Rzeczpospolita

Plus Minus
Reklama

Michał Szułdrzyński: To był atak nie tylko na ludzi, ale też na naszą pamięć

To był atak na Kraków i wszystkich nas, których częścią serca on jest. I tym bardziej bolał. I boli do dziś.

Publikacja: 12.11.2026 11:06

Kraków po zamachu

Kraków po zamachu

Foto: PAP/Łukasz Gągulski

Reklama
Reklama
Reklama

Michał Szułdrzyński

Jakoś w lecie, idąc przez warszawską Wolę, zdałem sobie sprawę, że zaczynam znać te okolice lepiej niż jakąkolwiek inną piędź ziemi, lepiej nawet od Krakowa, w którym się urodziłem, wychowałem i kawał życia mieszkałem. No cóż, tak się składa, że pracuję w tej dzielnicy niemal dwie dekady i codziennie dojeżdżam tu – kolejką, rowerem, najrzadziej samochodem – z leżącej na obrzeżach miasta Falenicy. Przez te lata widziałem, jak okolica zmienia się nie do poznania. Jak znikają baraki czy piętrowe zabudowania, komunistyczne fabryki i zakłady, a pną się w niebo wieżowce ze szkła i stali. I właśnie zmienność tych miejsc jest ich tożsamością.

Pozostało jeszcze 90% artykułu

Czytaj dalej już od 9,90 zł (zamiast 39 zł)

Dostęp do treści RP.PL w serwisie i aplikacji:

  • codzienne wiadomości, wartościowe komentarze i opinie na serwisie
  • pogłębione reportaże i publicystyka w Plusie Minusie
Skorzystaj z promocji Zaloguj się
Reklama
Reklama
Promowane treści
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama
Reklama