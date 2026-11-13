– Jest pozytywna dynamika pozwalająca znaleźć rozwiązanie konfliktu do końca roku – mówił szef ukraińskiej delegacji i jednocześnie kierownik jej służby wywiadowczej Rustam Umerow po rozmowach w Abu Zabi.

Podobnie wypowiadali się i inni członkowie ukraińskiej delegacji, mimo że wszyscy podkreślali, iż Rosjanie prezentowali na sali rozmów twardą pozycję i żadnej skłonności do szukania kompromisów. – Pamiętam wiele ustępstw Trumpa wobec Putina. Są dobrze znane. Ale nie mogę odnaleźć ani jednego punktu, w którym Putin zmieniłby swoje żądania, choćby nieznacznie, w ciągu ostatnich dwóch lat – zauważył były amerykański dyplomata Michael McFaul.