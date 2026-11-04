Funkcjonariusz CBA
W środę 4 listopada rano funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego przeprowadzili akcję dotyczącą nieprawidłowości związanych z elektrownią Ostrołęka. Na polecenie prokuratury zatrzymano 25 osób.
Informację o działaniach służb przekazał koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak na antenie TVN24.
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Działania Elektrowni Ostrołęka związane z wycofaniem się z budowy bloku węglowego i z rozliczeniem były nielegalne – ocenia NIK.
Jak wynika z wypowiedzi ministra, zatrzymania stanowią początek intensywnych działań mających na celu wyjaśnienie sprawy. – Zaczynamy tę sprawę bardzo aktywnie wyjaśniać i będzie to ogromne śledztwo. Dzisiaj machina ruszyła – powiedział Tomasz Siemoniak w TVN24.
Koordynator służb specjalnych zapowiedział szeroko zakrojone postępowanie dotyczące nadużyć związanych z elektrownią Ostrołęka. - Po bardzo dużej pracy CBA i prokuratury podjęliśmy działania w celu rozliczenia tej sprawy – zaznaczył. - CBA zabezpiecza w tym momencie różne dokumenty, przeszukuje różne lokale – dodał Siemoniak. - Pamiętamy powagę tej afery. Pamiętamy miliardy, które poszły i niewątpliwie ta sprawa ma charakter wybitnie rozwojowy. Zaczynamy tę sprawę bardzo aktywnie wyjaśniać i będzie to ogromne śledztwo – podkreślił polityk.
Z doniesień Radia Zet wynika, że wśród zatrzymanych jest między innymi były prezes Enea i były członek zarządu Elektrowni Ostołęka z ramienia Enea. „Są przewożeni do Prokuratury Ok. w Białymstoku” - czytamy.
Zatrzymany miał zostać także Mirosław Kowalik, obecny prezes polskiego oddziału Westinghouse, firmy która ma wybudować pierwszą elektrownię atomową. „CBA zatrzymało także głównego negocjatora umowy na budowę elektrowni” – przekazał dziennikarz Radia Zet Mariusz Gierszewski.
Jak podaje Onet, przeszukań dokonano w 30 miejscach w 11 województwach.
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