16:21 Zgromadzenie Ogólne Sędziów TK przyjęło plan wydatków i dochodów na 2027 rok

Podobnie, jak w przypadku kworum, decyzja zapadła jednogłośnie.

16:08 Po ustaleniu, że ośmioro sędziów stanowi kworum Zgromadzenie Ogólne Sędziów TK zajmie się planem dochodów i wydatków Trybunału na 2027 rok

Nieuchwalenie takiego planu było jednym z zarzutów wobec prezesa TK Bogdana Święczkowskiego.

16:04 Zgromadzenie Ogólne Sędziów TK przyjęło, że kworum stanowi dziś ośmiu sędziów

Za przyjęciem takiej wykładni byli wszyscy sędziowie uczestniczący w Zgromadzeniu Ogólnym.

16:00 Jest uchwała Kolegium SN ws. sytuacji w TK

Na stronie Sądu Najwyższego zamieszczono uchwałę Kolegium SN wyrażającą „stanowczy sprzeciw wobec działań podważających konstytucyjne zasady funkcjonowania władzy sądowniczej”. W szczególności wskazano na odsunięcie prezesa TK Bogdana Święczkowskiego; zdaniem Kolegium, próba odsunięcia go od pracy podważa konstytucję.

„Kolegium Sądu Najwyższego wyraża stanowczy sprzeciw wobec działań podważających konstytucyjne zasady funkcjonowania władzy sądowniczej, polegających w szczególności na odsuwaniu osób sprawujących funkcje w jej organach od wykonywania przysługujących im kompetencji, co nastąpiło bez wymaganej podstawy prawnej i z pominięciem ustawowych procedur” - czytamy w uchwale Kolegium SN.

Jak oceniono, próba odsunięcia prezesa TK od pracy narusza art. 7 konstytucji; ponadto, jak czytamy, wskazanie sędziego o najdłuższym stażu pracy jako kierującego pracami TK możliwe jest tylko wtedy, gdy na stanowisku prezesa i wiceprezesa TK jest wakat, a taka przesłanka – jak czytamy – nie wystąpiła. Obecnie zatem, jak podano, faktycznie wykonywanie czynności należących do kompetencji prezesa TK powierzone zostało osobie nieuprawnionej. Dodano, że „w ocenie Kolegium Sądu Najwyższego ewentualne wydawanie rozstrzygnięć z udziałem osób wybranych przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej na stanowisko sędziego Trybunału Konstytucyjnego, które nie złożyły ślubowania wobec Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej przyjmującego to ślubowanie, a których status prawny nie został dostatecznie wyjaśniony, rodzi poważne ryzyko uznania, że działania takie nie stanowią orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego”.

„Kolegium Sądu Najwyższego wzywa wszystkie organy władzy publicznej do poszanowania Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej i ustaw, przestrzegania granic przyznanych im kompetencji oraz powstrzymania się od działań mogących pogłębiać kryzys konstytucyjny i zakłócać funkcjonowanie organów władzy sądowniczej” - czytamy w uchwale.

15:59 Sędziowie wypytywali, czy nieobecni członkowie TK otrzymali zawiadomienia o Zgromadzeniu Ogólnym TK

- Osobiście podejmowałam takie próby - odpowiedziała Korwin-Piotrowska.

15:56 Maciej Berek: Ułomna ustawa o organizacji pracy TK

Maciej Berek przekonywał, że ustawa o organizacji pracy TK jest „ułomna”, gdyż nie przewiduje okoliczności, w których „obecność prezesa Trybunału nie jest prawnie możliwa” - Prowadzi do sytuacji, gdzie zgromadzenie może w ogóle się nie odbywać - mówił.

- To wzmacnia przekonanie, że ustawa, na podstawie której TK wykonuje swoje zadania wymaga interpretacji w kontekście szerszym systemowym poprzez odesłania, które w tej ustawie są - powiedział.

15:53 Na Zgromadzeniu Ogólnym SN zabrakło kworum do podjęcia uchwały

55 zebranych sędziów poparło uchwałę podjętą przez Kolegium SN – poinformował I prezes Sądu Najwyższego.



15:52 Zgromadzenie Ogólne Sędziów TK: Pada pytanie, czy Zgromadzenie jest władne do podejmowania uchwał

- Ja tylko chciałam zasygnalizować, że oczywiście zauważalna jest nieobecność na dzisiejszym zgromadzeniu prezesa Bogdana Świeczkowskiego i wiceprezesa Bartłomieja Sochańskiego i z pewnością w przestrzeni publicznej pojawią się pytania, czy w takiej sytuacji Zgromadzenie Ogólne jest władne do podejmowania uchwał. Dlatego uważam, że ta kwestia też powinna być publicznie przez nas rozpatrzona - mówiła sędzia Magdalena Bentkowska.

Sędzia Anna Korwin-Piotrowska przekonuje, że jest osobą zastępującą prezesa. - Ale oczywiście poddaję tę kwestię pod rozważania - mówiła.

15:51 Trwa ustalanie czy ośmioro sędziów na Zgromadzeniu Ogólnym Sędziów TK to kworum

Sędzia Sławomir Patyra wskazał, że zgodnie z ustawą o TK z 2015 roku kworum stanowiło 10 osób. - Obecna ustawa przechodzi z poziomu liczby bezwzględnej na ułamek, dwie trzecie – mówił. - Drugi element przy określaniu kworum to jest pewien punkt odniesienia dla owej liczby lub ułamka. Używa się w regulacjach prawnych dwojakiego określenia: "ustawowa liczba gremium" lub "ogólna liczba". Mając na myśli zasadę racjonalnego prawodawcy, jeśli prawodawca używa określeń dwojakich, to one nigdy nie są używane w jednym i tym samym znaczeniu. Mamy więc dywersyfikację znaczeniową - dodał Patyra.

- Ogólna liczba to jest liczba ustawowa minus ci członkowie, którzy z powodów formalno-prawnych nie mogą uczestniczyć w zgromadzeniu. Przechodząc na obecną sytuację (…) my dzisiaj, jeśli chodzi o ogólną liczbę, możemy mówić o 12 osobach - dodał, wskazując na Bogdana Święczkowskiego, Bartłomieja Sochańskiego i Jarosława Wyrembaka.

- Z tego względu możemy mówić o kworum dwóch trzecich liczonych od 12 osób. Taki jest mój pogląd - podkreślił Patyra.

15:44 Korwin-Piotrowska odwołała pełnomocnictwa dwóm pracownicom. Jest komunikat TK

Sędzia Anna Korwin-Piotrowska odwołała wszystkie pełnomocnictwa i upoważnienia udzielone dwóm pracownicom Trybunału Konstytucyjnego – Beacie Białowąs i Weronice Ścibor.

15:43 ZO sędziów TK zdecyduje, czy osiem sędziów to kworum

- Zgodnie z art. 8 ustawy z 30 listopada 2016 roku, Zgromadzenie Ogólne podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów w obecności dwóch trzecich ogólnej większości Trybunału, chyba, że ustawa stanowi inaczej. Nie ma wątpliwości, że jest nas ośmioro. Musimy zadecydować wspólnie, czy stanowimy kworum, czy też nie – powiedziała sędzia Anna Korwin-Piotrowska.

15:40 Anna Korwin-Piotrowska poinformowała, że do udział w Zgromadzeniu Ogólnym TK uprawnionych jest dwanaście osób

To oznaczałoby, że kworum niezbędne do tego, by uchwały Zgromadzenia Ogólnego były ważne, wynosi osiem głosów.

15:35 Korwin-Piotrowska: Zgromadzenie Ogólne zajmie się planem dochodów i wydatków TK w 2027 roku

- Przedmiotem obrad jest rozpatrzenie projektu planu dochodów i wydatków Trybunału Konstytucyjnego na 2027 roku - przekazała Anna Korwin-Piotrowska na Zgromadzeniu Ogólnym Sędziów TK.

15:34 Rozłam w Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka. Prezes Maciej Nowicki broni stanowiska ws. TK

Rozłam w HFPC. Prezes broni stanowiska ws. TK Zarząd i rada Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka posprzeczały się o TK. „Nie popełniliśmy błędu"- mówi prezes

15:33 Prokuratura zajmie się napaścią na sędziów TK

Prokuratura zbada sprawę napaści na sędziów TK - Annę Korwin-Piotrowską i Krystiana Markiewicza - przed budynkiem Trybunału Konstytucyjnego w nocy z piątku 30 na sobotę 31 października. Sędziowie mieli zostać fizycznie zaatakowani i odepchnięci od wejścia do Trybunału.

15:31 Rozpoczyna się Zgromadzenie Ogólne Sędziów TK

Obrady zgromadzenia otwiera Anna Korwin-Piotrowska. Sędzia kierująca pracami TK mówi, że podejmowane są działania, aby Trybunał zaczął prawidłowo działać. W Zgromadzeniu Ogólnym uczestniczy ośmioro sędziów.

15:28 Karol Nawrocki: Praworządności nie można przywracać metodami, które same rażąco naruszają prawo

Prezydent zaznaczył, że mówi o praworządności „jakkolwiek ją wszyscy rozumieją”.

15:25 Karol Nawrocki: Żadna władza nie może być nieograniczona

Prezydent mówił, że nie wolno mechanizmów kontroli władzy podporządkowywać doraźnej potrzebie politycznej.

15:19 Karol Nawrocki: Rząd wprowadził do Trybunału ludzi, którzy zgodnie z prawem nie są sędziami

- Rząd wybrał noc poprzedzającą ważny dla Polaków dzień Wszystkich Świętych, by wprowadzić do Trybunału ludzi, którzy uważają się za sędziów TK, choć zgodnie z prawem tymi sędziami nie są, co zakomunikowałem w piątkową noc tym osobom – mówił Karol Nawrocki.

15:16 Karol Nawrocki: Polityczną decyzją rządu postanowiono przejąć TK

30 października doszło do sytuacji bez precedensu w III RP po roku 1989 – stwierdził prezydent.

15:09 Karol Nawrocki: Działania rządu z ostatniego piątku, sprawiły, że spotykamy się w okolicznościach dotąd nie spotykanych

- Spotykamy się w sytuacji poważnego kryzysu konstytucyjnego wobec czego nie możemy przejść obojętnie – podkreślił Nawrocki.

15:08 Karol Nawrocki: Zwołałem posiedzenie RBN, ponieważ Polska stoi dzisiaj przed decyzjami o fundamentalnym znaczeniu dla naszego bezpieczeństwa

- Decyzjami, które będą miały wpływ (...) na całe dziesięciolecia – oświadczył prezydent.

15:07 Na salę wszedł prezydent Karol Nawrocki

Nawrocki przywitał się m.in. z premierem Donaldem Tuskiem.

15:05 W Pałacu Prezydenckim są też m.in. Jarosław Kaczyński i Mateusz Morawiecki

W RBN uczestniczy też m.in. marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty, wicepremierzy Radosław Sikorski i Władysław Kosiniak-Kamysz czy szef Sztabu Generalnego gen. Wiesław Kukuła. Jest też Włodzimierz Skalik, przedstawiciel koła Konfederacji Korony Polskiej.

14:59 Za chwilę rozpocznie się posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego

W Pałacu Prezydenckim jest już premier Donald Tusk.

14:52 Sześć wniosków o uchylenie immunitetu dla Bogdana Święczkowskiego

Prokuratura poinformowała, że „prokurator Generalny Waldemar Żurek w dniach 30 października i 3 listopada skierował do Trybunału Konstytucyjnego sześć wniosków o wyrażenie zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej sędziego TK Bogdana Święczkowskiego oraz jeden wniosek o wyrażenie zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej sędziego TK Bartłomieja Sochańskiego”.

14:47 Włodzimierz Czarzasty przed posiedzeniem RBN: Rozmowy powinny być prowadzone wśród ludzi, którzy zapewnią bezpieczeństwo w sprawie przekazywania tych informacji dalej

Czarzasty dodał, że ma wątpliwości w tym zakresie jeśli chodzi o Konfederację Korony Polskiej Grzegorza Brauna. Marszałek Sejmu mówił też, że nie chciałby, aby RBN przybrała formę politycznej konfrontacji.

14:35 RMF FM: Pięcioro europosłów PiS chce pilnej debaty w Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych Parlamentu Europejskiego (LIBE)

Europosłowie chcą, by już na jutrzejszym posiedzeniu omówiono sytuację w Polsce, ponieważ - jak oceniają - w naszym kraju dochodzi do wydarzeń „bezprecedensowych od upadku komunizmu”. Działania polskich władz w kontekście TK europosłowie PiS określają mianem „zamachu stanu”.

14:21 Wpis na koncie Jarosława Kaczyńskiego: Kolejne oddziały służb ściągane pod TK

„Obywatele mają być spacyfikowani, a nominaci Tuska ze zorganizowanej grupy przestępczej ochraniani?” - czytamy na koncie prezesa PiS.

14:04 Za chwilę rozpocznie się Zgromadzenie Ogólne Sędziów SN. Nie wiadomo, jaka będzie frekwencja

Rzecznik Sądu Najwyższego sędzia Igor Zgoliński ocenił, iż „ciężko stwierdzić”, jakiej frekwencji można spodziewać się na zwołanym na godzinę 14.00 Zgromadzeniu Ogólnym Sędziów Sądu Najwyższego. - Wszystko będzie wyjaśnione bezpośrednio już na sali – stwierdził.

13:53 Media: Święczkowski dostanie „azyl”. Sąd Najwyższy wyciągnął pomocną dłoń

Jak podaje „Gazeta Wyborcza”, Prezes Trybunału Konstytucyjnego Bogdan Święczkowski i szóstka popierających go sędziów będą mieli tymczasową siedzibę w gmachu Sądu Najwyższego. Z taką ofertą miał wyjść I prezes SN Zbigniew Kapiński.

13:33 28 sędziów SN nie weźmie udziału w Zgromadzeniu Ogólnym

28 sędziów SN nie weźmie udziału w Zgromadzeniu Ogólnym. Zgromadzenie zwołał na godz. 14 pierwszy prezes Zbigniew Kapiński, by zająć stanowisko w sprawie TK. Oświadczenia złożyło 13 sędziów Izb Cywilnej oraz Pracy i Ubezpieczeń Społecznych i 15 sędziów Izby Karnej – informuje TVN24.

13:25 Prezydent spotkał się z Józefem Zychem

Prezydent Karol Nawrocki spotkał się z Józefem Zychem, Marszałkiem Sejmu II kadencji, przewodniczącym Zgromadzenia Narodowego, które uchwaliło Konstytucję z 1997 r. - poinformował rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz.

13:01 Bogdan Święczkowski ponownie nie został wpuszczony na teren TK

- Znowu nie wpuszczono mnie na teren Trybunału Konstytucyjnego. Pan funkcjonariusz policji, najprawdopodobniej kierujący tą akcją, poinformował mnie, że czeka na zgodę administratora, więc udzieliłem mu tej zgody, ale niestety nie wpuścił mnie na teren TK – mówił Święczkowski, który 3 listopada przed południem przybył przed siedzibę TK i próbował wejść na jego teren.

12:35 Nieoficjalnie: Anna Korwin-Piotrowska chce usunięcia demonstrantów sprzed siedziby TK

Sędzia kierująca pracami TK miała skierować w tej sprawie pismo do Komendy Głównej Policji powołując się na względy bezpieczeństwa. Komendant Główny Policji, według nieoficjalnych informacji, zostawił to pismo bez rozpoznania, uznawszy, że nie ma podstaw do podjęcia takich działań.

12:28 Donald Tusk: Prezydent ma szansę deeskalować sytuację, gdyż jest sprawcą eskalacji

- To nie pani sędzia toczy bój na ulicach. To nie rząd prowokuje zamieszki czy atak na Trybunał. Bronimy Trybunału przed agresją - mówił też Tusk.

12:25 Donald Tusk o TK: Tu nie ma żadnych szarości. Prezydent naruszył teren TK

- Są legalnie wybrani sędziowie, którzy chcą pracować w siedzibie TK i są atakowani przez polityków prawicy i prezydenta Nawrockiego. Przemocą i niezgodnie z prawem. Obrona TK i warunków pracy dla sędziów jest oczywistym obowiązkiem władzy wykonawczej – oświadczył Tusk dodając, że „nikt z władzy wykonawczej nie ma prawa wkraczać na teren TK, tak jak to zrobił prezydent”. - Jeszcze nigdy w historii Polski żaden polityk nie odważył się naruszyć tego terenu, gdzie kwestia niezależności sądownictwa jest absolutnie najważniejsza – dodał.

12:17 Donald Tusk: Sytuacja polityczna dzisiaj jest dość gorąca

- Widzimy aktywność Rosji i prorosyjskich polityków (...) wokół sprawy naszej obrony TK przed agresywnymi zachowaniami tych sił, tych polityków, a także prowokowanych przez nich demonstrantów. To jest sprawa najwyższej wagi państwowej – mówił premier otwierając posiedzenie rządu. (...) - Nie ma przypadku, że napięcie prowokowane przez Rosję jest właśnie dzisiaj – dodał wskazując na „niestabilność związaną z wyborami połówkowymi”. - Niestety tutaj agresywne zachowanie części polityków, części opozycji, niestety także prezydenta, które powoduje, że ta eskalacja nastrojów, poczucie konfliktu, niestabilności, podsycane i przez rosyjskie boty i prorosyjskich polityków, to wszystko może służyć destabilizacji – ostrzegał apelując, by politycy nie robili za „pożytecznych idiotów”.

11:59 Wyjaśniamy ile wynosi kworum w czasie obrad Zgromadzenia Ogólnego Sędziów TK

Kworum, w zależności od sposobu liczenia czynnych sędziów TK, może wynosić 12, 9 albo 8 sędziów.

11:54 Radosław Sikorski o rezygnacjach ambasadorów po eskalacji ws. TK: Polska dyplomacja wytrzyma

Sikorski skomentował w ten sposób dymisje złożone przez Jakuba Kumocha (ambasador RP w Chinach), Pawła Solocha (ambasador RP w Rumunii) oraz Krzysztofa Szczerskiego (stały przedstawiciel Polski przy ONZ).

11:37 „The Guardian”: Donald Tusk ma rację w sporze o TK, ale ryzykuje

Choć brytyjski „The Guardian” ocenił, że w sporze o TK „fakty prawne i moralne są po stronie Tuska”, to jednak „taktyka jego rządu jest ryzykowna”. Ryzyko, jak pisze dziennik wiąże się z przyszłorocznymi wyborami i głębokimi podziałami w polskim społeczeństwie. Gazeta wyraziła przekonanie, że działania rządu wobec TK stwarzają polityczną szansę liderowi PiS Jarosławowi Kaczyńskiemu, który potrzebuje zagadnienia, wokół którego można by zjednoczyć podzieloną prawicę.

11:28 Kto jest kim w Trybunale Konstytucyjnym (INFOGRAFIKA)

Obecnych sędziów Trybunału Konstytucyjnego można podzielić na: wybranych przed 2023 r., wybranych w 2026 r., których zaprosił prezydent i wobec, którego złożyli ślubowanie, a także tych, których prezydent nie zaprosił, a ślubowanie złożyli w Sejmie. W składzie Trybunału jest również jeden tzw. sędzia dubler.

Kto jest kim w Trybunale Konstytucyjnym Foto: PAP

10:48 Radosław Sikorski komentuje zaległości w pracach TK: 40 tysięcy złotych miesięcznie za lenistwo to trochę za dużo

Sikorski odniósł się w ten sposób do informacji, że w Trybunale Konstytucyjnym, którym kierował do 30 października Bogdan Święczkowski, zalega 1 171 spraw.

10:22 „To dowód upadku rządu Tuska”. Rzecznik Nawrockiego o nocnych wydarzeniach w TK

Rzecznik prezydenta Karola Nawrockiego Rafał Leśkiewicz nazwał Annę Korwin-Piotrowską „uzurpatorką wystawioną przez Tuska” i porównał wydarzenia wokół Trybunału Konstytucyjnego do wprowadzenia stanu wojennego. Bronił też nocnej wizyty prezydenta w siedzibie TK, oskarżając sędziów o utrudnianie mu wejścia do budynku.

10:19 Poseł KO krytykuje prezydenta za zaproszenie na RBN Konfederacji Korony Polskiej Grzegorza Brauna

„To ograniczenie rozmów do jawnych informacji. Najwyraźniej Nawrocki nie potrzebuje wiedzieć więcej. Ważniejsze jest dla niego dopieszczanie patoprawicy niż bezpieczeństwo Polaków” - napisał w serwisie X poseł KO Witold Zembaczyński.

10:13 Zgromadzenie Ogólne Sędziów TK będzie w całości transmitowane

RMF FM podaje, że decyzja jest podyktowana chęcią działania sędziów TK przy otwartej kurtynie.

09:33 Zbigniew Bogucki: Prezydent nie odbierze ślubowań, Konfederacja Korony Polskiej będzie na RBN

Przepisy są jasne: Zgromadzenie Ogólne zwołuje prezes Trybunału Konstytucyjnego, a prezesem TK jest Bogdan Święczkowski. Nie ma co do tego żadnych wątpliwości – stwierdził Zbigniew Bogucki, szef kancelarii prezydenta Karola Nawrockiego, w rozmowie w Radiu ZET. Podkreślił, że sędzia Anna Korwin-Piotrowska nie ma uprawnień do zwołania Zgromadzenia Ogólnego TK. Potwierdził także zaproszenie do Rady Bezpieczeństwa Narodowego dla posłów od Grzegorza Brauna.

09:32 Spór o TK. Kogo popierają Polacy? Wyniki sondażu

Europion Polska zapytał 1 134 dorosłych Polaków o to, czy rozumieją o co chodzi w sporze o Trybunał Konstytucyjny, po której stronie tego sporu się opowiadają i czy ufają TK.

09:06 Premier będzie uczestniczył w posiedzeniu RBN

O udziale premiera Donalda Tuska w posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa Narodowego poinformował rzecznik rządu Adam Szłapka.

Czytaj więcej Polityka Donald Tusk pojawi się na posiedzeniu RBN Donald Tusk będzie uczestniczył w posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa Narodowego, które rozpocznie się o godzinie 15.

08:48 Nierozpatrzone sprawy, skargi i pytania w TK

Foto: PAP

08:33 Stała Baza USA w Polsce i sytuacja wokół TK - tematy Rady Bezpieczeństwa Narodowego

W poniedziałek rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz pytany, czy – w związku z narastającym konfliktem wokół Trybunału Konstytucyjnego – tematyka RBN będzie poszerzona, odparł: - Nie wyobrażam sobie takiej sytuacji, żebyśmy przeszli obojętnie nad tym, co się wydarzyło w nocy z piątku na sobotę i rozmawiali tylko o stałej obecności wojsk amerykańskich. Chociaż drugim komponentem jest kwestia bezpieczeństwa. - To, co się wydarzyło w Trybunale dotyczy także bezpieczeństwa Rzeczpospolitej - dodał Leśkiewicz.

08:09 Zbigniew Bogucki: Premier już przekroczył Rubikon. Idzie na ścianę

Albo premier się wycofa z tego całego bezprawia, co będzie się wiązało tez z konsekwencjami dla osób, które popełniają poważne przestępstwa, albo będzie szedł jeszcze dalej – ocenił Zbigniew Bogucki w rozmowie z Radiem Zet.

- Premier idzie ws. TK, łamania konstytucji, polskiego ustroju i porządku konstytucyjnego na ścianę. On już przekroczył Rubikon i wydaje się, że zdaje sobie sprawę z tego, że nie może wrócić. To szalenie niebezpieczne, bo jak zwierzę zapędzone do narożnika, które wie, że dalej jest już tylko ścian – powiedział szef Kancelarii Prezydenta RP.

07:53 Waldemar Żurek zarzuca Karolowi Nawrockiemu napaść na Annę Korwin-Piotrowską

Tym, którzy uważają, że Karol Nawrocki padł ofiarą czynnej napaści ze strony stojącej w nocy z 30 na 31 października w drzwiach TK Anny Korwin-Piotrowskiej Żurek odpowiedział w TVN24, że sędzia „nawet nie próbowała palca wysunąć, bo by powiedzieli, że chwyta i szarpie prezydenta” i która „broni się przed atakującym prezydentem”. - Sędzia stoi biernie, a prezydent na nią napada, to jest oczywiste – podsumował.

07:52 „FT” pisze o dylemacie Donalda Tuska w związku ze sporem o TK

Gazeta uważa, że spór o Trybunał Konstytucyjny pokazuje dylemat, przed jakim stanął „prodemokratyczny rząd premiera Tuska”. Dylemat ów ma polegać na tym „jak przywrócić rządy prawa po ośmiu latach zawłaszczania państwa przez PiS bez konieczności, by samemu odwoływać się do metod pozaprawnych”.

07:51 „NYT”: Moskwa dostrzegła szansę w politycznym chaosie wokół polskiego Trybunału Konstytucyjnego

Amerykański dziennik zwraca uwagę, że Dmitrij Miedwiediew, były prezydent Rosji, oświadczył w niedzielę, iż „w Polsce trwa konstytucyjny zamach stanu”, a Maria Zacharowa, rzeczniczka rosyjskiego MSZ, napisała na Telegramie, że Polsce grożą „upadek i tragedia”.

07:36 Waldemar Żurek o sytuacji w TK: Wreszcie wszyscy sędziowie pracują

Na pytanie jak ocenia wydarzenia, które rozegrały się w Trybunale Konstytucyjnym i o to czy „wszystko poszło tak jak pójść miało”, minister sprawiedliwości Waldemar Żurek w rozmowie z TVN24 odparł: - Ja myślę, że poszło lepiej.

07:25 To, jak rozwijał się konflikt w sprawie TK, opisuje na rp.pl Radosław Ditrich

Początek sporu sięga 2015 roku i ostatnich miesięcy rządów koalicji KO-PSL.

07:24 W związku z sytuacją w TK do dymisji podało się trzech polskich ambasadorów

Jakub Kumoch, ambasador RP w Chinach, Paweł Soloch, ambasador RP w Rumunii i Krzysztof Szczerski, stały przedstawiciel Polski przy ONZ, podali się do dymisji w związku z sytuacją w TK. Kumoch i Szczerski to byli ministrowie w Kancelarii Prezydenta Andrzeja Dudy, Paweł Soloch był za prezydentury Dudy szefem BBN.

Czytaj więcej Dyplomacja Kolejny ambasador rezygnuje. Szczerski napisał do Sikorskiego Stały przedstawiciel Polski przy ONZ Krzysztof Szczerski zwrócił się do ministra spraw zagranicznych o skrócenie kadencji, a minister Radosław Siko...

07:15 Kontrowersje budzi obecność na posiedzeniu RBN przedstawiciela Konfederacji Korony Polskiej Grzegorza Brauna

Przed posiedzeniem RBN wicepremier i szef MSZ Radosław Sikorski oraz marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty apelowali do prezydenta Karola Nawrockiego, aby ten nie zapraszał na RBN przedstawicieli partii Grzegorza Brauna. Uzasadniano to obawami o to, że informacje poufne, które pojawią się na posiedzeniu RBN, mogą trafić potem do osób niepożądanych ze względu na zarzucaną partii Brauna prorosyjskość. Przedstawiciel Konfederacji Korony Polskiej został jednak zaproszony na posiedzenie RBN.

07:12 O 15.00 zbierze się Rada Bezpieczeństwa Narodowego

Jeszcze przed wydarzeniami z 30 października rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz poinformował o zwołaniu na 3 listopada Rady Bezpieczeństwa Narodowego, która ma zająć się m.in. kwestią budowy w Polsce stałej bazy USA. Biorąc jednak pod uwagę, że prezydent przerwał podróż do Senegalu i wrócił do Polski w związku z wydarzeniami w TK, w nocy z 30 na 31 października, wszedł do Trybunału Konstytucyjnego przepychając się w jego drzwiach m.in. z Korwin-Piotrowską, po czym odbył konsultacje z przedstawicielami sił parlamentarnych w sprawie sytuacji w Trybunale, można się spodziewać, iż temat Trybunału Konstytucyjnego pojawi się i na tym forum. W przypadku obecności na posiedzeniu RBN Donalda Tuska może dojść do pierwszego spotkania twarzą w twarz prezydenta z premierem od czasu eskalacji sporu o TK.

07:09 Na godzinę 14 Zgromadzenie Ogólne Sędziów SN zwołał I prezes Sądu Najwyższego Zbigniew Kapiński

W czasie Zgromadzenia Ogólnego SN omówione mają zostać „zagrożenia dla porządku konstytucyjnego RP”. Zgromadzenie Ogólne SN ma podjąć uchwałę w tej sprawie. Kapiński w rozmowie z Radiem Zet z 2 listopada mówił, że SN „nie może być obojętny” wobec tego, co dzieje się wokół TK. Działania władzy wykonawczej w tej sprawie określił mianem „całkowicie bezprawnych”. Stwierdził też, że można powiedzieć, iż władza wykonawcza „dokonała zamachu stanu na ważną instytucję, jaką jest TK”.

07:05 Zgromadzenie Ogólne Sędziów TK. Ile wynosi kworum?

Pytaniem otwartym pozostaje ilu sędziów musi być obecnych na Zgromadzeniu Ogólnym, aby było ono ważne. Kworum wynosi 2/3 co, przy łącznej liczbie sędziów TK wynoszącej 15 oznacza, że aby Zgromadzenie Ogólne było ważne, obecnych musi być 10 sędziów. Jednak przerwa w czynnościach zarządzona w sprawie Święczkowskiego i Sochańskiego oraz uznawanie Jarosława Wyrembaka za tzw. sędziego dublera sprawiają, że według interpretacji słyszanej ze strony koalicji rządzącej w rzeczywistości sędziów TK jest dziś 12, co oznacza, że kworum wynosi osiem - a tylu sędziów zostało wybranych przez obecną większość rządzącą.

Czytaj więcej Sądy i trybunały Bezzębny Trybunał. Mniej sędziów to problem Bojkot Zgromadzenia Ogólnego przez część sędziów i wykluczenie niektórych z niezbędnego do podejmowania decyzji kworum osłabi moc decyzji Trybunału...

07:00 Czym ma zająć się Zgromadzenie Ogólne Sędziów TK?

Według słów Korwin-Piotrowskiej głównym celem zwołanego przez nią Zgromadzenia Ogólnego mają być właśnie sprawy budżetowe – kwestia przyszłorocznego planu dochodów i wydatków Trybunału. Zgromadzenie TK w tej sprawie próbowało zebrać się dwa razy (w czerwcu i lipcu) jednak nieskutecznie – powodem był m.in. brak kworum, gdy – jak informowano – dwoje sędziów wybranych przez Sejm obecnej kadencji opuściło posiedzenie. Zgromadzenie Ogólne ma się też jednak zająć losowaniem składów sędziów potrzebnych do postępowania dyscyplinarnego wobec Święczkowskiego oraz Sochańskiego.

Sędziowie TK Foto: PAP

06:55 Zgromadzenie Ogólne Sędziów TK zwołała na godzinę 15.30 sędzia Anna Korwin-Piotrowska

30 października Korwin-Piotrowska, jako sędzia z najdłuższym stażem sędziowskim zasiadająca w Trybunale Konstytucyjnym (choć nie złożyła przysięgi przed prezydentem Karolem Nawrockim, tylko przed marszałkiem Sejmu Włodzimierzem Czarzastym, wobec czego prezydent nie uważa jej za sędzię TK), powołując się na artykuł 130 ustawy o sądach powszechnych zarządziła miesięczną, natychmiastową przerwę w wykonywaniu czynności przez prezesa TK Bogdana Święczkowskiego i wiceprezesa Bartłomieja Sochańskiego. Od tego momentu Korwin-Piotrowska zaczęła kierować pracami TK. Jedną z przyczyn zarządzenia przerwy w wykonywaniu czynności przez prezesa Trybunału było to, że nie zwoływał on Zgromadzenia Ogólnego, w wyniku czego Trybunał nie przyjął planu wydatków w związku z czym nie ma zapewnionego finansowania na przyszły rok.