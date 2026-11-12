„Ani Ukraińcy, ani Rosjanie nie odmówili udziału w kolejnej rundzie negocjacji, choć od początku nie było widać szans na przełom” – zauważył „NZZ” podkreślając, że zagraniczne delegacje nadal odpowiadają na wezwania Trumpa mimo jego osłabionej pozycji politycznej w kraju.

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Rozmowy w Abu Zabi: Ukraińcy nie mogą krytykować, a Władimir Putin gra na czas, by kontynuować jej podbój

Dziennik w komentarzu do zakończonych 11 listopada negocjacji, pierwszego spotkania w tym formacie od lutego przekonywał, że mieliśmy do czynienia z „manewrem zmyłkowym” w wykonaniu Putina i Trumpa. W rzeczywistości nie chodzi bowiem o doprowadzenie do zakończenia wojny, lecz o grę na czas. Choć bowiem szefowie delegacji mówili o postępach w rozmowach to jednak, jak pisze „NZZ”, jest to „dyplomatyczna taktyka zasłony dymnej”.

Szwajcarski dziennik zwraca przy tym uwagę, że strona ukraińska nie może otwarcie krytykować „wątpliwego amerykańskiego pośrednictwa”. Kijów nadal stara się bowiem o pozyskanie przychylności administracji prezydenta USA.

Sedno problemu – jak czytamy w dzienniku szwajcarskim – pozostaje jednak niezmienione: Rosja nie wykazuje żadnej gotowości do kompromisu. „Odmawia zawieszenia broni i uzależnia zakończenie wojny od warunków nie do przyjęcia, takich jak wycofanie się Ukraińców bez walki ze strefy obronnej w Donbasie. Moskwa sprzeciwia się też (udzieleniu) Ukrainie skutecznych gwarancji bezpieczeństwa” – czytamy w komentarzu.

Dlatego – jak ocenia „NZZ” – „tak zwany proces pokojowy to misterne oszustwo Trumpa i Putina”.

Dziennik tłumaczy, że powody, dla których Trump i Putin grają na czas, są różne. „Trump chętnie odgrywa rolę rzekomo neutralnego mediatora, bo pozwala mu to oddalać żądania zaostrzenia polityki wobec Rosji. (...) Dopóki utrzymuje iluzję produktywnych rozmów, może odsuwać w czasie moment, gdy będzie musiał zająć twardsze stanowisko wobec Rosji” – ocenił dziennik z Zurychu. Natomiast Putin „jest zainteresowany pozornymi negocjacjami, bo w cieniu bezowocnej dyplomacji może bez przeszkód kontynuować politykę wojenną”.

Deklarowane i rzeczywiste postępy Rosji na froncie wschodnim na Ukrainie Foto: PAP

„NZZ” zauważa, że Putin „nigdy nie płaci ceny za swoją nieustępliwość, może więc prowadzić tę grę w nieskończoność”.

Apel do europejskich przywódców: Dostrzeżcie sztuczki Władimira Putina i Donalda Trumpa

Dziennik ze Szwajcarii apeluje do europejskich przywódców, by ci „przynajmniej dostrzegli” sztuczki Putina i Trumpa. Reakcją Europy powinno być – czytamy w „NZZ” – uznanie wszystkich negocjacji prowadzonych bez jej udziału za nieistotne.

„Niedopuszczalne jest, aby Moskwa i Waszyngton samodzielnie negocjowały nową europejską architekturę bezpieczeństwa – Bruksela powinna była jednoznacznie nalegać na tę zasadę. Zamiast zostać w domu, czołowi europejscy urzędnicy popełnili błąd, udając się do Abu Zabi jako bierni obserwatorzy” – przekonuje autor komentarza. „Europa zbyt często sama staje sobie na drodze w grze wielkich mocarstw” – podsumowuje dziennik.