Miejsce zderzenia samochodów na trasie S6 pod Sycewicami. Okolice Słupska, 13 listopada 2026 roku
– Droga ekspresowa S6 w kierunku Gdańska jest zablokowana między węzłami Wrześnica i Sycewice. Doszło tam rano do zderzenia kilku samochodów. Policja kieruje na objazdy – poinformował PAP oficer prasowy słupskiej policji mł. asp. Amadeusz Galus.
Jak twierdzi Radio Gdańsk, w wypadku poszkodowane zostały dwie osoby – na razie nie wiadomo, w jakim stanie się znajdują. Na miejscu pracują strażacy i policja, a także zespoły ratownictwa medycznego. Na drodze panują trudne warunki pogodowe i opady gradu.
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Do zdarzenia doszło w piątek po godz. 7.00.
– Na S6 w kierunku Gdańska, między węzłami Wrześnica i Sycewice, doszło do zderzenia kilku samochodów. Trasa na Gdańsk jest zablokowana. Policjanci kierują na objazdy, na drogę wojewódzką 112, dawną DK6 – powiedział PAP Galus.
Policjant dodał, że na miejscu zdarzenia są służby. Policja ustala jego okoliczności.
– Nie mam jeszcze informacji o dokładnej liczbie aut biorących udział w zdarzeniu, o osobach rannych – poinformował Galus. Radio Gdańsk podawało informację o dwóch poszkodowanych osobach.
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