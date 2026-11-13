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Rosyjscy generałowie na celowniku. Giną z dala od wojny

Zaangażowani w wojnę z Ukrainą wysokiej rangi rosyjscy wojskowi giną daleko od linii frontu. To już drugi zamach w Petersburgu w ciągu zaledwie trzech miesięcy.

Publikacja: 13.11.2026 04:27

Kolejny oficer Putina zginął w zamachu

Kolejny oficer Putina zginął w zamachu

Foto: PAP/EPA

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Rusłan Szoszyn

W czwartek około godz. 7 rano w petersburskiej dzielnicy Sławianka doszło do eksplozji samochodu osobowego. Kierowca zginął na miejscu. Siła wybuchu była tak wielka, że fala uderzeniowa wybiła szyby w przejeżdżającym nieopodal autobusie, którym podróżowało kilkadziesiąt osób. Z informacji lokalnych mediów wynika, że za kierownicą siedział pułkownik 6. Gwardyjskiej Leningradzkiej Armii Sił Powietrznych i Obrony Przeciwlotniczej, odpowiadającej m.in. za obronę przeciwlotniczą północnej części Rosji. Przymocowany do spodu samochodu ładunek wybuchowy miał zostać zdetonowany zdalnie. Rosyjskie służby nie ujawniały nazwiska ofiary zamachu, a w tamtejszych mediach w chwili pisania tego artykułu pojawiały się nazwiska dwóch wojskowych mieszkających w pobliżu miejsca zdarzenia.

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