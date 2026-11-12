W dzisiejszym podcaście „Twój Biznes” między innymi:

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Plan Balcerowicz BIS. Jak ograniczyć deficyt finansów publicznych?

Kolejna agencja ratingowa, tym razem S&P, obniżyła perspektywę oceny wiarygodności kredytowej Polski ze stabilnej do negatywnej. Powodem jest pogarszająca się kondycja finansów publicznych. Ekonomiści wskazują, że deficyt finansów państwa powinien docelowo zostać obniżony do 3–4 proc. PKB, co oznaczałoby poprawę salda o około 160 mld zł.

Ludwik Kotecki, członek zarządu NBP, proponuje rozłożenie konsolidacji finansów publicznych na cztery lata. Według tego podejścia deficyt byłby ograniczany maksymalnie o 0,9 pkt proc. PKB rocznie, czyli około 36 mld zł.

Jednym ze sposobów poprawy sytuacji finansów państwa mogłoby być ograniczenie części preferencji podatkowych w VAT, PIT czy CIT. Eksperci widzą jednak większe możliwości po stronie wydatków. Wśród propozycji pojawiają się między innymi zmiany w programie 800+, w tym wprowadzenie kryterium dochodowego, modyfikacja zasad waloryzacji emerytur oraz zmiany dotyczące 13. i 14. świadczenia.

Na liście pomysłów znalazła się również racjonalizacja wydatków zbrojeniowych. Skala potrzebnej konsolidacji oznaczałaby więc konieczność podjęcia decyzji dotyczących zarówno dochodów państwa, jak i jego wydatków.

Negocjacje w Abu Zabi. Ukraina, Rosja i USA rozmawiają o zakończeniu wojny

W Abu Zabi zakończyły się pierwsze od lutego trójstronne, bezpośrednie negocjacje Ukrainy, Rosji i Stanów Zjednoczonych dotyczące zakończenia wojny w Ukrainie. Rozmowy miały przybliżyć strony do osiągnięcia porozumienia pokojowego.

Według członków ukraińskiej delegacji sam fakt rozpoczęcia rozmów należy uznać za sukces. Negocjacje były jednak trudne, między innymi ze względu na nieugiętą postawę rosyjskich wysłanników. Nie doszło do przełomu, ale członek ukraińskiego zespołu negocjacyjnego Dawyd Arachamija określił rozmowy jako „dobry impuls” do znalezienia rozwiązania jeszcze przed końcem roku.

Ukraińska delegacja apeluje o jak najszybsze ustalenie terminu kolejnej rundy negocjacji. Jednocześnie pojawiła się informacja o porozumieniu Ukrainy i Rosji w sprawie wymiany dużej liczby jeńców. To szczególnie istotne dla ukraińskich żołnierzy przebywających w rosyjskiej niewoli.

Orlen wypowiada kontrakt z QatarEnergy

Orlen poinformował o skorzystaniu z prawa do wypowiedzenia jednej z dwóch długoterminowych umów na dostawy LNG zawartych z QatarEnergy. Powodem jest utrzymująca się siła wyższa, która skutkuje brakiem dostaw.

Biuro prasowe Orlenu podkreśliło, że koncern wypracował „bardziej atrakcyjne warunki zakupu i dostaw gazu niż na podstawie dotychczasowego kontraktu”. Oznacza to zmianę warunków pozyskiwania LNG przez polski koncern.

W tle pozostaje również sytuacja na światowym rynku ropy. Produkcja OPEC+ wzrosła w październiku do ponad 41 mln baryłek dziennie, czyli poziomu zbliżonego do tego sprzed wojny. Postępy w negocjacjach między Iranem a USA mogą dodatkowo zwiększyć podaż ropy, co – według przywoływanych ekspertów – mogłoby przełożyć się na spadek cen surowca.

Nadwyżka handlowa Chin zmierza do kolejnego rekordu

Nadwyżka handlowa Chin od początku roku do końca października wyniosła już 1 bilion dolarów – wynika z danych chińskiego urzędu celnego. Tym samym Państwo Środka najprawdopodobniej odnotuje w tym roku kolejną rekordową nadwyżkę handlową.

W ubiegłym roku Pekin przekroczył poziom biliona dolarów miesiąc później. Tegoroczny wynik pokazuje więc skalę przewagi chińskiego eksportu nad importem.

Rosnąca nadwyżka handlowa może jednocześnie zwiększać presję ze strony partnerów handlowych Chin. Państwa prowadzące wymianę z Pekinem mogą wykorzystywać rosnący bilans jako argument za wprowadzaniem kolejnych ograniczeń dotyczących chińskiego eksportu.

Chiny pozostają więc pod presją zarówno ze względu na skalę eksportu, jak i działania podejmowane przez inne gospodarki. Rosnąca nadwyżka handlowa może stać się jednym z ważniejszych argumentów w sporach handlowych dotyczących chińskich towarów.

„Twój Biznes” to codzienny podcast ekonomiczny tworzony przez redakcje „Rzeczpospolitej” i „Parkietu”. Od poniedziałku do piątku o 6:30, Bartłomiej Kawałek przedstawia najnowsze wiadomości gospodarcze oraz aktualne informacje z rynków finansowych w Polsce i na świecie.