Zwycięscy kandydaci demokratów ze stanu Nowy Jork
W środę, podczas pierwszego publicznego wystąpienia po wyborach, w rozmowie z dziennikarzami w Białym Domu, Trump mówił o tym, dlaczego jego popularność nie przełożyła się na poparcie dla innych kandydatów Partii Republikańskiej. W wyborach przeprowadzonych we wtorek demokraci zdobyli większość zarówno w Izbie Reprezentantów, jak i w Senacie.
W środę, podczas pierwszego publicznego wystąpienia po wyborach, Trump mówił również o tym, dlaczego jego popularność nie przełożyła się na poparcie dla innych kandydatów Partii Republikańskiej. W wyborach przeprowadzonych we wtorek demokraci zdobyli większość zarówno w Izbie Reprezentantów, jak i w Senacie.
Czytaj więcej
Prezydent USA Donald Trump zastanawia się, czy Pete Hegseth powinien pozostać na stanowisku sekretarza wojny. Jak informuje CBS News, po dotkliwej...
Trump stwierdził, że gdyby sam startował w wyborach, republikanie odnieśliby zwycięstwo. Wskazywał na tłumy uczestniczące w jego wiecach i entuzjazm zgromadzonych.
– Gdybym był na karcie do głosowania, wygralibyśmy. Widzieliście tych ludzi, którzy przychodzili. Tysiące osób na każdym wiecu. Gdybym startował, wygralibyśmy – powiedział. Prezydent przyznał jednak, że nie udało mu się przekazać tej popularności innym kandydatom. – Nie można było przenieść tej miłości. Na tych wiecach było tyle miłości. To było niesamowite. Nie udało nam się przekazać tej miłości kandydatom – mówił.
Trump nie odniósł się do porażki wyborczej w początkowej części wystąpienia. Skupił się na budowie sali balowej w Białym Domu, a o wyborach zaczął mówić dopiero po pytaniach dziennikarzy.
Czytaj więcej
Nie warto mieć złudzeń, że po zmianie władzy w Kongresie Władimir Putin przeprosi, podkuli ogon i zakończy wojnę. Kreml stawia na zniszczenie Ukrai...
Prezydent został zapytany, czy zgadza się z oceną wiceprezydenta JD Vance’a, że wojna z Iranem przyczyniła się do wyborczej porażki republikanów.
– Myślę, że w dużej mierze to prawda, ponieważ w krótkim terminie doprowadziło to do pewnego wzrostu cen benzyny. Prawdopodobnie tak właśnie było – przyznał Trump.
Jednocześnie podkreślił, że gdyby miał podjąć decyzję ponownie, zrobiłby to samo. Przekonywał, że w dłuższej perspektywie wojna była jedynym rozwiązaniem, ponieważ Iran nie może zdobyć broni jądrowej.
– Z drugiej jednak strony, gdybym miał podjąć tę decyzję jeszcze raz, zrobiłbym to ponownie, ponieważ w dłuższej perspektywie to jedyne wyjście. Nie można pozwolić Iranowi na wywołanie wojny nuklearnej – dodał Trump.
Czytaj więcej
Była wiceprezydent USA Kamala Harris i rywalka Donalda Trumpa w ostatnich wyborach prezydenckich w USA przestrzega demokratów przed próbą postawien...
Mimo zdobycia przez demokratów większości w obu izbach Kongresu Trump wyraził nadzieję, że będzie w stanie z nimi współpracować.
– Prawdopodobnie będę się dogadywał z demokratami, chyba że będą chcieli działać destrukcyjnie. Mam jednak prawo weta. Jeśli coś nam się nie spodoba, to… już dzwonili i chcą rozmawiać o różnych sprawach. I dobrze – powiedział.
Prezydent zbagatelizował również możliwość wszczęcia przez demokratów procedury impeachmentu wobec niego lub członków jego gabinetu.
– Myślę, że to zniszczyłoby Partię Demokratyczną. Gdyby to zrobili, zniszczyliby ją. Impeachment bez powodu. Za co? Za to, że mamy odnoszący sukcesy kraj? Nasz kraj odnosi teraz większe sukcesy niż kiedykolwiek w swojej historii – stwierdził.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas