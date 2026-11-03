Święczkowski i szóstka popierających go sędziów ma dostać „azyl” w Sądzie Najwyższym. Zaproszenie miał skierować sam I prezes SN Zbigniew Kapiński. Rozmówca „GW” przekonuje, że to „gest symboliczny”.

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- Chodzi o pokazanie solidarności i dodanie Święczkowskiemu prestiżu – mówi informator „Gazety Wyborczej”.

Konflikt w Trybunale

Prezes TK Bogdan Święczkowski oraz wiceprezes Bartłomiej Sochański zostali w piątek zawieszeni przez Annę Korwin-Piotrowską, która jest sędzią TK z najdłuższym stażem sędziowskim. Twierdzi, że mogła dokonać takiego ruchu ze względu na działania Święczkowskiego np. w kwestii odmowy dopuszczenia do orzekania sędziów TK wybranych przez Sejm. Prawnicy spierają się odnośnie legalności tych działań.

Święczkowskiego w konflikcie popierają sędziowie Stanisław Piotrowicz, Jakub Stelina, Wojciech Sych, Rafał Wojciechowski i Jarosław Wyrembak. Oskarżają sędziów wybranych przez Sejm o „całkowicie bezprawne” działania.

Sam Bogdan Święczkowski codziennie pojawia się przed budynkiem Trybunału Konstytucyjnego i domaga się wejścia na jego teren. Podczas wystąpień w tzw. miasteczku protestowym regularnie nazywa sędziów wybranych przez Sejm „uzurpatorami”.