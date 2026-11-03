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Jacob Rees-Mogg: O Tuckerze Carlsonie można wiele powiedzieć, ale nie jest idiotą

Nie wierzę, aby Donald Trump miał inną ocenę Hitlera niż pan czy ja. Nie wyobrażam sobie też, że Tucker Carlson nie wie, iż Hitler chciał zbudować europejski Reich, a nie ograniczyć się do Polski. Rozmowa z Jacobem Rees-Moggiem, brytyjskim politykiem, członkiem Partii Konserwatywnej

Publikacja: 03.11.2026 11:03

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Jacob Rees-Mogg: O Tuckerze Carlsonie można wiele powiedzieć, ale nie jest idiotą

Foto: Darren Staples/Bloomberg

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Jędrzej Bielecki

Jacob Rees-Mogg jest czołowym przedstawicielem brytyjskiej Partii Konserwatywnej. Był przewodniczącym Izby Gmin, ministrem ds. brexitu. Jego niedawną debatę z amerykańskim komentatorem politycznym Tuckerem Carlsonem śledzono na całym świecie.

Miliony osób oglądały na początku października pana debatę z Tuckerem Carlsonem, w której stwierdził, że atak Hitlera na Polskę był usprawiedliwiony, bo zgłaszał pretensje do terytoriów, które przed I wojną światową należały do Rzeszy. Uznał też, że Wielka Brytania zrobiła błąd, stając wówczas po stronie Polski, przez co rzekomo miała stracić imperium. Carlson co prawda poróżnił się z Donaldem Trumpem o inwazję na Iran, ale pozostaje jedną z najbardziej wpływowych postaci ruchu MAGA. Co jego poglądy mówią o sposobie myślenia w środowiskach zwolenników Trumpa?

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