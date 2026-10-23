Do wypadku doszło na terenie Przedszkola Samorządowego w Jedliczu. 19 października około godz. 11 odbywały się tam zajęcia poświęcone pierwszej pomocy i pracy ratowników medycznych. Ambulans wykorzystywany podczas pokazu potrącił trzyletnie dziecko.

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Chłopiec z urazem głowy trafił do szpitala w Rzeszowie. W piątek dziecko zmarło w szpitalu. Informację o śmierci chłopca potwierdził szpital oraz rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Krośnie prok. Marta Kolendowska-Matejczuk. Dodała, że obecnie „nic to nie zmienia w śledztwie”. Zapewniła, że postępowanie trwa. Z uwagi na jego dobro oraz pokrzywdzonych dalsze informacje na tę chwilę nie będą udzielane.

Śledztwo prowadzone jest w kierunku narażenia na niebezpieczeństwo, nieumyślnego spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Na razie nikt nie usłyszał zarzutów. Po zdarzeniu do sprawy zostali zatrzymani kierowca pojazdu pokazowego oraz dwie opiekunki z przedszkola. Wszyscy po przesłuchaniu ich w charakterze świadków zostali zwolnieni.

Rektor PANS zabrał głos w sprawie wypadku

Zajęcia edukacyjne z dziećmi prowadzili wykładowcy i studenci kierunku ratownictwo medyczne Państwowej Akademii Nauk Stosowanych (PANS) w Krośnie. Po wypadku uczelnia zamieściła na swojej stronie oświadczenie. Napisano w nim, że prowadzone na terenie przedszkola zajęcia dydaktyczne obejmowały pokazy udzielania pierwszej pomocy oraz specyfiki pracy ratownika medycznego.

„Około godziny 11.00, w trakcie zajęć realizowanych na zewnątrz budynku z udziałem ambulansu dydaktycznego, doszło do nieszczęśliwego wypadku trzyletniego dziecka, które doznało urazu głowy. Poszkodowanemu natychmiast została udzielona profesjonalna pomoc medyczna. Zespół ratownictwa medycznego SPPR w Krośnie przetransportował dziecko do szpitala klinicznego w Rzeszowie” – napisano w oświadczeniu podpisanym przez rektora dra hab. Zbigniewa Barabasza, prof. PANS.

Rektor wyraził, w imieniu całej społeczności akademickiej PANS w Krośnie, „ogromne współczucie dla rodziców i bliskich poszkodowanego dziecka oraz nauczycieli przedszkola”. W oświadczeniu stwierdził, że w ponad 25-letniej historii prowadzenia przez uczelnię różnych działań edukacyjnych, szkoleniowych i promocyjnych adresowanych do dzieci i dorosłych „nigdy w związku z nimi nie musiała mierzyć się z tak bolesną sytuacją”. Zapewnił jednocześnie, że władze i pracownicy uczelni współpracują ze służbami w celu wyjaśnienia przebiegu wypadku. „Rozumiemy powagę sytuacji i pragniemy rzetelnie oraz sprawiedliwie, w ramach posiadanych narzędzi, wyjaśnić przyczyny tragedii” – podkreślił rektor.