W Strzelnie (woj. kujawsko-pomorskie) trwa ewakuacja mieszkańców centrum miasta. Na jednym z rond przewróciła się przyczepa samochodu ciężarowego przewożącego substancje chemiczne. Do zdarzenia doszło w nocy z poniedziałku na wtorek na rondzie w centrum Strzelna, na skrzyżowaniu dróg krajowych nr 15 i 25. Służby apelują o unikanie centrum miasta. Odwołano również zajęcia w części szkół i przedszkoli.

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Urząd Miejski w Strzelnie poinformował, że ewakuowano mieszkańców budynków znajdujących się w bezpośrednim sąsiedztwie ronda, na którym doszło do zdarzenia. Punkt zbiórki dla ewakuowanych wyznaczono w Szkole Podstawowej im. Michelsona w Strzelnie. – Prosimy o kierowanie się bezpośrednio na miejsce zbiórki – zaapelowały władze miasta.

Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu poinformowała, że nie doszło do wycieku przewożonych substancji chemicznych. – Na miejscu pracują dwa zastępy straży pożarnej. Wysyłana jest specjalistyczna grupa chemiczna – poinformowali strażacy.

Policja poinformowała, że na razie nie udało się ustalić przyczyny zdarzenia.

Ewakuacja w Strzelnie. Odwołano zajęcia w szkołach

– W centrum Strzelna doszło do kolizji z udziałem samochodu ciężarowego przewożącego substancje chemiczne, w związku z czym występują utrudnienia w ruchu drogowym, zarządzono objazdy – poinformował Urząd Miejski w Strzelnie.

Służby zaapelowały do mieszkańców, aby nie gromadzili się w centrum miasta, szczególnie w rejonie rond, oraz nie blokowali dróg, którymi muszą przejeżdżać pojazdy ratunkowe. – Prosimy o zachowanie spokoju – podkreślono w komunikacie.

Ze względów bezpieczeństwa odwołano zajęcia w szkołach im. Michelsona i im. Dałkowskiego oraz w kilku przedszkolach.