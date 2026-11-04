Według kilku źródeł zaznajomionych ze sprawą w Białym Domu trwają rozmowy na temat odpowiedzialności za wyborczą klęskę partii. Część urzędników przewiduje, że winą za straty republikanów zostaną obarczeni również dowódcy wojskowi, którzy odegrali istotną rolę w planowaniu działań związanych z wojną w Iranie.

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Wśród potencjalnych następców Hegsetha Ron DeSantis

Niektóre źródła CBS News wskazują, że wśród osób, które mogą zastąpić Hegsetha, wymieniany jest gubernator Florydy Ron DeSantis. Według jednego z rozmówców stacji jego kandydatura mogłaby być zatwierdzona przez Senat jeszcze przed końcem kadencji obecnego Kongresu. DeSantis mógłby objąć stanowisko po zakończeniu urzędowania na stanowisku gubernatora, 5 stycznia.

Inne źródła podkreślają jednak, że Trump nie podjął jeszcze decyzji o zmianie na stanowisku szefa Pentagonu.

Przed wyborami Demokraci rozpoczęli już działania zmierzające do impeachmentu Hegsetha. Pod koniec października Trump ostrzegł demokratów w Kongresie przed wszczęciem procedury wobec sekretarza wojny, jeśli podczas wyborów odzyskają kontrolę nad Izbą Reprezentantów i groził odwetem, gdyby do tego doszło. Jednak po uzyskaniu przez nich większości w obu izbach Kongresu prawdopodobieństwo podjęcia takiej inicjatywy może wzrosnąć.

Vance obwinia wojnę w Iranie o porażkę Republikanów

Wiceprezydent JD Vance przypisał wyborczą porażkę Republikanów wojnie w Iranie. „Przegraliśmy z powodu wojny” – napisał w środę rano w obszernym wpisie na platformie X.

Część urzędników Białego Domu przewiduje, że odpowiedzialność za straty republikanów może zostać przypisana admirałowi Bradowi Cooperowi, dowódcy Dowództwa Centralnego USA (CENTCOM), oraz generałowi Danowi Caine’owi, przewodniczącemu Kolegium Połączonych Szefów Sztabów. Obaj mieli odegrać istotną rolę w przygotowywaniu wytycznych dotyczących wojny z Iranem.

Biały Dom: Trump ma pełne zaufanie do Hegsetha

Rzeczniczka Białego Domu Anna Kelly, zapytana o doniesienia dotyczące przyszłości sekretarza obrony, oświadczyła, że Trump „ma pełne zaufanie do sekretarza Hegsetha”.

W swoim oświadczeniu Kelly pochwaliła również działania amerykańskich sił zbrojnych w Iranie i Wenezueli oraz wysiłki Hegsetha zmierzające do odejścia od priorytetowego traktowania przez Pentagon za administracji Joe Bidena kwestii różnorodności, równości i inkluzywności (DEI) oraz „ideologii woke”.