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„Głosujcie tak, jakbym startował” – nawoływał Trump. I sromotnie przegrał

Wybory do Kongresu były plebiscytem nad dwoma latami rządów prezydenta Donalda Trumpa. Przegrał je sromotnie.

Publikacja: 04.11.2026 15:34

Przegrana republikanów w wyborach połówkowych do Kongresu to porażka Donalda Trumpa

Przegrana republikanów w wyborach połówkowych do Kongresu to porażka Donalda Trumpa

Foto: Reuters

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Jędrzej Bielecki

Z tego artykułu dowiesz się:

  • Jakie czynniki zdecydowały o porażce politycznej strategii Donalda Trumpa w wyborach do Kongresu.
  • Które kluczowe grupy wyborców odwróciły się od republikanów i co było tego główną przyczyną.
  • Jak zmiana układu sił w Kongresie wpłynie na ostatnie dwa lata prezydentury Donalda Trumpa.
  • Co porażka oznacza dla przyszłości Partii Republikańskiej oraz wewnętrznej walki o władzę.
  • Jaki wpływ wyniki wyborów mogą mieć na kluczowe decyzje międzynarodowe, w tym dla Polski.
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– Głosujcie tak, jakbym startował w tych wyborach – z takim przesłaniem Donald Trump objeżdżał w ostatnich miesiącach Amerykę. W nocy z wtorku na środę zmienił nagle zdanie. Napisał w mediach społecznościowych: „Nie startowałem w tych wyborach. Gdybym startował, wygralibyśmy miażdżąco”. 

Zaskakujące zmiany zdania, prezydenckie fejki: to długo była skuteczna recepta na narzucenie narracji politycznej w Stanach Zjednoczonych. Ale teraz stało się raczej kolejnym sygnałem utraty przez Trumpa wyczucia nastrojów w USA czy wręcz kontaktu z rzeczywistością.

Pozostało jeszcze 93% artykułu

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