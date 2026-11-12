Lekarkę zatrzymali policjanci z Wydziału do Walki z Korupcją Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie w ramach śledztwa nadzorowanego przez Prokuraturę Regionalną w Rzeszowie.

Reklama Reklama

Jak poinformował w czwartek rano rzecznik KWP nadkom. Piotr Wojtunik, 64-letnia lekarka, która pełniła funkcję kierownika oddziału jednego z rzeszowskich szpitali, a jednocześnie była biegłą sądową, jest podejrzana o przyjmowanie korzyści majątkowych w związku z pełnionymi funkcjami.

Czytaj więcej Prawo karne Lekarz oskarżony o branie łapówek w prywatnym szpitalu W Sądzie Rejonowym w Poznaniu rozpoczął się proces laryngologa Krzysztofa P., który za łapówki od rodziców miał przyspieszać wykonanie ich dzieciom...

Gotówka i alkohol za przyjęcie na oddział. Fikcyjne zabiegi na koszt NFZ

Miała przyjmować od opiekunów swoich pacjentów markowe alkohole lub od 50 do 300 zł w zamian za podjęcie leczenia czy przyjęcie na oddział. Jednocześnie poświadczała nieprawdę w kartach zdrowia pacjentów i dokumentacji sprawozdawczej, a dokumentację tę następnie przedkładała w innych placówkach medycznych jako rozliczenie wykonanej, refundowanej przez NFZ usługi zdrowotnej.

Lekarka miała uczynić sobie z procederu stałe źródło dochodu.

– Ponadto, korzystając ze służbowego gabinetu, przyjmowała pacjentów zarówno w ramach umowy z NFZ, jak i prywatnych wizyt. W przypadku przyjęć w ramach prywatnych wizyt nie ponosiła żadnych kosztów wynajmu ani utrzymania gabinetu, uzyskując w ten sposób korzyści majątkowe – przekazał nadkom. Wojtunik.

Dodał, że lekarka miała także wykazywać prywatne wizyty w innych placówkach medycznych jako te wykonane w ramach umowy z NFZ, aby uzyskać refundację.

Policja zabezpieczyła dowody. To nie koniec zarzutów?

Rzecznik KWP zaznaczył, że w sprawie został zgromadzony materiał dowodowy, który w całości potwierdził przestępczy proceder, którego miała się dopuszczać lekarka.

Kobieta została zatrzymana w poniedziałek i doprowadzona do Prokuratury Regionalnej w Rzeszowie. Usłyszała 307 zarzutów korupcyjnych. Policjanci przeszukali jej gabinet lekarski i użytkowane przez nią samochody w celu zabezpieczenia dokumentacji i innych rzeczy mogących mieć znaczenie dla toczącego się śledztwa.

Jak zaznaczył nadkom. Wojtunik, nie jest wykluczone, że lekarka usłyszy kolejne zarzuty.

Za popełnione przestępstwa grozi jej kara pozbawienia wolności do ośmiu lat.