędzy na zatrudnienie zagranicznych konsultantów politycznych – podkreślał.

Wong był kilkukrotnie zatrzymywany za organizowanie prodemokratycznych protestów. Podkreślał jednak, że w tamtym czasie – przed przyjęciem ustawy o bezpieczeństwie narodowym – wierzył, że działał w granicach prawa, jednak później, jak stwierdził, „zdał sobie sprawę, że był w błędzie”.

Od listopada 2020 roku Wong odsiaduje wyrok więzienia po przyznaniu się do stawianych mu zarzutów podżegania do antyrządowych zgromadzeń i organizowania takich zgromadzeń, bez wymaganej zgody, w czasie protestów z 2019 roku. Na wolność miał wyjść w przyszłym roku.

Sędzia wydający wyrok w sprawie Wonga: Kara musi być adekwatna do powagi zbrodni

Gniew Chin ściągnęły na Wonga spotkania m.in. z politykami z USA i Europy. Aktywista został uznany za „zakulisowego agenta” obcych sił. Do spotkań doszło między 1 lipca i 23 listopada 2020 roku, gdy – jak mówił sędzia – Hongkong mierzył się z „zagrożeniem dla praworządności”. Prokuratura zarzuciła Wongowi i Demosisto, rozwiązanej później partii politycznej, której liderem był Wong, że ta zmierzała do nałożenia zagranicznych sankcji na Hongkong.

- Kara musi być adekwatna do powagi zbrodni – mówił sędzia William Tam uzasadniając wydany wyrok. - Konieczne jest także, by sąd dał wyraz oburzeniu społeczeństwa wobec intrygi oskarżonego i jego działań, podejmowanych wraz z innymi osobami, zmierzających do zmowy z obcymi siłami lub podmiotami zewnętrznymi w celu zagrożenia bezpieczeństwu narodowemu - dodał.

Sprawy Wonga i innych aktywistów były uważnie monitorowane przez obrońców praw człowieka, a także część państw Zachodu i Azji, które monitorowały wdrażanie w Hongkongu przepisów ustawy o bezpieczeństwie narodowym.

W lutym magnat medialny, Jimmy Lai, największy krytyk działań Chin w Hongkongu, został skazany na 20 lat więzienia za zmowę z obcymi siłami i podżeganie do buntu. Wyrok ten spotkał się z krytyką ze strony międzynarodowej opinii publicznej.

„Surowy wyrok wydany na podstawie bezpodstawnych zarzutów wobec Joshuę Wonga jest okrutny i niesprawiedliwy” – przekazała w oświadczeniu po wyroku wydanym w sprawie Wonga Elaine Pearson, dyrektorka na Azję organizacji Human Rights Watch (HRW). „Młodzi ludzie działający na rzecz zmian społecznych są atutem każdego dynamicznego społeczeństwa, ale rząd Hongkongu zamyka ich za kratkami” - dodała. HRW zaapelowało o „natychmiastowe uwolnienie” aktywisty, dodając, że „rządy innych państw powinny potępić wyroki wydane wobec niego oraz innych niesłusznie zatrzymanych działaczy prodemokratycznych”.