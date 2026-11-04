Śledztwo prowadzone pod nadzorem Prokuratury Regionalnej w Lublinie dotyczy zorganizowanej grupy przestępczej, która miała działać w latach 2024-2026.

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Według ustaleń śledczych jej członkowie na dużą skalę sprzedawali hulajnogi elektryczne za pośrednictwem internetowej platformy handlowej, nie odprowadzając należnego podatku VAT. W ten sposób mieli narazić budżet państwa na straty wynoszące co najmniej 162 mln zł.

Ponad 57 tys. hulajnóg w magazynach

Na początku października 2026 r. ponad 150 funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej i policjantów z Centralnego Biura Śledczego Policji (CBŚP) przeprowadziło akcję na terenie województwa mazowieckiego. Zatrzymano 16 osób oraz przeszukano pięć magazynów, siedziby firm i miejsca zamieszkania podejrzanych.

W magazynach znaleziono ponad 57 tys. hulajnóg elektrycznych różnych modeli, których łączną wartość rynkową oszacowano na niemal 156 mln zł. Skalę działalności grupy obrazuje fakt, że do przewiezienia takiej liczby hulajnóg potrzeba byłoby niemal 170 naczep ciężarowych.

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Oprócz hulajnóg funkcjonariusze znaleźli również baterie i urządzenia elektroniczne wykorzystywane w instalacjach fotowoltaicznych o łącznej wartości ponad 6,5 mln zł. Zabezpieczyli także dokumentację księgową, komputery, telefony i inne nośniki danych. W akcji uczestniczyli również funkcjonariusze Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości.

Setki tysięcy złotych ukryte w zamrażarce

Śledczy zajęli również majątek, który mógł pochodzić z nielegalnej działalności. Na polecenie prokuratora na rachunkach bankowych zablokowano ponad 5 mln zł. Zabezpieczono także sześć samochodów osobowych i dwa ciągniki siodłowe o łącznej wartości rynkowej przekraczającej 1 mln zł.

Podczas przeszukań funkcjonariusze natrafili na nietypowe kryjówki gotówki. Na strychu jednej z posesji należących do podejrzanych znaleźli walizkę, w której ukryto ponad 700 tys. zł i 300 tys. euro. Część pieniędzy była schowana również w zamrażarce.

W poszukiwaniu gotówki pomagała Hera, specjalnie wyszkolony pies służbowy podlaskiej KAS, potrafiący wykrywać ukryte banknoty.

Ośmiu podejrzanych trafiło do aresztu

Wśród 16 zatrzymanych znalazło się dziewięciu obywateli Polski, sześciu obywateli Chin i jednego obywatela Białorusi. Wszyscy zostali przewiezieni do Prokuratury Regionalnej w Lublinie, gdzie usłyszeli zarzuty dotyczące m.in. udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, prania pieniędzy oraz przestępstw podatkowych.

Na wniosek prokuratury sąd zdecydował o tymczasowym aresztowaniu ośmiu podejrzanych. Pozostali zostali objęci dozorem policji, zakazem opuszczania kraju lub poręczeniami majątkowymi.

Śledztwo nadal trwa. Funkcjonariusze analizują zgromadzone dowody i sprawdzają, jakie inne firmy oraz osoby mogły być zaangażowane w nielegalny handel hulajnogami. Niewykluczone są kolejne zatrzymania.