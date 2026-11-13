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Władimir Putin może poznać prawdę o wojnie. Dowie się, że nie wygrywa

Po negocjacjach w Abu Zabi część ukraińskich polityków mówiła o „pozytywnych impulsach”. Możliwe, że zbyt optymistycznie ocenili sytuację.

Publikacja: 13.11.2026 09:44

Władimir Putin i szef Sztabu Generalnego gen. Walerij Gierasimow

Władimir Putin i szef Sztabu Generalnego gen. Walerij Gierasimow

Foto: AFP

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Andrzej Łomanowski

– Jest pozytywna dynamika pozwalająca znaleźć rozwiązanie konfliktu do końca roku – mówił szef ukraińskiej delegacji i jednocześnie kierownik jej służby wywiadowczej Rustam Umerow po rozmowach w Abu Zabi. 

Podobnie wypowiadali się i inni członkowie ukraińskiej delegacji, mimo że wszyscy podkreślali, iż Rosjanie prezentowali na sali rozmów twardą pozycję i żadnej skłonności do szukania kompromisów. – Pamiętam wiele ustępstw Trumpa wobec Putina. Są dobrze znane. Ale nie mogę odnaleźć ani jednego punktu, w którym Putin zmieniłby swoje żądania, choćby nieznacznie, w ciągu ostatnich dwóch lat – zauważył były amerykański dyplomata Michael McFaul.

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