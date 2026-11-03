W ciągu trzech kwartałów 2026 r. w nieruchomościach komercyjnych w Polsce inwestorzy ulokowali 4,72 mld euro (prawie 21 mld zł przy bieżącym kursie), o 82 proc. więcej niż rok wcześniej. Jak wynika z szacunków CBRE, wartość inwestycji w całym regionie Europy Środkowo-Wschodniej sięgnęła 9,13 mld euro.

Reklama Reklama

W samym III kwartale wartość inwestycji w Polsce wyniosła 1,7 mld euro. W Czechach było to 0,67 mld euro, w Rumunii 0,35 mld euro, na Słowacji 99 mln euro, a na Węgrzech 55 mln. Na południu Europy (Serbia, Słowenia, Chorwacja, Bułgaria, Albania, Czarnogóra, Bośni i Hercegowina, Macedonia Północna) w sumie ulokowano 0,34 mld euro. Największe transakcje na polskim rynku zamknięte w III kwartale to zakup przez Eastnine biurowca The Bridge wycenionego na 285 mln euro, nabycie przez Ares udziałów w portfelu nieruchomości sieci Intermarché i Bricomarché oraz przejęcie przez Realty Income kompleksu Panattoni Park Poznań za 157 mln euro.

Inwestorzy coraz bardziej zainteresowani portfelami, nie pojedynczymi budynkami

Wartość inwestycji w nieruchomości handlowe w Polsce wyniosła 1,52 mld euro, w magazyny 1,34 mld euro, a w biura 1,14 mld euro.

Jak zaznaczają eksperci CBRE, na ten wynik wpłynął ponowny wzrost zainteresowania inwestorów nieruchomościami typu core, a także wciąż konkurencyjne warunki finansowania, wspierane przez odporność krajowej gospodarki. Mimo utrzymującej się niepewności geopolitycznej i wyższego poziomu stóp procentowych Polska nadal wykazuje względną odporność na zewnętrzne zawirowania. Coraz większe znaczenie kraju na europejskiej mapie biznesowej i logistycznej w istotnym stopniu równoważy negatywne skutki trudnych uwarunkowań globalnych.

– Polska utrzymała pozycję największego rynku inwestycyjnego w regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Za wzrostem stoi zarówno większa liczba transakcji, jak i powrót zainteresowania większymi aktywami. Inwestorów przyciągają solidne fundamenty gospodarcze i konkurencyjne stopy kapitalizacji – skomentował Przemysław Felicki, dyrektor w dziale rynków kapitałowych w CBRE. – Transakcje portfelowe stanowiły 44 proc. całkowitej wartości transakcji od początku roku. To sygnał, że wracają inwestorzy z dużym kapitałem, którzy wolą kupować od razu skalę, a nie pojedyncze obiekty. Na takie zakupy decydowali się głównie inwestorzy z Węgier, USA i Czech, czyli grupy, które dobrze znają rynek. Portfele pozwalają szybko zbudować pozycję w Polsce i zdywersyfikować ryzyko, dlatego spodziewamy się, że ten trend utrzyma się także w kolejnych kwartałach – dodał.

Polacy zainwestowali w dochodowe nieruchomości pół miliarda euro

W 2026 r. kapitał popłynął głównie ze Stanów Zjednoczonych, mowa o 1,18 mld euro, na radarze były głównie magazyny. Czesi zainwestowali prawie 0,8 mld euro i wybierali głównie nieruchomości handlowe. Inwestorzy niemieccy kupili budynki za 0,58 mld euro.

Rodzimy kapitał zainwestował 0,49 mld euro, czyli prawie 2,2 mld zł, polscy inwestorzy odpowiadali za 31 proc. wartości transakcji w segmencie biurowym.