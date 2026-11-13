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Władimir Putin i szef Sztabu Generalnego gen. Walerij Gierasimow
– Jest pozytywna dynamika pozwalająca znaleźć rozwiązanie konfliktu do końca roku – mówił szef ukraińskiej delegacji i jednocześnie kierownik jej służby wywiadowczej Rustam Umerow po rozmowach w Abu Zabi.
Podobnie wypowiadali się i inni członkowie ukraińskiej delegacji, mimo że wszyscy podkreślali, iż Rosjanie prezentowali na sali rozmów twardą pozycję i żadnej skłonności do szukania kompromisów. – Pamiętam wiele ustępstw Trumpa wobec Putina. Są dobrze znane. Ale nie mogę odnaleźć ani jednego punktu, w którym Putin zmieniłby swoje żądania, choćby nieznacznie, w ciągu ostatnich dwóch lat – zauważył były amerykański dyplomata Michael McFaul.
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