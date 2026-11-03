Jacob Rees-Mogg: O Tuckerze Carlsonie można wiele powiedzieć, ale nie jest idiotą

Nie wierzę, aby Donald Trump miał inną ocenę Hitlera niż pan czy ja. Nie wyobrażam sobie też, że Tucker Carlson nie wie, iż Hitler chciał zbudować europejski Reich, a nie ograniczyć się do Polski. Rozmowa z Jacobem Rees-Moggiem, brytyjskim politykiem, członkiem Partii Konserwatywnej

