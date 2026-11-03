W lokalach wyborczych w stanach takich jak Nowy Jork, New Jersey, Connecticut i Wirginia głosowanie rozpoczęło się o 6.00 czasu lokalnego, czyli o 12.00 czasu polskiego. W niektórych miejscowościach w stanie Vermont lokale wyborcze otworzyły się już o godz. 5.00 czasu miejscowego (godz. 11.00 czasu polskiego).

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Wybory połówkowe do Kongresu: Głosowanie potrwa do 4 listopada, do godziny 7.00 czasu polskiego

Głosowanie w wyborach będzie trwało do godziny 7 czasu polskiego 4 listopada. Jako pierwsze, o godz. 18 czasu lokalnego (o północy w Polsce), zamkną się lokale we wschodnich częściach Indiany i Kentucky.

W kolejnych godzinach głosowanie rozpocznie się w następnych stanach. O godz. 12.30 czasu polskiego otwierają się lokale w Ohio i Karolinie Północnej, a pół godziny później – w Pensylwanii i Georgii.

Sondaże: Partia Demokratyczna faworytem wyborów. Partia Republikańska broni większości w Kongresie

W wyborach z 3 listopada Amerykanie wybierają wszystkich 435 członków Izby Reprezentantów oraz 35 spośród 100 senatorów. Wybory odbywają się w połowie czteroletniej kadencji prezydenta Donalda Trumpa (stąd określenie „połówkowe”).

Kiedy poznamy wyniki wyborów do Kongresu USA? Foto: PAP

W obecnym Kongresie Partia Republikańska ma większość zarówno w Izbie Reprezentantów, jak i w Kongresie (219-214 w izbie niższej, 53-47 w wyższej), lecz według sondaży Demokraci są faworytami do przejęcia kontroli nad obiema.

Oprócz wyborów do Kongresu w 36 stanach odbywają się również wybory gubernatorów. Amerykanie wybierają także przedstawicieli władz stanowych i lokalnych.