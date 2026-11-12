Jak przekazał Donald Tusk, rozmowa polityków dotyczyła zakończonych w środę negocjacji w Abu Zabi pomiędzy Ukrainą a Rosją, za pośrednictwem USA. - Jak wiecie, toczą się negocjacje, choć moim zdaniem jest to za duże słowo – stwierdził premier.

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„Zawsze będziemy wdzięczni polskiemu narodowi”

„Spotkałem się z premierem Polski Donaldem Tuskiem. Pogratulowałem Donaldowi i wszystkim Polakom Dnia Niepodległości, który przypadał wczoraj. I zawsze będziemy wdzięczni polskiemu narodowi za poparcie naszej niepodległości i pomoc w ochronie życia na Ukrainie” - czytamy we wpisie Zełenskiego.

Dodał, że tematami rozmowy były dyplomacja, linia frontu oraz sytuacja w Ukrainie w związku z rosyjskimi atakami. Politycy omawiali też, jak Polska może pomóc Ukrainie przygotować się na nadchodzącą zimę i rozwinąć połączenia transportowe między naszymi krajami, szczególnie w zakresie dostaw paliwa. „To coś, co naprawdę może wspierać energetyczną odporność Ukrainy” - zauważył Zełenski.



Rozmowy o przyspieszeniu akcesji Ukrainy do UE

Poruszono też kwestie europejskie oraz kroki, które mogą przyspieszyć akcesję Ukrainy do Unii Europejskiej. Zdaniem ukraińskiego prezydenta, członkostwo jego kraju w UE jest przez Ukrainę postrzegane jako jedna z gwarancji bezpieczeństwa dla Ukrainy i całej Europy.

„Podziękowałem również Donaldowi za uruchomienie szkolenia wojskowego krajów w tzw. koalicji chętnych, przy czym pierwszy etap szkolenia odbywa się w Polsce. To sygnał, którego potrzebujemy, i liczymy, że pomoże on zbudować solidne bezpieczeństwo na przyszłość. Dziękuję!" - zakończył Zełenski.

Przypomnijmy, że ćwiczenia wojskowe "koalicji chętnych" odbędą się w dniach 9-22 listopada w Nowej Dębie na Podkarpaciu. Weźmie w nich udział prawie 3 tys. żołnierzy z zagranicy, m.in. z Francji, Niemiec i Wielkiej Brytanii oraz prawie 2 tys. polskich żołnierzy. Gościnnie pojawi się również delegacja żołnierzy z Ukrainy.